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ليكوونا يعوض بانيايا المصاب في جائزة البرتغال الكبرى للدراجات النارية

إيكر ليكوونا (إ.ب.أ)
إيكر ليكوونا (إ.ب.أ)
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ليكوونا يعوض بانيايا المصاب في جائزة البرتغال الكبرى للدراجات النارية

إيكر ليكوونا (إ.ب.أ)
إيكر ليكوونا (إ.ب.أ)

قال فريق دوكاتي المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية اليوم (الاثنين)، إن المتسابق الإسباني إيكر ليكوونا سيحل محل الإيطالي فرانشيسكو بانيايا في سباق جائزة البرتغال الكبرى، الذي سيقام مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن تعرض بطل العالم مرتين لكسر في القدم إثر حادث في سباق قطر.

ويتعافى بانيايا حالياً بعد خضوعه لعملية جراحية، بهدف العودة للمشاركة في سباق جائزة بلنسية الكبرى الذي يختتم الموسم.

وتعرض الإيطالي لحادث خلال سباق السرعة في سباق جائزة قطر الكبرى في 7 نوفمبر (تشرين الثاني).

وطار بانيايا في الهواء عندما ضغط فيرمين ألديغير متسابق جريسيني ريسنغ، على المكابح متأخراً جداً، ليصطدم بالجزء الخلفي من دراجة الإيطالي.

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تونس تواجه خطر الغياب عن كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ 1994

يواجه منتخب تونس خطر الغياب عن نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1994 (منتخب تونس)
يواجه منتخب تونس خطر الغياب عن نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1994 (منتخب تونس)
TT
TT

تونس تواجه خطر الغياب عن كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ 1994

يواجه منتخب تونس خطر الغياب عن نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1994 (منتخب تونس)
يواجه منتخب تونس خطر الغياب عن نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1994 (منتخب تونس)

يواجه منتخب تونس خطر الغياب عن نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1994، عندما يواجه نظيره منتخب ليبيا غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 2027 في أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وتتذيل تونس -التي قدمت أداء مهزوزاً في مشوار التصفيات حتى الآن بتحقيقها تعادلين ضد أوغندا (1-1) وبوتسوانا (2-2) وهزيمة تاريخية ضد ليبيا بهدفين دون رد- ترتيب المجموعة الثامنة بنقطتين.

وتتصدر أوغندا جدول الترتيب بخمس نقاط وخلفها ليبيا بأربع نقاط وبوتسوانا بثلاث نقاط.

وفي حين ضمن منتخب أوغندا بطاقة التأهل بصفته أحد منظمي البطولة، تتنافس بقية المنتخبات الثلاثة على البطاقة الثانية.

ولتفادي الحسابات المعقدة تحتاج تونس لتحقيق 3 انتصارات في المباريات الثلاث المتبقية، وجميعها خارج أرضها، لضمان التأهل. لكن الأداء المخيِّب لـ«نسور قرطاج» يثير قلق جماهيره الغاضبة.

وسقطت تونس ضد ليبيا في الجولة الماضية على أرضها في ملعب صفاقس، في أول خسارة لها على أرضها أمام ليبيا. كما أنها الخسارة الأولى لتونس في سجل المواجهات بين المنتخبين منذ عام 1985.

واعترف المدرب معين الشعباني بأن تونس قدمت أداء سيئاً في المباراة؛ مشيراً إلى أن أزمة النتائج مستمرة؛ لكنه لفت أيضاً إلى أن الأزمة تتجاوز المدرب والأداء الفني لتشمل «العقلية» والأجواء العامة المحيطة بالمنتخب.

مع ذلك، شدد الشعباني على ضرورة التركيز على مباراة ليبيا الحاسمة في طرابلس، للعودة بقوة إلى المنافسة.

وفشلت تونس في تحقيق الفوز في مبارياتها التسع الأخيرة بما في ذلك المواجهات الثلاث بالدور الأول لكأس العالم 2026 التي انتهت بثلاث هزائم ثقيلة.

ويضع هذا السجل السيئ الرقم القياسي لتونس في الحضور المتتالي بنهائيات أمم أفريقيا على المحك.

وحافظت تونس المتوَّجة بلقب البطولة على أرضها عام 2004، على سجل قياسي بحضورها في 17 نسخة متتالية من البطولة القارية، منذ نسخة عام 1994 التي استضافتها على أرضها أيضاً وشهدت خروجها من الدور الأول بشكل مفاجئ.

وقال لاعب وسط تونس المخضرم، الفرجاني ساسي، بعد الهزيمة في صفاقس، إن المنتخب مطالب بردة فعل في طرابلس، وتقديم مردود أفضل لإحراز النقاط الثلاث.

