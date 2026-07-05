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الرياضة رياضة عربية

الفرنسي ليتكسير حكماً للقاء مصر والأرجنتين

الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً لمواجهة مصر والأرجنتين (أ.ف.ب)
الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً لمواجهة مصر والأرجنتين (أ.ف.ب)
  • اتلانتا: «الشرق الأوسط»
TT
  • اتلانتا: «الشرق الأوسط»
TT

الفرنسي ليتكسير حكماً للقاء مصر والأرجنتين

الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً لمواجهة مصر والأرجنتين (أ.ف.ب)
الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً لمواجهة مصر والأرجنتين (أ.ف.ب)

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم مباراة منتخبي مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كاس العالم.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه سيريل موجنير مساعد أول ومهدي رحموني مساعد ثانٍ، والنرويجي أسبن أسكاس حكماً رابعاً، والنرويجي إيزاك باشفيكن حكماً مساعداً احتياطياً.

وتقام المباراة يوم 7 يوليو (تموز) الحالي ضمن منافسات دور الـ 16 من منافسات كأس العالم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أتلانتا.

وتأهل منتخب مصر عن دور الـ32 بعد الفوز على أستراليا 4 - 2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1، بينما صعدت الأرجنتين لدور الـ16 بالفوز على الرأس الأخضر 3 - 2.

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الرياضة رياضة عربية

عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر

عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)
عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
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  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
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عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر

عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)
عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)

ما زال الغموض يحيط بمستقبل المنتخب الجزائري لكرة القدم، بعد 3 أيام من خروجه من كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام سويسرا صفر- 2 يوم الجمعة الماضي، في الدور الـ32.

وفي الوقت الذي يلتزم فيه الاتحاد الجزائري الصمت المطبق، رغم تصاعد الغضب الشعبي جرَّاء الطريقة التي ودَّع بها رفقاء لاعب المنتخب إبراهيم مازة، المونديال، تتناقل وسائل الإعلام المحلية باستمرار أخباراً متناقضة بخصوص مستقبل المدير الفني لـ«محاربي الصحراء».

وفي آخر التطورات، كشفت الصحيفة اليومية المتخصصة «كومبيتسيون» الأحد، أن القائد الأسبق لـ«الخُضر»، عنتر يحيى، سيكون بشكل رسمي هو خليفة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي وافق على فسخ عقده وفق إجراءات سيتم تحديدها لاحقاً.

وأكد المصدر ذاته أن رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي، تواصل مع عنتر يحيى الذي أبدى موافقة على مقترح تدريب «الخُضر».

ونوَّهت صحيفة «الخبر» بأن عنتر يحيى الذي يملك شهادة تدريب «يويفا إيه»، لا يملك أدنى تجربة تدريب في المستوى العالي، تؤهله لتحمل مسؤولية ثقيلة مثل الإشراف على المنتخب الجزائري الأول.

ومثلما هي الحال منذ الجمعة الماضي، لم يصدر أي تعليق عن الاتحاد الجزائري في الوقت الذي يتم فيه تداول أسماء لمدربين جزائريين محتملين لقيادة الجهاز الفني، كتأكيد على خيار المدرب المحلي.

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الرياضة كرة القدم أخبار الجزائر كأس العالم الجزائر
الرياضة رياضة عربية

الشرطة العراقي يتعاقد مع التونسي سامي الطرابلسي لموسم واحد

التونسي سامي الطرابلسي (الكاف)
التونسي سامي الطرابلسي (الكاف)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
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  • بغداد: «الشرق الأوسط»
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الشرطة العراقي يتعاقد مع التونسي سامي الطرابلسي لموسم واحد

التونسي سامي الطرابلسي (الكاف)
التونسي سامي الطرابلسي (الكاف)

أعلن نادي الشرطة العراقي تعاقده مع المدرب التونسي سامي الطرابلسي، ليتولى قيادة الفريق في الموسم الجديد 2026-2027، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

وقال أثير الشويلي، الناطق الإعلامي باسم نادي الشرطة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إدارة النادي وجدت في الطرابلسي الخيار الأنسب لتولي مهمة تدريب الفريق في دوري نجوم العراق خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن العقد سيكون لموسم واحد مع إمكانية التجديد، مشيراً إلى أن إدارة النادي فضّلت المدرب التونسي على أسماء أخرى كانت ضمن قائمة المرشحين للمنصب قبل حسم الاتفاق معه.

