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إمام عاشور: الحكم ظلمنا!

إمام عاشور لاعب منتخب مصر (أ.ف.ب)
إمام عاشور لاعب منتخب مصر (أ.ف.ب)
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إمام عاشور: الحكم ظلمنا!

إمام عاشور لاعب منتخب مصر (أ.ف.ب)
إمام عاشور لاعب منتخب مصر (أ.ف.ب)

قال إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، إن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، حرم الفراعنة من هدف أمام الأرجنتين.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، بعد الفوز أمام منتخب مصر بنتيجة 3-2.

وقال عاشور، نجم النادي الأهلي، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «لم نبخل بنقطة عرق، وقدّمنا كل ما لدينا في المباراة».

وانتقد نجم منتخب مصر القرارات التحكيمية في المباراة: «نستحق هدفاً، ولا أعلم لماذا تم إلغاؤه».

وأضاف: «في كرة الهدف الثالث الذي استقبلناه، كنا نستحق ضربة جزاء وارتدت لنستقبل هدفاً».

ولم يحتسب الحكم الفرنسي ضربة جزاء لصالح محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، قبل أن ترتد الكرة ليتمكن منتخب الأرجنتين من تسجيل هدف الفوز.

وكذلك ألغى الحكم هدفاً لمنتخب مصر لصالح مصطفى زيكو، بداعي تعرض ليساندرو مارتينيز لخطأ أمام مروان عطية.

وأتم حديثه للجماهير: «أشكر الجماهير، وأتأسف لما حدث، كنا نتمنى إسعادكم».

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانغو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدّم أداءً قوياً ومميزاً طوال مباريات البطولة.

وسجّل هدفي منتخب مصر ياسر إبراهيم، ومصطفى زيكو، فيما سجل ثلاثية الأرجنتين كريستيان روميرو، وليونيل ميسي، وإنزو فيرنانديز.

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حسام حسن: «فيفا» ساند الأرجنتين من أجل استمرار ميسي في المونديال

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (رويترز)
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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حسام حسن: «فيفا» ساند الأرجنتين من أجل استمرار ميسي في المونديال

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (رويترز)
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (رويترز)

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اتهاماً صريحاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد توديع كأس العالم بالخسارة 2 - 3 أمام الأرجنتين حامل لقب كأس العالم، ضمن منافسات دور الـ16 لمونديال 2026، الثلاثاء.

وصرح حسام حسن عبر قناة «بي إن سبورتس»: «كنا أفضل، ولكن ما حدث ظلم، شعار (فيفا) اللعب النظيف والاحترام، ولكن ظلمنا بأخطاء تحكيمية قاتلة ومؤثرة».

وأشار إلى أن «الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لنا، وألغى هدفاً لسبب غير مفهوم».

وواصل: «لقد واجهنا بطل العالم، لكن منتخب الأرجنتين يبدو أنه يحظى بمساندة لاعتبارات تسويقية لضمان استمرار ميسي وحامل اللقب في كأس العالم».

وشدد: «لا أحب الخسارة بطبعي، خصوصاً عندما تكون ظالمة، وأعتذر لجماهيرنا، وأقول لهم: آنا آسف، كنا نتمنى إسعادكم، وهدفنا كان الوصول إلى مرحلة أبعد، وأقول لهم: لا تحزنوا».

واستطرد: «لقد شكلنا فريقاً مشرفاً لمصر في وقت قصير، وطموحي لا يتوقف، نريد أن نواصل مشوارنا، دخلنا عمق الكرة العالمية».

وختم حسام حسن: «لقد أثبتنا أننا لا نهاب أحداً، رغم أن قوامنا أغلبه لاعبون في الدوري المحلي، بينما نواجه منتخبات تضم عدداً كبيراً من المحترفين في أوروبا».

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الرياضة رياضة عربية

عموتة: تدريب الأهلي المصري فخر والصفقات الجديدة ستكون حسب الكفاءة

الحسين عموتة (رويترز)
الحسين عموتة (رويترز)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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عموتة: تدريب الأهلي المصري فخر والصفقات الجديدة ستكون حسب الكفاءة

الحسين عموتة (رويترز)
الحسين عموتة (رويترز)

قال المغربي الحسين عموتة مدرب الأهلي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه سعيد وفخور بتولي قيادة الفريق المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه أن اختيار الصفقات الجديدة سيكون وفقاً للكفاءة فقط دون النظر إلى جنسية اللاعب.

وأعلن الأهلي، أكثر الأندية المصرية فوزاً بألقاب في كرة القدم، في يونيو (حزيران) الماضي تعاقده مع عموتة لمدة موسمين خلفاً للدنماركي ييس توروب.

وانفصل الأهلي عن توروب بالتراضي في وقت سابق من الشهر الماضي، بعدما أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث في الدوري المحلي، وخرج مبكراً من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الأهلي بالقاهرة عند سؤاله عن تدعيم الفريق باللاعبين: «الاختيار سيكون وفقاً للكفاءة فقط دون النظر إلى جنسية اللاعب»، مشدداً على أن أي صفقة يجب أن تمثل إضافة حقيقية للفريق.