لكن المواجهة لن تكون سهلة؛ حيث يتطلع منتخب ليبيا إلى الاستمرار في صحوته، بهدف الوصول للمرة الرابعة في تاريخه إلى النهائيات التي غاب عنها منذ آخر مشاركة عام 2012، في الدورة التي استضافتها الغابون وغينيا الاستوائية.

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رياضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية تونس
الرياضة رياضة عالمية

ليكوونا يعوض بانيايا المصاب في جائزة البرتغال الكبرى للدراجات النارية

إيكر ليكوونا (إ.ب.أ)
إيكر ليكوونا (إ.ب.أ)
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ليكوونا يعوض بانيايا المصاب في جائزة البرتغال الكبرى للدراجات النارية

إيكر ليكوونا (إ.ب.أ)
إيكر ليكوونا (إ.ب.أ)

قال فريق دوكاتي المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية اليوم (الاثنين)، إن المتسابق الإسباني إيكر ليكوونا سيحل محل الإيطالي فرانشيسكو بانيايا في سباق جائزة البرتغال الكبرى، الذي سيقام مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن تعرض بطل العالم مرتين لكسر في القدم إثر حادث في سباق قطر.

ويتعافى بانيايا حالياً بعد خضوعه لعملية جراحية، بهدف العودة للمشاركة في سباق جائزة بلنسية الكبرى الذي يختتم الموسم.

وتعرض الإيطالي لحادث خلال سباق السرعة في سباق جائزة قطر الكبرى في 7 نوفمبر (تشرين الثاني).

وطار بانيايا في الهواء عندما ضغط فيرمين ألديغير متسابق جريسيني ريسنغ، على المكابح متأخراً جداً، ليصطدم بالجزء الخلفي من دراجة الإيطالي.

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لماذا أصبحت كرة القدم تسرق الأضواء من جميع الرياضات؟

تملك كرة القدم أيضاً أفضلية في استقطاب الأجيال الشابة (أ.ب)
تملك كرة القدم أيضاً أفضلية في استقطاب الأجيال الشابة (أ.ب)
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لماذا أصبحت كرة القدم تسرق الأضواء من جميع الرياضات؟

تملك كرة القدم أيضاً أفضلية في استقطاب الأجيال الشابة (أ.ب)
تملك كرة القدم أيضاً أفضلية في استقطاب الأجيال الشابة (أ.ب)

تفرض كرة القدم هيمنتها على المشهد الرياضي العالمي بصورة غير مسبوقة، مستحوذة على حصة متزايدة من حقوق البث التلفزيوني والجماهير والاستثمارات الإعلانية، في تطور يترك الرياضات الأخرى أمام منافسة صعبة للحصول على الاهتمام والعائدات المالية.

ولم تعد شعبية كرة القدم مقتصرة على تفوقها الجماهيري التقليدي، بل باتت تتوسع على حساب الألعاب الأخرى، مع زيادة عدد المباريات والبطولات التي تنقلها الشبكات التلفزيونية، وامتداد الموسم الكروي إلى 11 شهراً في السنة، ما يمنحها حضوراً شبه دائم على الشاشات ويقلّص المساحات المتاحة لمنافسيها.

وحسبما نقلت «التليغراف» البريطانية، تكشف الأرقام حجم هذا التفوق في بريطانيا؛ إذ ارتفعت حصة كرة القدم من إجمالي الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية من 67 في المائة عام 2018 إلى 72 في المائة العام الماضي، وهي النسبة الأعلى في تاريخ اللعبة، وفقاً لبيانات شركة «تو سيركلز» المتخصصة في التسويق الرياضي والترفيهي.

كما ارتفعت حصة كرة القدم من إجمالي المشاهدة التلفزيونية الرياضية في بريطانيا من نحو الثلث عام 2015 إلى أكثر من 40 في المائة عام 2025، وفق مجموعة «إندرز أناليسيس». وتشير التقديرات إلى أن اللعبة باتت تستحوذ على غالبية الإنفاق المرتبط بمشاهدة الرياضة.

وعالمياً، تتسع هذه الهيمنة لتشمل أسواقاً لم تكن تُعد تقليدياً من معاقل كرة القدم، مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. وأسهمت استضافة هذه الدول بطولات كأس العالم للرجال والسيدات في توسيع قاعدة جماهير اللعبة، ضمن استراتيجية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعزيز انتشارها خارج أسواقها التقليدية.

وحسب تقرير «سبورت بيزنس غلوبال ميديا ريبورت 2026»، تستحوذ كرة القدم على 38.6 في المائة من إجمالي عائدات حقوق البث الإعلامي الرياضي حول العالم خلال العام الحالي، وترتفع حصتها إلى نحو 75 في المائة عند استبعاد الولايات المتحدة والهند، حيث تحظى الرياضات الأخرى بمنافسة أقوى.

