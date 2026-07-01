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الرياضة رياضة عربية

الزمالك يعلن إغلاق كافة قضاياه لدى الفيفا

الزمالك أعلن إغلاق كافة القضايا المرفوعة ضده لدى الفيفا (موقع نادي الزمالك)
الزمالك أعلن إغلاق كافة القضايا المرفوعة ضده لدى الفيفا (موقع نادي الزمالك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الزمالك يعلن إغلاق كافة قضاياه لدى الفيفا

الزمالك أعلن إغلاق كافة القضايا المرفوعة ضده لدى الفيفا (موقع نادي الزمالك)
الزمالك أعلن إغلاق كافة القضايا المرفوعة ضده لدى الفيفا (موقع نادي الزمالك)

أعلن نادي الزمالك المصري سداد كافة المستحقات الخاصة بعدد من القضايا المرفوعة ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وينتظر تلقي الإخطارات الرسمية برفع هذه القضايا خلال 5 أيام عمل.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك المصري، الأربعاء، أن مجلس الإدارة أنهى دفع مستحقات القضايا الخاصة بالبرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، والبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق، والفرنسي بيير باهرلي، المدرب العام السابق، والبلجيكي يوغوسلاف لازيتش، مدرب حراس المرمى السابق، بالإضافة إلى مستحقات اللاعب التونسي أحمد الجفالي، ومستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنغولي شيكو بانزا.

وقال إن الزمالك نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي غوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان غروس، المدير الفني السابق، بالإضافة إلى تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ.

ويواصل مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، جهوده للوصول إلى تسويات وإنهاء القضايا المتبقية في أقرب وقت ممكن.

وقال إن الحكم الصادر الأربعاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد، بشأن مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي الخاصة بالقسط الثالث من صفقة عبد الحميد معالي، يأتي رغم قيام النادي في وقت سابق بسداد القسطين الأول والثاني من مستحقات الصفقة للنادي المغربي، والحكم الصادر اليوم لا يؤثر على حق الزمالك في الحصول على رخصة المشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

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الرياضة رياضة عربية

الإفراج عن الرئيس السابق لاتحاد الكرة التونسي... واستمرار حبسه في قضية ثانية

وديع الجريء (فيسبوك كاف)
وديع الجريء (فيسبوك كاف)
  • تونس : «الشرق الأوسط»
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  • تونس : «الشرق الأوسط»
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الإفراج عن الرئيس السابق لاتحاد الكرة التونسي... واستمرار حبسه في قضية ثانية

وديع الجريء (فيسبوك كاف)
وديع الجريء (فيسبوك كاف)

أمرت محكمة تونسية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، في قضية تتعلق بتوقيع عقد مخالف للقوانين.

وكان صدر ضد الجريء حكم بسجنه ستة أشهر في مايو (أيار) الماضي لاتهامه بالإضرار بالإدارة بسبب التعاقد مع المدير الفني السابق للاتحاد الصغير زويتة الذي شمله الحكم نفسه.

وأتاح الطعن ضد قرار المحكمة الافراج عنهما في هذه القضية.

لكن الجريء لا يزال خاضعاً لعقوبة سجن ثانية مدتها ثلاث سنوات بسبب مخالفات مالية إدارية، وهو ما ينفيه الرئيس السابق للاتحاد التونسي الذي أصدر بيانات احتجاج ودخل في إضرابات جوع في سجنه.

وستبت المحكمة في طعن ضد هذا الحكم في جلسة يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكان الجريء الذي ترأس اتحاد الكرة بين عامي 2012 و2023، أودع السجن منذ أكتوبر عام 2023.

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رياضة كرة القدم تونس
الرياضة رياضة عربية

إيقاف قيد جديد للزمالك المصري

تلقى الزمالك إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة (نادي الزمالك)
تلقى الزمالك إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة (نادي الزمالك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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إيقاف قيد جديد للزمالك المصري

تلقى الزمالك إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة (نادي الزمالك)
تلقى الزمالك إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة (نادي الزمالك)

تلقى نادي الزمالك المصري إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة.

وذكرت المنصة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء أنه صدر قرار بإيقاف القيد رقم 16 على الزمالك المصري الذي يسعى حالياً لإنهاء تلك الأزمات قبل الحصول على رخصة المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا بعد أن توج بلقب النسخة الأخيرة للدوري المصري.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم الأربعاء، أن سبب قرار الإيقاف في تلك المرة يعود إلى مستحقات نادي اتحاد طنجة المغري في صفقة شراء عبد الحميد معالي الذي تم التعاقد معه في يوليو (تموز) من العام الماضي.

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رياضة كرة القدم رياضة مصرية نادي الزمالك مصر
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محمد صلاح يشارك في مران المنتخب المصري استعداداً لمواجهة أستراليا

محمد صلاح قبل التدريبات يوقع لمعجبين (الاتحاد المصري)
محمد صلاح قبل التدريبات يوقع لمعجبين (الاتحاد المصري)
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محمد صلاح يشارك في مران المنتخب المصري استعداداً لمواجهة أستراليا

محمد صلاح قبل التدريبات يوقع لمعجبين (الاتحاد المصري)
محمد صلاح قبل التدريبات يوقع لمعجبين (الاتحاد المصري)

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين بالولايات المتحدة الأميركية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا يوم الجمعة المقبل، في دور الـ32 بكأس العالم 2026.

وشهدت التدريبات مشاركة حمدي فتحي في التدريب الجماعي، بينما شارك محمد صلاح في جزء من المران، كما أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحضر مران المنتخب المصري هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في المونديال.

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