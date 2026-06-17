جمال سلامي: الأردن يمكنه الشعور بالفخر رغم الخسارة أمام النمساhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5285179-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
جمال سلامي: الأردن يمكنه الشعور بالفخر رغم الخسارة أمام النمسا
جمال سلامي (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
جمال سلامي: الأردن يمكنه الشعور بالفخر رغم الخسارة أمام النمسا
جمال سلامي (أ.ب)
قال جمال سلامي مدرب الأردن إن فريقه يمكنه رفع رأسه عالياً والشعور بالفخر بعد تقديم «أداء مشرف» في ظهوره التاريخي الأول في كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب خسارة فريقه 3-1 أمام النمسا في المجموعة العاشرة اليوم الأربعاء.
وتقدمت النمسا بهدف جاء من اللمسة الفنية الحقيقية الوحيدة لها في الشوط الأول عندما سدد رومانو شميد كرة مقوسة في الزاوية العليا، لكن الأردن رد بقوة بعد الاستراحة عندما أدرك علي علوان التعادل.
وأعاد هدف يزن العرب العكسي في مرماه التقدم للنمسا، ورغم اندفاع الأردن نحو الهجوم بحثاً عن التعادل، فإن ركلة الجزاء التي نفذها البديل ماركو أرناوتوفيتش في أواخر الوقت بدل الضائع أنهت صمودهم في نهاية المطاف.
وتترك هذه النتيجة الأردن في المركز الثالث بمجموعته بفارق الأهداف أمام الجزائر، التي خسرت 3-صفر أمام الأرجنتين في وقت سابق من اليوم.
وقال سلامي إن النتيجة النهائية كانت مبالغاً فيها لمصلحة النمسا، ولم تنصف سعي ومجهود فريقه، وأضاف سلامي للصحافيين: «أعتقد أن النتيجة لا تعكس الجهد الذي بذله المنتخب الأردني، لكني شخصياً سعيد جداً، وفخور للغاية بأدائهم».
ويشتهر الأردن بقدرته المميزة في الهجمات المرتدة، لكنه كان مبهراً بشكل خاص في الطريقة التي هاجم بها النمسا، حتى عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.
وقال سلامي: «لم يكن أحد يتوقع منا أن نكون بهذه الجرأة والمبادرة، وأن نكون قادرين على الاستفادة من الفرص المتاحة بهذا الشكل».
وفي النهاية، كان الفارق بين الفريقين هو جودة العناصر التي تمتلكها النمسا، بما في ذلك العناصر المتاحة على مقاعد البدلاء مثل الهداف التاريخي أرناوتوفيتش.
وأضاف سلامي: «لم نتمكن من الفوز على النمسا لأنها تضم لاعبين في ريال مدريد (ديفيد ألابا) وبايرن ميونيخ (كونراد لايمر)».
كما أبدى أسفه لغياب المهاجم يزن النعيمات بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال سلامي: «لو كان النعيمات معنا اليوم لكانت النتيجة مختلفة».
حسام حسن يشكو رضا عبد العال لـ«تشويه سمعته»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5285335-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%87
حسام حسن كان غاضباً في بعض فترات المباراة (رويترز)
صَعّد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، صدامه مع المحلل الرياضي واللاعب السابق، رضا عبد العال، بداعي «الإساءة إليه وتشويه سمعته».
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر، أنه تلقى شكوى من المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلاً عن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، حسام حسن، ضد المحلل الرياضي واللاعب السابق، رضا عبد العال، بداعي الإساءة لموكله، خلال ظهوره في قناة «تي إي إن» الفضائية، وعبر مقاطع فيديو ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب تصريحات صحافية، قال محامي حسام حسن، إنه قدم مذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، تضمنت 4 مقاطع فيديو لتصريحات رضا عبد العال، قال إنها تحتوي على تجاوزات بحق موكله.
وعبّر حسام حسن في شكواه عن استيائه الشديد من تصريحات عبد العال، التي جاءت بسبب «تعمد النقد الجارح وتشويه السمعة، والتشهير المستمر».
وأضاف المحامي المصري: «النقد الموجه إلى حسام حسن نقد شخصي وبعيد كل البُعد عن النقد الفني لأداء ونتائج حسام حسن مع منتخب مصر، لذلك تقدمنا بالشكوى».
وطالبت الشكوى بـ«اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد رضا عبد العال، وإيقافه عن الظهور الإعلامي عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق القناة التي يعمل بها».