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مشهد النمو التجاري لكرة القدم؛ إذ ارتفعت عائداته من حقوق البث المحلية بنسبة 31 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بدورة 2016-2019. كما وصل عدد المباريات المنقولة مباشرة إلى 267 مباراة في الموسم، في وقت تجاوز فيه عدد مباريات دوري كرة القدم الإنجليزية المعروضة تلفزيونياً ألف مباراة سنوياً.

ولم يقتصر التوسع على زيادة عدد المباريات، بل امتد إلى البطولات الكبرى، مع ارتفاع عدد مواجهات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وبطولة أمم أوروبا، إلى جانب تحول كرة القدم إلى نشاط يمتد على مدار 11 شهراً، بعدما كانت المنافسات تشغل فترات أقصر خلال العام.

وأسهمت كرة القدم النسائية بدورها في تعزيز هذا الحضور، خصوصاً مع نجاح المنتخب الإنجليزي للسيدات الذي بلغ ثلاثة نهائيات في البطولات الكبرى منذ عام 2022. وشاهد نحو 16.2 مليون شخص المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2025، في مؤشر على اتساع الاهتمام باللعبة. كما أن إطلاق كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة في 2025، وإقامتها كل أربع سنوات، قد يمنح كرة القدم مساحة إضافية في جدول البطولات الصيفية.

وتستفيد اللعبة من تحول استراتيجيات شركات البث التلفزيوني، التي باتت تركز بصورة أكبر على شراء حقوق المسابقات القادرة على جذب المشتركين، وفي مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. وأصبحت كرة القدم المحرك الأساسي لاستقطاب الجمهور، فيما تراجعت المنافسة على حقوق الرياضات الأخرى، التي لم تعد تمثل أولوية تجارية للشبكات الكبرى.

ويرى مسؤولون في قطاع البث أن هذا التحول جعل البطولات الكروية الكبرى تستحوذ على حصة أكبر من الإنفاق الرياضي، ليس فقط على حساب الألعاب الأخرى، بل أيضاً على حساب بعض الدوريات الأوروبية، مع اتجاه جماهير خارج القارة إلى متابعة الأندية الإنجليزية بدلاً من فرق بلدانها المحلية.

وتتضح الفجوة كذلك في سوق الرعاية والإعلانات؛ إذ تتجه علامات تجارية كبرى إلى الاستثمار في كرة القدم، فيما تتراجع رغبتها في دعم رياضات أخرى، بسبب الفارق في حجم الجماهير والانتشار الإعلامي. وأصبحت هذه الرياضات تواجه صعوبة في الحصول على رعاية تجارية حتى عندما تتمكن من تأمين حقوق بث مسابقاتها.

وفي بريطانيا، انعكس ذلك على رياضات مثل الكريكيت والرجبي، بعدما تراجعت جاذبية حقوق بث مبارياتها أمام الشبكات التلفزيونية. كما باتت بعض مسابقات الرجبي تعاني من ضعف الانتشار بعد انتقال حقوقها إلى قنوات أقل مشاهدة، في وقت تتأثر فيه أعداد الجماهير في الملاعب بتزامن المباريات مع مواجهات مهمة لمانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد.

وتشير بيانات «إندرز أناليسيس» إلى أن حصة الرياضات خارج قائمة الألعاب العشر الأكثر شعبية من إجمالي وقت المشاهدة الرياضية تلفزيونياً تراجعت من نحو 20 في المائة خلال الفترة بين 2015 و2025 إلى قرابة 10 في المائة، فيما انخفضت القيمة الحقيقية لحقوق البث الخاصة بعدد من هذه الرياضات.

وتملك كرة القدم أيضاً أفضلية في استقطاب الأجيال الشابة؛ إذ يتجه متوسط أعمار مشاهديها في بريطانيا إلى الانخفاض، على عكس رياضات مثل الكريكيت والرجبي التي تتقدم أعمار جماهيرها. ويعزز ذلك جاذبية اللعبة أمام المعلنين والمستثمرين، ويمنحها أفضلية إضافية في المنافسة على حقوق البث والرعاية مستقبلاً.

وفي ظل هذا التوسع، تبدو كرة القدم أكثر قدرة على تعزيز موقعها في سوق الرياضة العالمية، مستفيدة من قوة مسابقاتها الكبرى وانتشار أنديتها ونجومها، فيما تجد بقية الألعاب نفسها مضطرة إلى البحث عن نماذج تمويل جديدة للحفاظ على حضورها. فالمنافسة لم تعد داخل الملاعب فقط، بل أصبحت أيضاً على وقت المشاهد واهتمامه، وفي هذه المعركة تواصل كرة القدم توسيع الفارق مع الجميع.

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