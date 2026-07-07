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مناشدة مدرب منتخب مصر بشأن فلسطين تعيد كأس العالم لدائرة السياسة

حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني بعد فوز مصر على أستراليا والتأهل للدور 16 في كأس العالم لكرة القدم (رويترز)
حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني بعد فوز مصر على أستراليا والتأهل للدور 16 في كأس العالم لكرة القدم (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مناشدة مدرب منتخب مصر بشأن فلسطين تعيد كأس العالم لدائرة السياسة

حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني بعد فوز مصر على أستراليا والتأهل للدور 16 في كأس العالم لكرة القدم (رويترز)
حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني بعد فوز مصر على أستراليا والتأهل للدور 16 في كأس العالم لكرة القدم (رويترز)

تفاقمت التوترات السياسية المحيطة بكأس العالم لكرة القدم، يوم الاثنين، عندما استغل حسام حسن مدرب مصر مؤتمراً صحافياً للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لكي يطلب الدعم للفلسطينيين قبل مباراة فريقه في دور 16 أمام الأرجنتين. وجاءت تصريحات حسام حسن في الوقت الذي كان فيه «الفيفا» يدافع بالفعل عن إجراءاته التأديبية، عقب الانتقادات التي تعرض لها بسبب قراره الخاص بتعليق عقوبة الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء للمهاجم فولارين ‌بالوغون، وهي ‌الخطوة التي أشاد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتلتقي مصر ​مع ‌الأرجنتين ⁠في ​دور 16، ⁠يوم الثلاثاء، وبينما أجاب حسام حسن عن أسئلة حول مواجهة ليونيل ميسي وفرص فريقه أمام حامل اللقب، تحدث أيضاً بإسهاب عن الفلسطينيين. وقال للصحافيين بعد سؤاله عن رفعه العلم الفلسطيني عقب إطاحة مصر بأستراليا في دور 32 في دالاس، يوم الجمعة الماضي، وعما إذا كان سيفعل ذلك مرة أخرى في حال تمكن فريقه من إحداث مفاجأة أمام الأرجنتين «إذا كان هناك شخص في أي مكان في العالم لا ⁠يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، فإنه قد فقد جزءاً من إنسانيته. «ما ‌حدث مني كان مجرد رد فعل إنساني. ‌قبل أن أكون عربياً أو مسلماً أو مسيحياً أو ​أي شيء آخر، أنا إنسان. ‌من خلال كرة القدم، القوة الناعمة للعالم، أريد أن أرسل رسالة: أرجوكم ‌دعوا الشعب الفلسطيني يعيش. «أطلب من الرياضيين والصحافيين في كل مكان المساعدة في إيصال هذه الرسالة». وأضاف: «كما يتحدث الناس عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوانات والعدالة، يجب أن نتحدث أيضاً عن المدنيين الفلسطينيين». ووصف بعض خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه إبادة جماعية، وهي ‌اتهامات ترفضها إسرائيل. وأسفر الهجوم عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتسبب في أزمة جوع، وأدى إلى نزوح داخلي شبه ⁠كامل لسكان القطاع. وتقول ⁠إسرائيل إن تحركاتها تأتي دفاعاً عن النفس في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أسفر وفقاً لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف 251 آخرين. كما ترفض إسرائيل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية.

ويحظر «الفيفا» ولوائح البطولة وضع شعارات سياسية على المعدات والأدوات المستخدمة في المباريات، لكن «رويترز» لم تتمكن على الفور من رصد أي قاعدة تمنع المدربين من التعبير عن آرائهم السياسية في المؤتمرات الصحافية. واعترف حسام حسن بأن فريقه هو الأقل حظاً في مباراة الثلاثاء، لكنه أصر على أن منتخب مصر لن يشعر بالرهبة على الإطلاق. وقال: «نحن نعلم أننا سنلعب ضد حامل لقب كأس العالم ​وأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق (ميسي)، لكننا ​لا نخشاهم. لدينا مسؤولية تجاه مصر والعالم العربي وأفريقيا. نحن نمثلهم جميعاً». وأضاف: «هذه المسؤولية تجعلنا نركز على أنفسنا وعلى ما يمكننا تقديمه على أرض الملعب».

