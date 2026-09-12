تعثر انتقال ريتشارليسون إلى فاسكو دا غاما البرازيلي

تعثر انتقال ريتشارليسون المقترح إلى فاسكو دا غاما البرازيلي لكرة القدم، ومن المتوقع أن يبقى المهاجم في صفوف توتنهام الإنجليزي حتى يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكان توتنهام قد أوضح للمهاجم البرازيلي، قبل إغلاق فترة الانتقالات في إنجلترا، أنه لا يدخل ضمن خطط الفريق الأول للموسم الحالي.

ولكن ريتشارليسون فشل في إتمام عودته إلى ناديه السابق إيفرتون قبل الموعد النهائي للانتقالات في الأول من سبتمبر (أيلول)، وبعد استبعاده من قائمة توتنهام، المكونة من 25 لاعباً للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، تعثرت أيضاً إمكانية انتقاله إلى فاسكو دا غاما.

وكان روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، قد أشرك ريتشارليسون أساسياً في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري أمام برينتفورد في 22 أغسطس (آب)، لكنه قال يوم الجمعة الماضي، إن اللاعب (البالغ من العمر 29 عاماً) «اتخذ كل القرارات بمفرده»، عقب غيابه عن قائمة الفريق.

وبعد إغلاق فترتي الانتقالات في تركيا والسعودية يومي الجمعة والأحد الماضيين على الترتيب، كانت إحدى الفرص القليلة المتبقية أمام ريتشارليسون هي العودة إلى البرازيل في صفقة انتقال نهائي، خصوصاً أن توتنهام استنفد بالفعل حصته من 6 إعارات للاعبين من خارج إنجلترا.

وبرز نادي فاسكو، الذي يشجعه ريتشارليسون منذ طفولته، حلّاً واقعياً لأزمة اللاعب، وتوصل بالفعل إلى اتفاق مع توتنهام بشأن المقابل المالي يوم الجمعة، لكن ريتشارليسون فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية، وفقاً لما علمته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ومع غلق فترة الانتقالات في البرازيل السبت، من المتوقع أن يستمر ريتشارليسون مع توتنهام خلال النصف الأول من الموسم، رغم عدم قدرته على المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعندما سُئل دي زيربي عن آخر المستجدات بشأن ريتشارليسون خلال المؤتمر الصحافي الجمعة، قال: «لا أعرف».

وأضاف: «هذا ليس عملي، ما يمكنني قوله هو أنني أعرف جيداً ما فعله النادي من أجل ريتشارليسون، وأعرف جيداً ما فعله ريتشارليسون من أجل النادي خلال الشهر الماضي والشهرين الماضيين». وتابع: «أنا أعرف، والنادي يعرف، وهو يعرف، ووكيل أعماله يعرف. الجميع يعرف أفضل منكم (وسائل الإعلام)».

وأفادت تقارير بأن ريتشارليسون حاول هذا الأسبوع البحث في فسخ الأشهر التسعة الأخيرة من عقده مع توتنهام.