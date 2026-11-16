فرحة لاعبي ألمانيا بخماسيتهم في هولندا (إ.ب.أ)

استعاد المنتخب الألماني جزءا من هيبته التي تزعزت في السنوات الأخيرة، وسطّر أكبر انتصاراته تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، باكتساح مضيفه الهولندي بخماسية نظيفة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ليتأهل البلدان معاً إلى ربع النهائي.

وأنهت ألمانيا وهولندا واليونان التي تغلبت في الوقت ذاته على صربيا 1-0، دور المجموعات برصيد متساو بلغ 11 نقطة لكل منها، كما تساوت المنتخبات الثلاثة في عدد النقاط المحققة في المواجهات المباشرة (5 نقاط لكل منتخب).

لكن الفوز الكاسح الذي حققه الألمان منحهم صدارة المجموعة بفضل فارق الأهداف الأفضل، إذ بلغ +4 مقابل +2 لهولندا، في حين اكتفت اليونان بفارق -6 بعدما دفعت ثمن خسارتها القاسية في أمستردام 0-7، الجمعة.

وتناوب على تسجيل خماسية الـ«مانشافت» كل من ديري شيرهانت (41) وفلوريان فيرتس (60 و71) ونيكو شلوتربيك (65) وبرايان غرودا (78).

ويُعدّ هذا الانتصار الأكبر لألمانيا على جارتها هولندا منذ فوزها التاريخي 7-0 عام 1959.

وكان المنتخب الهولندي قد استهل المباراة بطريقة أفضل نسبياً من حيث صناعة الفرص. وسنحت أمامه فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل إلا أن جناح الهلال السعودي كريسنسيو سامرفيل سقط أثناء انفراده بالمرمى (19).

كما لم ينجح دونييل مالن في توجيه ضربة رأسية مناسبة من مسافة قريبة نحو الشباك (26).

لكن مع مرور دقائق الشوط، رفع المنتخب الألماني من نسق ضغطه الهجومي. وأرسل شيرهانت أول إنذار حقيقي، بعدما وصل الظهير فيليب ترو إلى خط المرمى من الجهة اليمنى وأرسل كرة إلى مشارف منطقة الجزاء، تابعها شيرهانت بتسديدة أرضية قوية ارتطمت بأسفل القائم (32).

لكن شيرهانت عاد واقتنص التقدم لأصحاب الأرض بهدف رائع بعدما استلم ابن الـ24 عاماً، والمنحدر من العاصمة برلين، الكرة على الجهة اليسرى، قبل أن يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى استقرت في الزاوية العليا البعيدة (41).

وسجّل بذلك باكورة أهدافه الدولية على مستوى المنتخب الأول في رابع مباراة له.

وأهدر شيرهانت فرصة ثمينة لمضاعفة رصيده الدولي، بعدما ارتدت إليه الكرة إثر تصدي الدفاع لتسديدته الأولى، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الحارس بارت فيربروخن، إلا أنه سدد الكرة عالياً فوق العارضة (47).

وكاد المنتخب الهولندي أن يدرك التعادل عبر قائده دنزل دومفريس، الذي اندفع نحو القائم البعيد لمتابعة عرضية تيجاني رايندرس من الجهة اليسرى، لكن ارتداد الكرة قبل وصولها إليه أفقده السيطرة على رأسيته التي علت العارضة (48).

وواصل الألمان سعيهم لمضاعفة التقدم، إذ تسلّم غرودا الكرة على الجهة اليمنى، قبل أن يتوغل إلى العمق ويهيئها على قدمه اليسرى، مطلقاً تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم (51).

ومنح فيرتس الهدف الثاني لفريق كلوب، وجاء ذلك بعد محاولة تبادل الكرة مع شيرهانت، ووجد فيرتس نفسه محاصراً من لاعبي المنتخب الهولندي، قبل أن ترتد إليه الكرة من دومفريس، ليستدير ويسدد بقدمه اليسرى كرة مقوّسة رائعة من مسافة 25 ياردة، استقرت في الزاوية العليا للمرمى (60).

ولم يكد المنتخب الهولندي يلتقط أنفاسه، حتى ضربه الـ«مانشافت» بهدف ثالث إثر ركلة حرة حولها غرودا وتابعها نيكو شلوتيربيك برأسه إلى المرمى (65).

وتابع أبطال العالم أربع مرات مهرجان الاهداف، بعدما توغّل غرودا حتى خط المرمى وأعاد الكرة إلى فيرتس الذي أطلق من مسافة قريبة تسديدة قوية ارتطمت بأسفل العارضة قبل أن تعانق الشباك، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في اللقاء (71).

ودوّن غرودا المتألق اسمه في قائمة هدافي المباراة مستغلاً حالة الإرباك التي أصابت الهولنديين، بعدما تُرك شيرهانت من دون رقابة عند القائم البعيد، ليستقبل عرضية داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة أرضية باتجاه القائم القريب، تصدى لها فيربروخن وحوّلها إلى القائم، لكن الكرة ارتدت مجدداً إلى منطقة الجزاء، حيث وجد غرودا نفسه أمام المرمى الخالي، ليودعها الشباك (77).

ونجحت اليونان في تحقيق المطلوب منها بالفوز على مضيفتها صربيا بهدف سجله جورجيوس ماسوراس (69)، إلا أنها ودعت بفارق الأهداف عن ألمانيا وهولندا.