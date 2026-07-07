مناشدة مدرب منتخب مصر بشأن فلسطين تعيد كأس العالم لدائرة السياسة

تفاقمت التوترات السياسية المحيطة بكأس العالم لكرة القدم، يوم الاثنين، عندما استغل حسام حسن مدرب مصر مؤتمراً صحافياً للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لكي يطلب الدعم للفلسطينيين قبل مباراة فريقه في دور 16 أمام الأرجنتين. وجاءت تصريحات حسام حسن في الوقت الذي كان فيه «الفيفا» يدافع بالفعل عن إجراءاته التأديبية، عقب الانتقادات التي تعرض لها بسبب قراره الخاص بتعليق عقوبة الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء للمهاجم فولارين ‌بالوغون، وهي ‌الخطوة التي أشاد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتلتقي مصر ​مع ‌الأرجنتين ⁠في ​دور 16، ⁠يوم الثلاثاء، وبينما أجاب حسام حسن عن أسئلة حول مواجهة ليونيل ميسي وفرص فريقه أمام حامل اللقب، تحدث أيضاً بإسهاب عن الفلسطينيين. وقال للصحافيين بعد سؤاله عن رفعه العلم الفلسطيني عقب إطاحة مصر بأستراليا في دور 32 في دالاس، يوم الجمعة الماضي، وعما إذا كان سيفعل ذلك مرة أخرى في حال تمكن فريقه من إحداث مفاجأة أمام الأرجنتين «إذا كان هناك شخص في أي مكان في العالم لا ⁠يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، فإنه قد فقد جزءاً من إنسانيته. «ما ‌حدث مني كان مجرد رد فعل إنساني. ‌قبل أن أكون عربياً أو مسلماً أو مسيحياً أو ​أي شيء آخر، أنا إنسان. ‌من خلال كرة القدم، القوة الناعمة للعالم، أريد أن أرسل رسالة: أرجوكم ‌دعوا الشعب الفلسطيني يعيش. «أطلب من الرياضيين والصحافيين في كل مكان المساعدة في إيصال هذه الرسالة». وأضاف: «كما يتحدث الناس عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوانات والعدالة، يجب أن نتحدث أيضاً عن المدنيين الفلسطينيين». ووصف بعض خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه إبادة جماعية، وهي ‌اتهامات ترفضها إسرائيل. وأسفر الهجوم عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتسبب في أزمة جوع، وأدى إلى نزوح داخلي شبه ⁠كامل لسكان القطاع. وتقول ⁠إسرائيل إن تحركاتها تأتي دفاعاً عن النفس في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أسفر وفقاً لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف 251 آخرين. كما ترفض إسرائيل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية.

ويحظر «الفيفا» ولوائح البطولة وضع شعارات سياسية على المعدات والأدوات المستخدمة في المباريات، لكن «رويترز» لم تتمكن على الفور من رصد أي قاعدة تمنع المدربين من التعبير عن آرائهم السياسية في المؤتمرات الصحافية. واعترف حسام حسن بأن فريقه هو الأقل حظاً في مباراة الثلاثاء، لكنه أصر على أن منتخب مصر لن يشعر بالرهبة على الإطلاق. وقال: «نحن نعلم أننا سنلعب ضد حامل لقب كأس العالم ​وأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق (ميسي)، لكننا ​لا نخشاهم. لدينا مسؤولية تجاه مصر والعالم العربي وأفريقيا. نحن نمثلهم جميعاً». وأضاف: «هذه المسؤولية تجعلنا نركز على أنفسنا وعلى ما يمكننا تقديمه على أرض الملعب».