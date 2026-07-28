الاتفاق ينجح في استكمال متطلبات الكفاءة المالية… وجدولة جزء من مستحقاته

نجحت إدارة نادي الاتفاق في استكمال متطلبات استخراج شهادة الكفاءة المالية، بعد توفير المبلغ المطلوب واستيفاء المعايير اللازمة، إلى جانب جدولة جزء من المستحقات المالية إلى موعد لاحق، وفقاً لما علمته مصادر «الشرق الأوسط». ومن المنتظر أن تصدر الشهادة خلال الـ48 ساعة المقبلة، بما يمنح النادي الضوء الأخضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك في وقت يختتم فيه الاتفاق، الثلاثاء، معسكره الإعدادي في إسبانيا، وسط تساؤلات جماهيرية بشأن جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما خاض 4 مباريات ودية تحت قيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس، لم يقدِّم خلالها الأداء أو النتائج التي تبدد مخاوف الأنصار، كما لم تتضح بصورة نهائية ملامح التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في منافسات الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.

وكان الاتفاق قد خسر مباراته الودية الأخيرة أمام فريق سي دي الدينسي بنتيجة 1 - 3، بعدما حقَّق انتصارين، أحدهما على جوهور الماليزي، وتعادل في مواجهة أخرى.

وتتزامن عودة الفريق من معسكره الخارجي مع تصاعد قلق جماهير النادي من تأخر حسم الصفقات المحلية والأجنبية، في ظلِّ تبقي نحو 3 أسابيع فقط على انطلاق مشوار الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنَّ قرب صدور شهادة الكفاءة المالية يُمثِّل خطوةً مهمةً قد تمنح الإدارة مرونة أكبر لإنهاء الملفات التعاقدية خلال الأيام المقبلة.