ويملك الطرابلسي، البالغ 58 عاماً، مسيرة طويلة في كرة القدم، إذ سبق له تمثيل منتخب تونس في 54 مباراة دولية على مدار تسعة أعوام، قبل أن يتجه إلى التدريب، حيث قاد المنتخب التونسي، كما أشرف على تدريب نادي السيلية القطري.

وأوضح الشويلي أن إدارة الشرطة اختارت الطرابلسي لما يمتلكه من خبرة كبيرة وتجارب تدريبية جيدة، لافتاً إلى أن النادي منح المدرب الجديد حرية اختيار جهازه الفني المعاون.

وتابع أن الشرطة يبحث عن تعزيز قيمته الفنية والعودة إلى منصات التتويج، من خلال التعاقد مع مدرب يملك سيرة تدريبية مميزة.

وكان الشرطة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بترتيب الدوري العراقي، بعدما جمع 82 نقطة من 38 مباراة، بفارق سبع نقاط عن القوة الجوية المتوج باللقب.

ويملك نادي الشرطة ثمانية ألقاب في الدوري العراقي، بينها خمسة ألقاب خلال المواسم العشرة الأخيرة.

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كرة القدم العراق
الرياضة رياضة عربية

إبراهيم دياز: عقلية المغرب ظهرت بوضوح أمام كندا

فرحة مغربية بهدف أوناحي الذي ساهم بصناعة إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
فرحة مغربية بهدف أوناحي الذي ساهم بصناعة إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
  • هيوستن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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إبراهيم دياز: عقلية المغرب ظهرت بوضوح أمام كندا

فرحة مغربية بهدف أوناحي الذي ساهم بصناعة إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
فرحة مغربية بهدف أوناحي الذي ساهم بصناعة إبراهيم دياز (أ.ف.ب)

أبدى إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، سعادته بقيادة أسود الأطلس للتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما قدّم تمريرتين حاسمتين في الفوز 3 - صفر على كندا، مساء السبت.

قال دياز، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «بالتأكيد مشاركتي في هذه البطولة، والوصول لدور الثمانية، والمساهمة في نجاح الفريق هو حلم، ولكن يبقى الأهم هو التأهل لدور الثمانية».

وبشأن الفوز على كندا، أضاف لاعب ريال مدريد الإسباني: «لقد ظهرت عقلية فريقنا بوضوح في هذه المباراة، لأننا واجهنا صعوبات في الشوط الأول، وتغيير مسار المباراة في مثل هذه الظروف يكون مؤشراً إيجابياً لقدرتنا على مواجهة أي عقبات قد تواجهنا».

وتابع: «زملائي يحبونني ويحترمونني كثيراً، وسلطوا الضوء عليّ أثناء الاحتفالات بالأهداف، وأنا سعيد بذلك».

وقدّم إبراهيم دياز 4 تمريرات حاسمة في مونديال 2026، حيث صنع هدفين لزميله إسماعيل الصيباري في التعادل 1 - 1 مع البرازيل، والفوز 1 - صفر على اسكوتلندا، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين أمام كندا.

وبشأن حظوظ الفريق في هذه البطولة، قال دياز: «لقد قدّم منتخب المغرب أداءً رائعاً في مونديال قطر 2022، وجميع اللاعبين غير الموجودين حالياً في القائمة كانوا جزءاً من هذا الإنجاز».

وختم اللاعب المغربي تصريحاته: «سعداء للغاية بوصولنا لدور الثمانية، وسنبذل قصارى جهدنا في باقي مشوارنا بهذه البطولة».

وسيلعب منتخب المغرب في دور الثمانية مع فرنسا، التي فازت بصعوبة على باراغواي بنتيجة 1 - صفر بهدف سجّله كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

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