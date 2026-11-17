تتبدل مؤشرات الحرب والتسوية بين واشنطن وطهران من يوم إلى آخر، ومع استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بينهما، تزداد المؤشرات إلى احتمال عودة المواجهة العسكرية، في ظل تعزيز واشنطن وجودها البحري في الشرق الأوسط، ومواقف سياسية أميركية تدعو إلى عدم التراجع أمام طهران. ووصلت، أمس، حاملة الطائرات الأميركية الثالثة «ثيودور روزفلت» إلى الشرق الأوسط، لتنضم إلى حاملتَي الطائرات «جورج واشنطن» و«جورج دبليو بوش»، في خطوة تعكس حشداً واضحاً للقدرات العسكرية الأميركية في المنطقة، يسابق المساعي الدبلوماسية.

وإلى جانب التحركات العسكرية، برز مؤشر سياسي لافت تمثل في تفاعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحماس شديد مع مقال نشره السيناتور الجمهوري تيم شييهي، في صحيفة «وول ستريت جورنال»، دعا فيه الإدارة الأميركية إلى استئناف المواجهة العسكرية مع إيران وعدم التراجع، رغم ما قد تفرضه الحرب من تكاليف سياسية وعسكرية.

وفي المقابل، تواصل كل من باكستان وروسيا تحركاتهما الدبلوماسية؛ إذ أعلن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أمس، أن بلاده ستواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران، بدعم من دول المنطقة، وذلك خلال اجتماع «منظمة التعاون الاقتصادي»، الذي تستضيفه إسلام آباد، بمشاركة وزراء خارجية من الدول الأعضاء الـ10؛ من بينها إيران وتركيا.

وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني عباس عراقجي، أمس، بحثا خلاله سبل التوصل إلى حل للأزمة.