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الرياضة رياضة عربية

بعد وداع المونديال... محرز يطوي صفحة الجزائر

محرز اعتزل اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة بالمُنجزات (رويترز)
محرز اعتزل اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة بالمُنجزات (رويترز)
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بعد وداع المونديال... محرز يطوي صفحة الجزائر

محرز اعتزل اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة بالمُنجزات (رويترز)
محرز اعتزل اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة بالمُنجزات (رويترز)

أسدل النجم الجزائري رياض محرز، قائد منتخب الجزائر ولاعب الأهلي السعودي، الستار على مسيرته الدولية، معلناً اعتزاله تمثيل محاربي الصحراء عقب نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم 2026، ليختتم رحلة امتدت أكثر من عقد من الزمن، كان خلالها أحد أبرز نجوم الكرة الجزائرية وأكثرهم تأثيراً.

وشهدت مسيرة محرز الدولية أرقاماً لافتة، إذ خاض 119 مباراة بقميص منتخب الجزائر، سجل خلالها 40 هدفاً، وقدم 45 تمريرة حاسمة، ليُعد من أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بتاريخ المنتخب.

وارتدى محرز شارة قيادة المنتخب في السنوات الأخيرة، وقاد الجزائر لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، وكان أحد أبرز نجوم البطولة، كما شارك في نسختين من كأس العالم، وأسهم في قيادة المنتخب للتأهل إلى مونديال 2026.

ويغادر محرز الساحة الدولية تاركاً إرثاً كبيراً مع محاربي الصحراء، بعدما أصبح من أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الجزائرية، بفضل ما قدمه من أرقام وإنجازات وأداء حاسم على مدار سنوات طويلة.

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الرياضة رياضة عربية

ثنائية سويسرية تعصف بالأحلام الجزائرية

سويسرا عبرت الجزائر بثنائية نظيفة (أ.ب)
سويسرا عبرت الجزائر بثنائية نظيفة (أ.ب)
  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
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ثنائية سويسرية تعصف بالأحلام الجزائرية

سويسرا عبرت الجزائر بثنائية نظيفة (أ.ب)
سويسرا عبرت الجزائر بثنائية نظيفة (أ.ب)

أنهت سويسرا مشوار الجزائر في كأس العالم لكرة القدم بعدما تغلبت عليها 2-صفر على ملعب بي سي بليس في فانكوفر ضمن منافسات دور 32 اليوم الجمعة ليواصل المنتخب الجزائري بذلك انتظار فوزه الأول في أدوار خروج المغلوب بالبطولة.

وتقدمت سويسرا بهدف مبكر سجله بريل إمبولو في الدقيقة العاشرة ثم أضاف دان ندوي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

الجزائر اكتفت بتكرار منجزها في مونديال 2014 بتجاوز دور المجموعات (رويترز)

وستخوض سويسرا، التي تشارك في النهائيات للمرة 13 وسبق لها الوصول لدور الثمانية ثلاث مرات آخرها عام 1954، دور الـ16 في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، وستلتقي الفائز في مباراة كولومبيا وغانا التي ستقام فجر غد السبت.

أما الجزائر، التي شاركت في النهائيات للمرة الخامسة، فقد اكتفت بتكرار أفضل إنجاز لها، وهو تجاوز دور المجموعات، الذي حققته في نسخة 2014، وودعت البطولة اليوم من الدور الثاني.

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كأس العالم رياضة الجزائر سويسرا
الرياضة رياضة عربية

عاشور: سنقاتل لإسعاد جماهير مصر

إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ب)
إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ب)
  • ميامي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • ميامي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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عاشور: سنقاتل لإسعاد جماهير مصر

إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ب)
إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ب)

أكد إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر، أنه سعيد وفخور بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب (الفراعنة) في كل مكان، خلال مشاركته ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره الأسترالي، مساء الجمعة، في دور الـ32 للمونديال.

وقال عاشور في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش المران الأخير لمنتخب مصر، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، إنه سعيد بالدعم الجماهيري الكبير للمنتخب في المونديال، والذي يعدّ أهم أسلحة المنتخب في البطولة، وأكبر دافع لتحقيق الفوز في كل مباراة.

وأضاف إمام أنه يكنّ كل الاحترام لمنتخب أستراليا القوي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن منتخب مصر يخوض اللقاء بهدف واحد؛ الفوز وانتزاع بطاقة دور الـ16.

وشدد إمام عاشور على أن لاعبي منتخب مصر شاهدوا مباريات أستراليا في البطولة، موضحاً أنهم يمتلكون لاعبين مميزين للغاية، ومشيراً إلى أن كل المنتخبات قوية وجميع المباريات صعبة، ولا يوجد منافس أقل صعوبة من الآخر، ومنتخب مصر جاهز للمباراة، وسيقاتل لإسعاد جماهيره.

وكان منتخب مصر تأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في كأس العالم، عقب وجوده في المركز الثاني بترتيب المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل 1 - 1 مع بلجيكا، قبل أن يحقق انتصاراً تاريخياً 3 - 1 على نيوزيلندا، ثم اختتم لقاءاته في الدور الأول بتعادل مثير 1 - 1 مع إيران.

يشار إلى أن الفائز من مباراة مصر وأستراليا سوف يلتقي في دور الـ16 مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر (كاب فيردي).

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منتخب مصر: «مشادة» إبراهيم حسن مع رجل الأمن «بسيطة» ولا تستدعي الجدل

جانب من تحضيرات مصر لمواجهة أستراليا (أ.ف.ب)
جانب من تحضيرات مصر لمواجهة أستراليا (أ.ف.ب)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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منتخب مصر: «مشادة» إبراهيم حسن مع رجل الأمن «بسيطة» ولا تستدعي الجدل

جانب من تحضيرات مصر لمواجهة أستراليا (أ.ف.ب)
جانب من تحضيرات مصر لمواجهة أستراليا (أ.ف.ب)

أكدت بعثة المنتخب المصري في الولايات المتحدة الأميركية عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وقوع أزمة بين مدير المنتخب إبراهيم حسن وأفراد الأمن في الفندق الذي تقيم فيه البعثة.

وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، أن الواقعة بدأت عندما حاول إبراهيم حسن التدخل لحماية طفل مصري تعرّض للدفع من أحد أفراد الأمن أثناء محاولته التقاط صورة تذكارية مع لاعبي المنتخب.

وأضاف أن تدخل مدير المنتخب اقتصر على مشادة كلامية بسيطة مع فرد الأمن، قبل أن ينتهي الموقف فوراً دون أي تصعيد أو تبعات أخرى.

ويستعد المنتخب المصري، الذي تأهل وصيفاً لمجموعته خلف بلجيكا، لمواجهة أستراليا مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري قد أنهى دور المجموعات برصيد خمس نقاط، بعد فوزه على نيوزيلندا وتعادله أمام كل من بلجيكا وإيران.

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