وأشار وكيل حسام حسن إلى أنه «تقدم بشكوى أخرى ضد عبد العال لدى النائب العام، قبل أسبوع، لتوجيهه انتقادات تجاوزت حدود الرأي الفني».
كان عبد العال وجه انتقادات للمدير الفني لـ«الفراعنة» عقب انتهاء مواجهة مصر وبلجيكا في مستهل مشوارهما بالمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم والتي انتهت بنتيجة 1 – 1.
وانصب نقد لاعب الزمالك والأهلي السابق على طريقة إدارة حسام حسن للمباراة، حيث عَدّ تغييرات اللاعبين وأبرزها خروج محمد صلاح بـ«الخاطئة»، واصفاً إياها بـ«سمك لبن تمر هندي»؛ كونها لم تضف شيئاً للفريق، مشيراً إلى ضياع فوز كان في المتناول، لو تم الحفاظ على شكل الفريق داخل الملعب.
وطالب عبد العال المدير الفني لمنتخب مصر بالعدالة بين اللاعبين، وعدم التربص أو مجاملة اللاعبين، مشيراً إلى أن «بعض الاختيارات والتبديلات كان واضحاً عليها طابع المجاملات أكثر من الاحتياج الفني للمباراة».
ويرى الناقد الرياضي، عمرو الصاوي، أن «الانتقاد الأخير الموجه من رضا عبد العال إلى حسام حسن تعدى فكرة الرأي الفني بل هو بمنزلة خلاف شخصي ظهر إلى العلن مع نهاية لقاء مصر وبلجيكا، رغم إشادة الجميع بحسام حسن وتغييراته بخروج محمد صلاح بعدما قلّ مجهوده البدني، ودفعه باللاعب حمزة عبد الكريم ما ساهم في ضغط مصري على الدفاع البلجيكي، وأظهر جودة مصرية كان لها أن تحقق الفوز حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن عبد العال خرج منتقداً التغيير».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «اختلاف الآراء شيء طبيعي وصحي في المنظومة الرياضية، ولكن له شروط تتعلق بطبيعة النقاش ومستوى المتحدثين، ولكن كما وفرت السوشيال ميديا منصات للجميع للتعبير عن آرائهم فإنها ساهمت في فوضى التعبير، مع قدرة الجمهور على الحذف والإضافة واقتطاع الكلمات من سياقها، من خلال الفيديوهات القصيرة (الريلز)، التي يكون هدفها في النهاية تحقيق المشاهدات، ما يعمق الخلافات بين الأفراد، وهو ما لم يكن يحدث بالزخم نفسه في أوقات سابقة».
خلاف شخصي
وشهدت الأشهر الماضية انتقادات متكررة من رضا عبد العال للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، خلال فترة التحضير لخوض نهائيات كأس العالم 2026؛ كان أبرزها هجومه بسبب عدم ضم مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، إلى قائمة «الفراعنة» المشاركة بكأس العالم، حيث عَدّ عبد العال «استبعاد مصطفى محمد يعكس طريقة المدرب في الاختيارات القائمة على قاعدة (الحب والكره)»، لافتاً إلى أن «الاستبعاد جاء لكسر فرحة الزمالك بلقب الدوري المصري»، وواصل موجهاً كلامه للمدير الفني: «عاوز أفهم أنت مدرب ولا سمسار؟»، مبيناً أن جمهور الزمالك لن يشجع حسام حسن في كأس العالم.
ويشير الناقد الرياضي، محمد الهليس، إلى أن «علاقة الثنائي رضا وحسام مضطربة للغاية منذ كونهما لاعبين في الأهلي، وسبق أن أرجع زميلهما السابق عمرو الحديدي هذا الاضطراب إلى اختلاف أسلوب اللعب، وتوبيخ حسام المستمر لزميله أثناء لعبهما في صفوف الأهلي خلال حقبة التسعينات، وبالتالي فنحن هنا أمام خلاف شخصي ربما تصاعد لاحقاً».
ويوضح الهليس، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رضا عبد العال ينتهج بشكل دائم أسلوب السخرية والتقليل من قيمة النتائج الجيدة، مما يدخل عناصر المنظومة الرياضية في أزمات معه، مبيناً أن عبد العال لا يقدم تحليلاً كروياً علمياً، إذ يتجنب الحديث عن الجوانب الخططية أو الاستناد إلى أرقام وإحصاءات اللاعبين، ما يجعل محتواه بعيداً عن التحليل الرياضي الحقيقي، وأقرب إلى إثارة الجدل أكثر من إثراء النقاش الكروي». وفق تعبيره.
