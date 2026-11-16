تونس تواجه خطر الغياب عن كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ 1994

يواجه منتخب تونس خطر الغياب عن نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1994، عندما يواجه نظيره منتخب ليبيا غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 2027 في أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وتتذيل تونس -التي قدمت أداء مهزوزاً في مشوار التصفيات حتى الآن بتحقيقها تعادلين ضد أوغندا (1-1) وبوتسوانا (2-2) وهزيمة تاريخية ضد ليبيا بهدفين دون رد- ترتيب المجموعة الثامنة بنقطتين.

وتتصدر أوغندا جدول الترتيب بخمس نقاط وخلفها ليبيا بأربع نقاط وبوتسوانا بثلاث نقاط.

وفي حين ضمن منتخب أوغندا بطاقة التأهل بصفته أحد منظمي البطولة، تتنافس بقية المنتخبات الثلاثة على البطاقة الثانية.

ولتفادي الحسابات المعقدة تحتاج تونس لتحقيق 3 انتصارات في المباريات الثلاث المتبقية، وجميعها خارج أرضها، لضمان التأهل. لكن الأداء المخيِّب لـ«نسور قرطاج» يثير قلق جماهيره الغاضبة.

وسقطت تونس ضد ليبيا في الجولة الماضية على أرضها في ملعب صفاقس، في أول خسارة لها على أرضها أمام ليبيا. كما أنها الخسارة الأولى لتونس في سجل المواجهات بين المنتخبين منذ عام 1985.

واعترف المدرب معين الشعباني بأن تونس قدمت أداء سيئاً في المباراة؛ مشيراً إلى أن أزمة النتائج مستمرة؛ لكنه لفت أيضاً إلى أن الأزمة تتجاوز المدرب والأداء الفني لتشمل «العقلية» والأجواء العامة المحيطة بالمنتخب.

مع ذلك، شدد الشعباني على ضرورة التركيز على مباراة ليبيا الحاسمة في طرابلس، للعودة بقوة إلى المنافسة.

وفشلت تونس في تحقيق الفوز في مبارياتها التسع الأخيرة بما في ذلك المواجهات الثلاث بالدور الأول لكأس العالم 2026 التي انتهت بثلاث هزائم ثقيلة.

ويضع هذا السجل السيئ الرقم القياسي لتونس في الحضور المتتالي بنهائيات أمم أفريقيا على المحك.

وحافظت تونس المتوَّجة بلقب البطولة على أرضها عام 2004، على سجل قياسي بحضورها في 17 نسخة متتالية من البطولة القارية، منذ نسخة عام 1994 التي استضافتها على أرضها أيضاً وشهدت خروجها من الدور الأول بشكل مفاجئ.

وقال لاعب وسط تونس المخضرم، الفرجاني ساسي، بعد الهزيمة في صفاقس، إن المنتخب مطالب بردة فعل في طرابلس، وتقديم مردود أفضل لإحراز النقاط الثلاث.

لكن المواجهة لن تكون سهلة؛ حيث يتطلع منتخب ليبيا إلى الاستمرار في صحوته، بهدف الوصول للمرة الرابعة في تاريخه إلى النهائيات التي غاب عنها منذ آخر مشاركة عام 2012، في الدورة التي استضافتها الغابون وغينيا الاستوائية.