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«مونديال 2026»: دياز صانع ألعاب المغرب يستعيد بريقه

إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: دياز صانع ألعاب المغرب يستعيد بريقه

إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
إبراهيم دياز (أ.ف.ب)

بعد إضاعته ركلة جزاء على طريقة «بانينكا» في نهائي فوضوي لكأس أمم أفريقيا مطلع العام الحالي، بدا أن إبراهيم دياز قد تاه، قبل أن يستعيد نفسه أخيراً أمام كندا في دوره صانع ألعاب لمنتخب مغربي سيواجه مجدداً فرنسا الخميس في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم.

ورغم مكانته بوصفه أفضل لاعب وهداف (5 أهداف) في كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت على أرضه، فإن ركلته المهدرة أمام السنغال في يناير (كانون الثاني) الماضي جرّت عليه سيلاً من الانتقادات التي وجد صعوبة في تجاوزها، وفقاً لمتابعي «أسود الأطلس». كما أن مردوده الهجومي كان دون التوقعات خلال المباريات الثلاث الأولى في كأس العالم. لكن لاعب الوسط البالغ 26 عاماً يحظى بثقة مدربه محمد وهبي الذي يدافع عنه في كل المؤتمرات الصحافية ويُبقيه ضمن التشكيلة الأساسية. وقال وهبي بعد الفوز على هايتي (4 - 2) في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات: «إنه لاعب كبير جداً... لاعب ريال مدريد الإسباني، وسيقدم لنا الكثير. لقد مرر كرتين حاسمتين حتى الآن. أنتظر منه المزيد؛ لأنه أحد أفضل لاعبيّ، وسنمنحه الدعم والثقة اللذين يحتاج إليهما ليكون فعالاً».

ومنذ 11 يونيو (حزيران) الماضي، شهد أداؤه تحولاً غير لافت كثيراً. فقد أصبح أقل فردية وأكثر عملاً في وسط الميدان، وتمكن لاعب ريال مدريد من تقديم 4 تمريرات حاسمة (أفضل أفريقي في تاريخ كأس العالم)، اثنتان منها أمام كندا في ثمن النهائي (3 - 0).

وقال دياز بعد التأهل: «أنا سعيد جداً بكل ما أقدمه؛ بكل ما أفعله لمساعدة زملائي». وأضاف: «الأهم هو ما نحققه بصفتنا فريقاً»، مشيداً بـ«العقلية الرائعة» لـ«أسود الأطلس».

وكحال كثير من زملائه، وُلد إبراهيم دياز خارج المغرب، تحديداً في مدينة ملقة الإسبانية، واختار تمثيل بلد والده عام 2023 فقط بعد أن لعب لمصلحة «لا روخا». وهو لا يندم على قراره. قال: «الأمور تسير بشكل رائع حقاً. أنا سعيد للغاية بما أحققه؛ لأنني أعتقد أن الدعم والمحبة اللذين تلقيتهما من كل المغرب منذ وصولي كانا مذهلين». وأضاف: «أن أعكس ذلك على أرض الملعب، وأن أقدم أفضل ما لديّ، لأمر فريد».

وإذا لم يكن قد وصل بعد إلى أفضل مستوياته، فإن الدولي السابق عبد العزيز بنيج أعرب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن أمله في أن «يستعيد إبراهيم دياز بريقه سريعاً؛ فهو يبرع أكثر في العمل الدفاعي منه في اللمسة الأخيرة، وربما هذا هو العنصر الذي ما زلنا نفتقده». بل إن لاعباً دولياً سابقاً آخر، هو عزيز بودربالة، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا رفع إبراهيم دياز مستواه قليلاً، فإن المغرب قادر على بلوغ النهائي وربما الفوز باللقب».