وأضاف أن جميع لاعبي الأهلي يتمتعون بقدرات عالية للغاية، والمشاركة ستكون للأكثر اجتهاداً وجاهزية.

وأوضح عموتة إدراكه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مؤكداً أن جماهير الفريق لا تقبل سوى الانتصارات والتتويج بالألقاب، مشدداً على طموحه في المنافسة على جميع البطولات وإسعاد جماهير النادي.

وأكد عموتة أن تدعيم الفريق بالمواهب من قطاع الناشئين سيكون بشكل تدريجي، حتى يكتسب اللاعبون الشبان الخبرات المطلوبة في ظل منافسة الأهلي الدائمة على جميع البطولات، مؤكداً ثقته في قدرات قطاع الناشئين ودوره في تدعيم صفوف الفريق الأول.

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مناشدة مدرب منتخب مصر بشأن فلسطين تعيد كأس العالم لدائرة السياسة

حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني بعد فوز مصر على أستراليا والتأهل للدور 16 في كأس العالم لكرة القدم (رويترز)
حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني بعد فوز مصر على أستراليا والتأهل للدور 16 في كأس العالم لكرة القدم (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مناشدة مدرب منتخب مصر بشأن فلسطين تعيد كأس العالم لدائرة السياسة

حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني بعد فوز مصر على أستراليا والتأهل للدور 16 في كأس العالم لكرة القدم (رويترز)
حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني بعد فوز مصر على أستراليا والتأهل للدور 16 في كأس العالم لكرة القدم (رويترز)

تفاقمت التوترات السياسية المحيطة بكأس العالم لكرة القدم، يوم الاثنين، عندما استغل حسام حسن مدرب مصر مؤتمراً صحافياً للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لكي يطلب الدعم للفلسطينيين قبل مباراة فريقه في دور 16 أمام الأرجنتين. وجاءت تصريحات حسام حسن في الوقت الذي كان فيه «الفيفا» يدافع بالفعل عن إجراءاته التأديبية، عقب الانتقادات التي تعرض لها بسبب قراره الخاص بتعليق عقوبة الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء للمهاجم فولارين ‌بالوغون، وهي ‌الخطوة التي أشاد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتلتقي مصر ​مع ‌الأرجنتين ⁠في ​دور 16، ⁠يوم الثلاثاء، وبينما أجاب حسام حسن عن أسئلة حول مواجهة ليونيل ميسي وفرص فريقه أمام حامل اللقب، تحدث أيضاً بإسهاب عن الفلسطينيين. وقال للصحافيين بعد سؤاله عن رفعه العلم الفلسطيني عقب إطاحة مصر بأستراليا في دور 32 في دالاس، يوم الجمعة الماضي، وعما إذا كان سيفعل ذلك مرة أخرى في حال تمكن فريقه من إحداث مفاجأة أمام الأرجنتين «إذا كان هناك شخص في أي مكان في العالم لا ⁠يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، فإنه قد فقد جزءاً من إنسانيته. «ما ‌حدث مني كان مجرد رد فعل إنساني. ‌قبل أن أكون عربياً أو مسلماً أو مسيحياً أو ​أي شيء آخر، أنا إنسان. ‌من خلال كرة القدم، القوة الناعمة للعالم، أريد أن أرسل رسالة: أرجوكم ‌دعوا الشعب الفلسطيني يعيش. «أطلب من الرياضيين والصحافيين في كل مكان المساعدة في إيصال هذه الرسالة». وأضاف: «كما يتحدث الناس عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوانات والعدالة، يجب أن نتحدث أيضاً عن المدنيين الفلسطينيين». ووصف بعض خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه إبادة جماعية، وهي ‌اتهامات ترفضها إسرائيل. وأسفر الهجوم عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتسبب في أزمة جوع، وأدى إلى نزوح داخلي شبه ⁠كامل لسكان القطاع. وتقول ⁠إسرائيل إن تحركاتها تأتي دفاعاً عن النفس في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أسفر وفقاً لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف 251 آخرين. كما ترفض إسرائيل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية.

ويحظر «الفيفا» ولوائح البطولة وضع شعارات سياسية على المعدات والأدوات المستخدمة في المباريات، لكن «رويترز» لم تتمكن على الفور من رصد أي قاعدة تمنع المدربين من التعبير عن آرائهم السياسية في المؤتمرات الصحافية. واعترف حسام حسن بأن فريقه هو الأقل حظاً في مباراة الثلاثاء، لكنه أصر على أن منتخب مصر لن يشعر بالرهبة على الإطلاق. وقال: «نحن نعلم أننا سنلعب ضد حامل لقب كأس العالم ​وأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق (ميسي)، لكننا ​لا نخشاهم. لدينا مسؤولية تجاه مصر والعالم العربي وأفريقيا. نحن نمثلهم جميعاً». وأضاف: «هذه المسؤولية تجعلنا نركز على أنفسنا وعلى ما يمكننا تقديمه على أرض الملعب».

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