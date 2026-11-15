رونالدو جونيور يقطع خطوة جديدة مع البرتغال

تحت أنظار عدد من كبار اللاعبين الدوليين، خاض كريستيانو رونالدو جونيور مباراته الأولى مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، الخميس، عندما شارك في آخر 20 دقيقة في الفوز 4 - 0 على أندورا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

وقبل خوض حصتهم التدريبية، كان فيتينيا وروبن نيفيز وغونسالو راموس وجواو فيليكس من بين الحاضرين في مجمع (سيداد دو فوتيبول) التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم في أويراس، على مشارف لشبونة، لمتابعة المباراة.

وبالنسبة لمهاجم النصر البالغ عمره 16 عاماً، والمعروف باسم (كريستيانينيو)، كانت هذه خطوة أخرى في مسيرته الدولية في لحظة تتغير فيها الأجيال.

وكان المدرب فيليبي راموس مدرب منتخب تحت 17 عاماً قد استدعاه في تشكيلته المؤلفة من 23 لاعباً في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل 3 أيام من اعتزال والده اللعب على الصعيد الدولي.

وكان الابن الأكبر لقائد المنتخب البرتغالي السابق قد خاض مباراته الأولى مع منتخب تحت 15 عاماً في عام 2025 قبل أن ينتقل إلى منتخب تحت 16 عاماً، وخاض 13 مباراة مع هاتين الفئتين العمريتين.

وستستضيف البرتغال بعد ذلك بلغاريا وصربيا في الجولة الأولى من التصفيات لبطولة أوروبا تحت 17 عاماً لعام 2027. وستُقام جميع المباريات في (سيداد دو فوتيبول).

ورغم أن اسمه يضمن له اهتماماً كبيراً، فإن والده دائماً ما وازن بين طموحه لابنه وإدراكه أن هذه الشهرة لا تضمن النجاح.

قال رونالدو في عام 2016، عندما كان ابنه في السادسة من عمره: «بالطبع أود أن يصبح كريستيانو جونيور لاعب كرة قدم ولاعباً من الطراز الرفيع مثل والده».

وبعد عامين، قال رونالدو في مقابلة مع منصة «دازن» إنه يرى في أسلوب لعب ابنه بعض السمات التي شكلت مسيرته الرائعة.

وقال: «إنه تنافسي للغاية، تماماً كما كنت عندما كنت صغيراً. لا يحب الخسارة. سيصبح مثلي تماماً، أنا متأكد من ذلك بنسبة 100 في المائة. أستمتع بتعليمه بعض الأمور، لكنه سيصبح ما يريد أن يكون عليه، وسأدعمه دائماً».

فازت البرتغال ببطولة «فلاتكو ماركوفيتش» تحت 16 عاماً في كرواتيا عام 2025، حيث قلد كريستيانينيو طريقة الاحتفال الشهيرة لوالده بعد تسجيله هدفاً في الفوز 3 - 0 على ويلز في قبل النهائي.

وقضى اللاعب اليافع فترة في صفوف فرق الشبان في يوفنتوس ومانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى السعودية في عام 2023.

ويلعب كلاهما الآن في صفوف النصر، وإن كان ذلك في مستويات مختلفة، وسجل كريستيانينيو 3 أهداف في 7 مباريات للشبان، هذا الموسم.