الفرنسي ليتكسير حكماً للقاء مصر والأرجنتين

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم مباراة منتخبي مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كاس العالم.
ويتكون طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه سيريل موجنير مساعد أول ومهدي رحموني مساعد ثانٍ، والنرويجي أسبن أسكاس حكماً رابعاً، والنرويجي إيزاك باشفيكن حكماً مساعداً احتياطياً.
وتقام المباراة يوم 7 يوليو (تموز) الحالي ضمن منافسات دور الـ 16 من منافسات كأس العالم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أتلانتا.
وتأهل منتخب مصر عن دور الـ32 بعد الفوز على أستراليا 4 - 2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1، بينما صعدت الأرجنتين لدور الـ16 بالفوز على الرأس الأخضر 3 - 2.