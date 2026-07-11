الرئيس المصري يُكرم بعثة «الفراعنة» بعد عودتها من أميركا

كرّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى جانب الجهازين الفني والإداري، خلال استقباله لهم في مدينة العلمين الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة.

الاتحاد المصري لكرة القدم يتوجه بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، ولاعبو المنتخب الوطني الأول، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح... pic.twitter.com/gTeImIxo13 — EFA.eg (@EFA) July 11, 2026

وكان المنتخب المصري قد وصل إلى مدينة العلمين، الجمعة، قادماً من الولايات المتحدة؛ حيث احتشد آلاف الجماهير في مطار العلمين لاستقباله، تعبيراً عن تقديرهم لأدائه المشرف في منافسات كأس العالم، وتقديم التهنئة والشكر للاعبين والجهاز الفني.

و«منح الرئيس المصري لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط»، وفق تصريحات للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، في بيان السبت.

المنتخب المصري لدى وصوله العلمين (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ووجّه السيسي كلمة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري؛ مرحباً بهم، ومعرباً عن اعتزازه وتقديره لما قدّمه المنتخب من أداء مشرف، وأكّد أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضاً.

وأشاد الرئيس بالقيم الرفيعة التي تحلّى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري، مشدداً على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر.

وأشار إلى أن الرياضة ليست فوزاً وخسارة فقط، ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام الناس الذين قدّروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب في حد ذاته.

وكان المنتخب المصري قد خاض منافسات تصفيات كأس العالم بنتائج متقدمة، بالتعادل مع بلجيكا، ثم الفوز على نيوزيلندا، والتعادل مع إيران في تصفيات مرحلة الـ48 لينتقل إلى دور الـ32 ويفوز على أستراليا، ثم يصعد إلى دور الـ16، ويقدم أداءً مميزاً أمام الأرجنتين (بطل النسخة السابقة لكأس العالم)، وخسر أمام منتخب الأرجنتين 2-3 وسط جدل عالمي حول المباراة المثيرة، ليودع بطولة كأس العالم.

استقبال شعبي ورسمي للمنتخب المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وقال السيسي في البيان إن «المنتخب مثّل شباب مصر بشكل رائع ومشرّف، وصنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم، بفضل جدية الأداء، ولأنه ظهر في المباريات بوصفه فريقاً كبيراً يبذل جهداً بإخلاص». عاداً أداء المنتخب «يعكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح»، مشدداً على أن الشعب المصري محب للرياضة، ولكرة القدم تحديداً، ويضم كثيراً من المواهب التي يمكن أن تصل إلى مستوى كفاءة النجوم الحاليين للفريق.

وأكد الرئيس ضرورة وجود «كشّافين متجردين» لاكتشاف المواهب الواعدة من الناشئين والشباب، مشيراً إلى استعداد الدولة لدعم أصحاب الكفاءات ومنحهم الفرص التي يستحقونها، إلى جانب دعم الجهاز الفني الوطني. وشدد على أهمية مواصلة العمل الجاد، وبذل مزيد من الجهد، والحفاظ على الروح القتالية، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين، بما يضمن البناء على ما تحقق من نجاح.

من جانبه، عدّ الناقد الرياضي المصري، أسامة صقر، استقبال الرئيس للمنتخب «تكريماً باسم الشعب المصري، وتقديراً لما قدمه اللاعبون من إنجاز وأداء مميز وجهد كبير في بطولة كأس العالم».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «لقاء الرئيس بالمنتخب لا بد أنه يحمل قدراً من المكاشفة، وهو ما يجعلنا ننظر إلى مرحلة جديدة أتصور أنها ستكون جيدة جداً للكرة المصرية».

الجمهور التف حول المنتخب المصري (أ.ف.ب)

وعدّ صقر هذا اللقاء داعماً للجهاز الفني وتجديد الثقة في حسام حسن ورفاقه، وقال: «أتمنى أن يكون اللقاء دافعاً لمزيد من النجاحات للمنتخب، ونتمنى أن يكون هناك لقاء آخر للمنتخب مع الجماهير في استاد القاهرة أو العاصمة الجديدة لتحية المنتخب».

واستمع السيسي خلال تناوله الغداء مع أعضاء المنتخب الوطني إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للقاء الرئيس، مؤكدين أن «المنتخب الوطني، واللاعبين بشكل خاص، سوف يبذلون قصارى جهدهم للبناء على الإنجاز الذي تحقق»، وفق البيان.

ويصف الناقد الرياضي المصري سعد صديق استقبال الرئيس للمنتخب بأنه «استقبال يليق بالأبطال والإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «أتمنى أن يستغل اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، هذه الروح ويواصل دعمه للمنتخب وجهازه الوطني من أجل التقدم أكثر نحو المنافسة العالمية».