وسبق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أن قرر منع المحلل الرياضي رضا عبد العال من الظهور التلفزيوني لمدة شهرين، وذلك في إطار سلسلة عقوبات اتخذها المجلس بناء على توصيات لجنة الشكاوى. نتيجة مخالفة الضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.
ويوضح الناقد الرياضي أن حسام حسن يرى تصريحات رضا عبد العال ليست مجرد بحث عن «الترند» كما اعتاد في أزماته مع نجوم آخرين، بل تحمل «طابعاً انتقامياً شخصياً».
ويشير إلى أن تكرار استخدام عبد العال لأوصاف جارحة مثل «السمسار»، فضلاً عن تحريض جماهير الزمالك ضد مدرب المنتخب قبل كأس العالم، يعكس سلوكاً متكرراً يستدعي تدخلاً ومحاسبة، خصوصاً أن المحلل يمتلك سجلاً طويلاً من التجاوزات الإعلامية. على حد تعبيره.
مونديال 2026: جولة أولى من دون فوز لثمانية منتخبات عربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5285168-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
مونديال 2026: جولة أولى من دون فوز لثمانية منتخبات عربية
عبد الإله العامري (د.ب.أ)
استبشر العرب خيراً عندما بلغ عدد منتخباتهم المتأهلة إلى كأس العالم ثمانية، وهو رقم قياسي، لكن حصيلة الجولة الأولى من دور المجموعات لم تشهد فوز أي منهم مع تحقيقهم نتائج متباينة.
يمثل عرب أفريقيا في مونديال 2026 الحالي في أميركا الشمالية كل من المغرب والجزائر ومصر وتونس، بينما يمثل عرب آسيا السعودية وقطر والأردن والعراق.
ولا شك بأن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48، ساهم في وصول عدد أكبر من القارتين الآسيوية والأفريقية، وبالتالي المشاركين العرب.
فعلى سبيل المثال، يشارك الأردن للمرة الأولى، والعراق وقطر للمرة الثانية ومصر للمرة الرابعة.
ورغم إخفاق المنتخبات الثمانية في تحقيق أي فوز، فإن نتائجهم جاءت متفاوتة، بين إخفاقات وأخرى جيدة وجدت ترحيباً.
كانت الأضواء مركزة على مباراة المغرب والبرازيل، كونها تجمع بطل العالم خمس مرات مع رابع نسخة 2022 الذي بات أول منتخب أفريقي يبلغ نصف النهائي. تقدم إسماعيل صيباري لـ«أسود الأطلس»، قبل أن يعادل فينيسيوس جونيور للبرازيل.
قال المدرب الجديد للمغرب محمد وهبي في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «أنا فخور جداً باللاعبين لأنهم تحلّوا بالجرأة، وتجرأوا على الحفاظ على السيطرة على الكرة وعلى الضغط».
وفيما كانت قطر التي خسرت مبارياتها الثلاث على أرضها في مشاركتها الأولى عام 2022، تتجه نحو الخسارة أمام سويسرا العنيدة، حلق مدافعها المخضرم بوعلام خوخي ليساهم بهدف التعادل في الوقت القاتل.
وعلى غرار وهبي، عبَّر المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي عن فخره بإحراز «العنابي» النقطة الأولى في تاريخه: «أنا فخور جداً بالفريق. لقد أخبرت اللاعبين أنه حتى لو لم نسجل هدف التعادل، لكنت فخوراً بالعقلية والانضباط اللذين أظهروهما اليوم»، وأضاف: «لكن لحسن الحظ سجلنا الهدف وحققنا نتيجة ستبقى في التاريخ».
الصفعة الأولى التي تلقاها العرب، كانت بخسارة تونس الثقيلة 1-5 أمام السويد. خماسية أطاحت المدرب صبري لموشي منذ المباراة الأولى، فحل بدلاً منه الفرنسي هيرفي رينارد، في تبديل نادر يحصل خلال كأس العالم.
اللافت أن مسجل ثنائية السويد ياسين عياري من جذور تونسية ولم يحتفل بعد هزه شباك «نسور قرطاج» مرتين.
قبل إقالته، قال لموشي: «مع وجود لاعبين من الطراز العالمي مثل ثنائي الهجوم السويدي (ألكسندر إيزاك وفيكتور يوكيريس)، تصبح المهمة أصعب. لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء. لدينا كبرياؤنا، ونحن بحاجة إلى رد فعل، وبحاجة إلى تقديم صورة أفضل».
