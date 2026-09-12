جاسم الهويدي: قائمة الكويت لـ«خليجي 27» معدة سلفاً

انتقد الهداف السابق جاسم الهويدي عملية اختيار قائمة منتخب الكويت الذي سيشارك في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) المقررة في السعودية، انطلاقاً من 23 سبتمبر (أيلول) الجاري، معتبراً أنها «معدة سلفاً».

واعتبر قائد منتخب الكويت السابق، ورئيس جهاز الكرة في نادي السالمية، أن الإعلان عن برنامج الإعداد قبل الكشف عن أسماء اللاعبين يثير تساؤلات حول دور الجهاز الفني في عملية الاختيار.

وقال الهويدي، الذي توج مع الكويت بلقب كأس الخليج مرتين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كانت القائمة معدة سلفاً، والدليل أن برنامج إعداد المنتخب أُعلن قبل إعلان أسماء اللاعبين. عندما يحدث ذلك، فهذا يعني أن الأمور كانت مرتبة قبل الإعلان عن القائمة».

وانتقد الهويدي (53 عاماً) بعض خيارات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي هيليو سوزا، مشيراً إلى أن نجله محمد الهويدي وفواز عايض، لاعبي السالمية، قدما مستويات لافتة في الجولات الثلاث الأولى من الدوري، وكانا يستحقان، من وجهة نظره، الحضور مع المنتخب.

وأوضح: «اختيار بعض اللاعبين رغم عدم مشاركتهم في أي مباراة يطرح تساؤلات، لأن المدرب من المفترض أن يختار بناء على ما شاهده في الملعب، ومستوى اللاعبين خلال المباريات».

ويخوض المنتخب الكويتي حالياً معسكراً تدريبياً في العاصمة القطرية الدوحة، انطلق الأربعاء، ويتضمن مواجهة ودية أمام لوسيل القطري الأحد، قبل أن يتوجه إلى جدة في 15 سبتمبر لاستكمال تحضيراته حتى انطلاق البطولة، على أن يلتقي المنتخب اليمني ودياً في 18 منه.

وكانت قرعة خليجي 27 قد أوقعت الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية، والعراق، وعمان، حيث يستهل «الأزرق» مشواره بمواجهة المنتخب السعودي، فيما تضم المجموعة الثانية البحرين، والإمارات، وقطر، واليمن.

ويرى الهويدي أن مهمة الكويت لن تكون سهلة «تملك المنتخبات الثلاثة خبرة كبيرة في البطولة، ولذلك يحتاج المنتخب الكويتي إلى تركيز كبير حتى ينافس على التأهل» إلى نصف النهائي.

ورشح الهويدي المنتخب السعودي للتتويج باللقب، قائلاً: «يظل المنتخب السعودي من أقوى المنتخبات في المنطقة، حتى لو لم يعد بالمستوى نفسه الذي كان عليه خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «السعودية تملك لاعبين مميزين، وخبرة كبيرة في مثل هذه البطولات، وأعتقد أنها قادرة على الوصول إلى المباراة النهائية، والمنافسة بقوة على اللقب».

وعن حظوظ الكويت، قال الهويدي: «الأزرق يستطيع المنافسة، لكن عليه أن يستفيد من كل مباراة، وأن يتعامل مع البطولة بشكل مختلف، لأن كأس الخليج لها حساباتها الخاصة، والفوارق بين المنتخبات تكون محدودة في كثير من الأحيان».