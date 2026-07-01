الزمالك يعلن إغلاق كافة قضاياه لدى الفيفا

أعلن نادي الزمالك المصري سداد كافة المستحقات الخاصة بعدد من القضايا المرفوعة ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وينتظر تلقي الإخطارات الرسمية برفع هذه القضايا خلال 5 أيام عمل.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك المصري، الأربعاء، أن مجلس الإدارة أنهى دفع مستحقات القضايا الخاصة بالبرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، والبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق، والفرنسي بيير باهرلي، المدرب العام السابق، والبلجيكي يوغوسلاف لازيتش، مدرب حراس المرمى السابق، بالإضافة إلى مستحقات اللاعب التونسي أحمد الجفالي، ومستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنغولي شيكو بانزا.

وقال إن الزمالك نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي غوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان غروس، المدير الفني السابق، بالإضافة إلى تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ.

ويواصل مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، جهوده للوصول إلى تسويات وإنهاء القضايا المتبقية في أقرب وقت ممكن.

وقال إن الحكم الصادر الأربعاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد، بشأن مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي الخاصة بالقسط الثالث من صفقة عبد الحميد معالي، يأتي رغم قيام النادي في وقت سابق بسداد القسطين الأول والثاني من مستحقات الصفقة للنادي المغربي، والحكم الصادر اليوم لا يؤثر على حق الزمالك في الحصول على رخصة المشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.