تحسن أداء العرب الاثنين، فتقدمت مصر على بلجيكا بهدف إمام عاشور، قبل أن تهتز شباكها بنيران محمد هاني الصديقة.
نتيجة لافتة لرجال حسام حسن في يوم العيد الرابع والثلاثين للنجم محمد صلاح. اعتبر حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، إن هذا التعادل بمثابة فوز لا يزال «الفراعنة» يطاردونه: «حاولنا التكيف مع ما يحدث على أرض الملعب، وسعينا للسيطرة بشكل أكبر على خط الوسط، وقد أظهرت المباراة أننا كنا أقرب للفوز».
نقطة أخرى حصدها المنتخب السعودي، أمام خصم قوي هو أوروغواي. هذه المرة افتتح عبد الإله العامري التسجيل، وبقي «الصقور الخضر» في الطليعة حتى الدقيقة 80 عندما عادل رجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، في مباراة تألق فيها الحارس السعودي المخضرم محمد العويس.
قال المدرب الجديد جورجيوس دونيس: «أنا فخور بكوني مدرب المنتخب السعودي، ولا أفكر فقط في نتيجة المباراة، بل في بناء فريق تنافسي وقوي تحت كل الظروف. نحن بحاجة إلى الوقت. نتيجة اليوم تمنحنا ميزة في المباراة المقبلة حيث ستكون مفتاح التأهل للمرحلة التالية».
تدهورت نتائج العرب الثلاثاء، فسقط العراق أمام نرويج إيرلينغ هالاند 1-4، في مشاركته الثانية في تاريخه بعد 1986.
قال مدربه الأسترالي غراهام أرنولد: «قدم اللاعبون أداءً جيداً جداً في الشوط الأول، لكن خطأين كلفانا غالياً في الشوط الثاني. لم نفقد الأمل، فثلاث نقاط قد تؤهلنا من دور المجموعات».
لم يكن حال الجزائر أفضل، فهز الأسطورة ليونيل ميسي شباكها ثلاث مرات في مباراة تاريخية لقائد حامل اللقب. لم يتمكن رجال المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش من كبح جماح أفضل لاعب في العالم ثماني مرات ودفعوا ثمن أخطائهم الدفاعية.
وفي آخر مباريات العرب ضمن الجولة الأولى، خسر الأردن في أول مباراة بتاريخه في كأس العالم أمام النمسا 1-3. عادل «النشامى» مطلع الشوط الثاني، لكن بعض الأخطاء أدت إلى خسارته المباراة.
قال مدربه المغربي جمال سلامي: «الفوارق كبيرة. لاعبو النمسا لديهم تجربة كبيرة في البطولات الأوروبية، خلافاً لتشكيلتنا».
وأكمل: «كنا في أفضل أحوالنا قبل التوقف. قامات اللاعبين في النمسا تفوق قاماتنا مما أعطاهم امتيازاً في الركنية. الهدف الأخير من ضربة جزاء. قدمنا مباراة كبيرة والنتيجة لا تعبر عن عطاء المنتخب الأردني. أنا فخور باللاعبين وبأدائهم».
«مونديال 2026»: بوعلام خوخي رجل المناسبات الكبرى مع قطرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5285167-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1
«مونديال 2026»: بوعلام خوخي رجل المناسبات الكبرى مع قطر
بوعلام خوخي (أ.ف.ب)
أثبت المُدافع بوعلام خوخي أنه رجل المناسبات الكبرى لمنتخب قطر، بعدما قاده إلى اقتناص نقطة أولى غير مسبوقة وثمينة أمام سويسرا في باكورة مشاركة «العنابي» الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد مشاركةٍ أولى استضافها على أرضه، وخرج منها بـ3 خسارات.
كانت عقارب ملعب سان فرنسيسكو باي أرينا تشير إلى الدقيقة الرابعة بعد التسعين، حين ارتقى بوعلام (35 عاماً) إلى عرضية يسارية من همام الأمين، ليصوّب رأسية ارتدّت من السويسري البديل ميرو موهايم، تحوّلت إلى الشباك مهدياً «الأدعم» تعادلاً انفرجت معه أسارير الجماهير القَطرية التي واكبت بكثافة، وبلباسها التقليدي الأبيض، منتخبها متوسمة خيراً بمشوار يمحو خيبة «مونديال 2022».
أسهم بوعلام، الجزائري الأصل، بهدف مؤثر آخر في مسيرة الكرة القَطرية، منصّباً نفسه رجلاً للمناسبات الكبيرة.