وبعد نصف النهائي الذي خسره المغرب أمام فرنسا في «مونديال 2022»، وضع محمد وهبي هذا الهدف نصب عينيه في هذه البطولة. قال بعد مباراة هايتي: «دخل المغرب حقبة جديدة؛ حقبة يجب أن نؤمن فيها بقدرتنا على أن نصبح أبطال العالم». وسيكون ذلك إن تحقق إنجازاً هائلاً لهذا المنتخب الذي تُوّج بطلاً لأفريقيا بقرار إداري طعنت فيه السنغال أمام «محكمة التحكيم الرياضية».

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الرياضة رياضة عربية

حسام حسن يتضامن برسائل قوية مع الشعب الفلسطيني

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ف.ب)
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ف.ب)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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حسام حسن يتضامن برسائل قوية مع الشعب الفلسطيني

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ف.ب)
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ف.ب)

تضامن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، برسائل قوية مع محنة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي، موجهاً رسائل قوية إلى العالم قبل المواجهة المرتقبة مع الأرجنتين، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قال حسام حسن في مؤتمر صحافي مساء الاثنين: «إذا كان هناك أي شخص في العالم لا يشعر بالشعب الفلسطيني فهو ليس بني آدم، فمن المفترض أن أي شخص من أي دولة في العالم سواء أوروبياً أو أميركياً أو عربياً أو من أي مكان أن يشعر بما يحدث مع الشعب الفلسطيني».

أضاف المدرب المصري: «عندما يتعرض حيوان للأذى، فإن مؤسسات الرفق بالحيوان تنتفض للدفاع عنه، فما بالكم بالشعب الفلسطيني الذي يعيش في العراء، بينما نعيش نحن في البيوت ونأكل ونلبس ونعيش حياة رائعة».

وشدد: «عار على العالم كله وعار على أصحاب القرار أن يتركوا بني آدمين مثلنا في هذا الحال».

وأشار إلى أن «الشعب الأميركي والأوروبي لا يتحدث ولا يلتفت إلى وفاة 3 أو 4 آلاف مواطن في غزة نتيجة إلقاء صاروخ، بينما عندما يتعرض كلب في الشارع للأذي يطالبون بمحاكمة من أذاه».

وتساءل: «ماذا عمن يقتلون الأبرياء في غزة بالصواريخ كل يوم؟».

وختم حسام حسن رسائله القوية: «الشعب الفلسطيني في غزة يعيش بدون بيوت بدون غطاء بدون مياه أو غذاء، نريد حياة وعدلاً لهم ومثلما يضع فيفا شعارات تطالب بالعدل، يجب أن نطالب لهم بالحياة».

وكان المدير الفني لمنتخب مصر أهدى الفوز على أستراليا في دور الـ32 للشعبين المصري والفلسطيني، مشيداً بمشاهد أهالي غزة وهم يتابعون مباريات مصر في مونديال 2026 وسط ظروف صعبة للغاية.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة مصرية أميركا
الرياضة رياضة عربية

كريم حافظ جاهز للمشاركة في مواجهة مصر أمام الأرجنتين

كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر (رويترز)
كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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كريم حافظ جاهز للمشاركة في مواجهة مصر أمام الأرجنتين

كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر (رويترز)
كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر (رويترز)

أكد كريم حافظ، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه الثلاثاء أمام الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026.

وقال حافظ، في تصريحات صحافية على هامش مران المنتخب، الاثنين، قبل مواجهة الأرجنتين، الثلاثاء، إن أي لاعب يتمنى ويحلم بالمشاركة في مثل هذه المواجهات الكبيرة لأنها تمثل تاريخاً لكل لاعب.

وأضاف أن الجهاز الفني أغلق ملف الاحتفال بالفوز على أستراليا سريعاً، وبدأ المنتخب التركيز في مواجهة منتخب الأرجنتين حامل اللقب، وشاهدنا أكثر من مباراة للمنافس وهدفنا هو الفوز والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الستة عشر بعد تغلبه على نظيره الأسترالي بضربات الترجيح 2-4، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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