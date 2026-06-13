دافيد رايا: شباك إسبانيا في أيدٍ أمينة

أكد دافيد رايا، الذي ينافس أوناي سيمون وغارسيا على مركز الحارس الأول، أنه «بغض النظر عن هوية الحارس الأساسي، فإن مرمى إسبانيا سيكون بأيدٍ أمينة» في كأس العالم.

وقال حارس آرسنال الإنجليزي خلال مؤتمر صحافي في معسكر المنتخب الإسباني في تشاتانوغا (تينيسي): «المنافسة تجعلنا أفضل كل يوم. نعيش هذا الأمر بشكل طبيعي. من دواعي الفخر أن أعمل مع هؤلاء الحراس الكبار».

وأضاف لاعب «المدفعجية»: «المرمى في أيدٍ أمينة. لدينا أساليب مختلفة، وننظر إلى الأمور بزوايا مختلفة، وكوننا مجموعة صغيرة تتدرب بشكل منفصل يسمح لنا بأن نكون في أفضل جاهزية. نحن نساعد بعضنا وندفع بعضنا»، في وقت يبدو فيه أن سيمون الأوفر حظاً للبدء أساسياً أمام الرأس الأخضر يوم الاثنين في أتلانتا.

وقدم رايا موسماً كبيراً مع آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاماً، ووصيف دوري أبطال أوروبا بعد خسارته النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال رايا (30 عاماً): «على الصعيد الشخصي كان موسماً ناجحاً جداً، وجماعياً كان مذهلاً»، علماً بأنها مشاركته الثانية في كأس العالم بعد نسخة 2022 في قطر حيث لم يلعب.

وأضاف: «أؤدي عملي مع فريقي لكي أكون في أفضل مستوى ممكن وأتمكن من تمثيل بلدي، وهو الأهم. أنا هنا لمساعدة الفريق قدر الإمكان، وللفوز بالنجمة الثانية».

كما تألق غارسيا بدوره مع برشلونة، بطل إسبانيا، لكن أوناي سيمون يبقى المرشح الأبرز لحراسة المرمى من قبل المدرب لويس دي لا فوينتي.

وكان حارس أتلتيك بلباو الخيار الأول لإسبانيا خلال آخر ثلاث بطولات كبرى، لا سيما عندما تُوج «لا روخا» بلقب كأس أوروبا 2024.

وختم رايا قائلاً: «منذ بداياته، يقدم أوناي مستوى عالياً جداً. لقد فزنا بدوري الأمم الأوروبية وبكأس أوروبا معه، وهو حارس ممتاز ساعدنا على حصد هذه الألقاب».