وسبق له أن قاد «العنابي» إلى التأهل للمونديال الحالي بهدف رأسيّ في المباراة الحاسمة أمام الإمارات في الملحق الآسيوي (2-1)، فضلاً عن قيادته قطر للقبها الثالث في «كأس الخليج»، بعد توقيعه على هدف الفوز في مرمى السعودية في النهائي عام 2014 بالرياض.
يؤكد رائد يعقوب، نجم المنتخب القطري والنادي العربي سابقاً، أن «وجود خوخي في تشكيلة المنتخب يعطي اللاعبين والشارع القطري بشكل عام طمأنينة».
ويضيف يعقوب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ما يميّز خوخي أنه قائد حقيقي، ولاعب خلوق وقليل المشاكل في الملعب».
ويتابع المُدافع الدولي السابق «تركيزه التام للقميص الذي يلعب له. كان مخلصاً مع (العربي)، ثم مع (السد)، وكتب مع المنتخب مسيرة رائعة بحضوره الذهني والبدني».
وخلال مشواره الممتد لـ17 عاماً في قطر، وضع بوعلام (123 مباراة دولية و21 هدفاً)، بصمة مؤثرة بإحرازه مع «العنابي» لقبين متتاليين في «كأس آسيا» (2019 و2023)، فضلاً عن ألقاب محلية عدة حصدها مع فريقه الحالي «السد» وصلت إلى 6 في بطولة «الدوري»، و3 في «كأس الأمير»، ومثلها في «كأس قطر».
وفي عمر الـ19، جاء بوعلام، ابن مدينة بوإسماعيل في ولاية تيبازة الجزائرية، إلى قطر قادماً من نادي «شيراغا» المحلي، ليستقر مع فريق «العربي» العريق، الملقَّب بنادي الشعب في قطر نظراً لشعبيته الواسعة.
تألّق بوعلام مع «العربي»، بشكل لافت، وبرز كأحد أفضل اللاعبين في «الدوري القطري» الذي يعجّ بالنجوم، ليلفت الأنظار إليه، ويشارك بعد حصوله على الجنسية مع قطر، لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2013، في بطولة غرب آسيا، تحت قيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي.
أبلى خوخي البلاء الحسن في البطولة متربعاً على عرش الهدّافين (6 أهداف)، ليقود «العنابي» إلى تحقيق اللقب الإقليمي، الذي أتبعه بأشهُر بلقب «خليجي 22».
وأسر أحد المقربين من اللاعب بأن رئيس الاتحاد الجزائري السابق محمد روراوة تواصل شخصياً مع بوعلام؛ لإعلامه بانضمامه إلى المنتخب الأولمبي الجزائري تمهيداً لضمِّه لاحقاً للمنتخب الأول، لكن اللاعب آثر البقاء في قطر مانحاً نفسه فرصة اللعب لـ«العنابي».
يستذكر فهد العمادي، مدير تحرير صحيفة الوطن القطرية، بدايات خوخي في قطر، فيقول: «منذ اللحظة الأولى لتوقيعه مع (العربي) توسّم به الجميع خيراً نظراً لانضباطه والتزامه، فضلاً عن موهبته».
يقول العمادي، للصحافة الفرنسية: «لم تكن بدايات بوعلام سهلة، لكنه امتلك نفَساً طويلاً وتجاوز كل الصعاب بعزيمة وإصرار».
يشاطر العمادي رائد يعقوب الرأي، وعَدَّ أن «خوخي من عيّنة اللاعبين الأوفياء».
كان عام 2017 نقطة تحول في مسيرة بوعلام بعد انتقاله إلى نادي «السد»، ليحجز اللاعب الجوكر مكاناً أساسياً في تشكيلة زعيم الكرة القطرية بمركز قلب الدفاع.
ومنذ ذلك الحين، انطلقت رحلة التألق محلياً وقارياً، وتجلّت بوصول قيمته السوقية في عام 2020 ما يناهز المليون دولار أميركي، وفقاً لموقع «ترانسفر ماركت».
ولا يرى العمادي أن تقدم بوعلام في السن عائق أمام تألقه، يقول: «أثبت أن العمر مجرد رقم، وذلك يعود إلى انضباطه والتزامه».
ويصفه أيضاً بـ«قلب (العنابي) النابض ورجل المهمات الصعبة»، متطلعاً، بأمل كبير، إلى مزيد من التألق في المباراتين المقبلتين أمام كندا والبوسنة والهرسك، لضمان التأهل إلى الدور الثاني في «كأس العالم».