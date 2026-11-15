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الإصابة تُبعد مازا وحاج موسى عن الجزائر

إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن خارج مواجهة الجزائر وتوغو (أ.ب)
إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن خارج مواجهة الجزائر وتوغو (أ.ب)
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الإصابة تُبعد مازا وحاج موسى عن الجزائر

إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن خارج مواجهة الجزائر وتوغو (أ.ب)
إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن خارج مواجهة الجزائر وتوغو (أ.ب)

يغيب ابراهيم مازا لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني وأنيس حاج موسى جناح فينورد الهولندي، عن مباراة الجزائر وتوغو، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم، بسبب الإصابة، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، الأحد.

وقال الاتحاد في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «سيغيب كل من أنيس حاج موسى وإبراهيم مازا عن بعثة المنتخب الوطني التي ستنتقل إلى العاصمة لومي، تحسباً لمواجهة توغو المقررة، الثلاثاء».

وأضاف: «ويعاني اللاعبان من التواء على مستوى الكاحل، إثر إصابتهما، مساء السبت، خلال مباراة توغو».

وكانت الجزائر قد عززت آمالها بالتأهل إلى النهائيات بعد فوزها الصعب على توغو 1 - 0 في الجولة الثالثة.

وخرج مازا في الدقيقة 80، في حين لعب حاج موسى حتى نهاية اللقاء.

ويملك مازا (20 عاماً) 25 مباراة دولية بقميص «محاربي الصحراء» سجل خلالها 3 أهداف، من بينها أمام زامبيا في التصفيات.

في المقابل، لعب حاج موسى (24 عاماً) 20 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، من بينها أمام زامبيا أيضاً، كما صنع هدف رامي بن سبعيني أمام توغو في الجولة الماضية.

وتأمل الجزائر أن تحافظ على صدارة المجموعة التاسعة بعدما جمعت 7 نقاط من 3 مباريات، أمام زامبيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تعادلها مع بوروندي 1-1، بينما تأتي توغو ثالثة بثلاث نقاط، وبوروندي رابعة بنقطتين.

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طائرة خاصة تحمل منتخب مصر إلى مالاوي

منتخب مصر إلى مالاوي بطائرة خاصة (رويترز)
منتخب مصر إلى مالاوي بطائرة خاصة (رويترز)
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طائرة خاصة تحمل منتخب مصر إلى مالاوي

منتخب مصر إلى مالاوي بطائرة خاصة (رويترز)
منتخب مصر إلى مالاوي بطائرة خاصة (رويترز)

غادرت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم إلى مالاوي على متن طائرة خاصة، الأحد، بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين عضوي مجلس الإدارة.

وتأتي رحلة المنتخب المصري استعداداً لخوض مواجهة مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويلتقي المنتخبان عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزاً عريضاً على مالاوي بنتيجة 5-صفر في القاهرة، مساء الجمعة.

ويتساوى منتخبا مصر وأنغولا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، علماً بأن نظام التصفيات ينص على تأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ 12.

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الرياضة رياضة عربية

الإصابة تُبعد مازا وحاج موسى عن الجزائر

إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن خارج مواجهة الجزائر وتوغو (أ.ب)
إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن خارج مواجهة الجزائر وتوغو (أ.ب)
TT
TT

الإصابة تُبعد مازا وحاج موسى عن الجزائر

إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن خارج مواجهة الجزائر وتوغو (أ.ب)
إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن خارج مواجهة الجزائر وتوغو (أ.ب)

يغيب ابراهيم مازا لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني وأنيس حاج موسى جناح فينورد الهولندي، عن مباراة الجزائر وتوغو، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم، بسبب الإصابة، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، الأحد.

وقال الاتحاد في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «سيغيب كل من أنيس حاج موسى وإبراهيم مازا عن بعثة المنتخب الوطني التي ستنتقل إلى العاصمة لومي، تحسباً لمواجهة توغو المقررة، الثلاثاء».

وأضاف: «ويعاني اللاعبان من التواء على مستوى الكاحل، إثر إصابتهما، مساء السبت، خلال مباراة توغو».

وكانت الجزائر قد عززت آمالها بالتأهل إلى النهائيات بعد فوزها الصعب على توغو 1 - 0 في الجولة الثالثة.

وخرج مازا في الدقيقة 80، في حين لعب حاج موسى حتى نهاية اللقاء.

ويملك مازا (20 عاماً) 25 مباراة دولية بقميص «محاربي الصحراء» سجل خلالها 3 أهداف، من بينها أمام زامبيا في التصفيات.

في المقابل، لعب حاج موسى (24 عاماً) 20 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، من بينها أمام زامبيا أيضاً، كما صنع هدف رامي بن سبعيني أمام توغو في الجولة الماضية.

وتأمل الجزائر أن تحافظ على صدارة المجموعة التاسعة بعدما جمعت 7 نقاط من 3 مباريات، أمام زامبيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تعادلها مع بوروندي 1-1، بينما تأتي توغو ثالثة بثلاث نقاط، وبوروندي رابعة بنقطتين.

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الرياضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية أخبار الجزائر الجزائر
الرياضة رياضة عربية

الأردن يخسر خدمات مدافعه الحوراني بداعي الإصابة

هادي الحوراني (أ.ب)
هادي الحوراني (أ.ب)
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الأردن يخسر خدمات مدافعه الحوراني بداعي الإصابة

هادي الحوراني (أ.ب)
هادي الحوراني (أ.ب)

خسر المنتخب الأردني خدمات مدافعه هادي الحوراني بسبب الإصابة، مما سيحرمه المشاركة أمام أستراليا ودياً الثلاثاء، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم مساء السبت.

وقال الاتحاد في بيان، إن الجهاز الفني للمنتخب قرر استبعاد الحوراني «من التجمع بعد شعوره بآلام بالعضلات أسفل البطن مما يستدعي إخضاعه للراحة».

وتزيد إصابة مدافع وفاق سطيف الجزائري من متاعب المدرب المغربي بادو الزاكي، في ظل غياب المدافعين سعد الروسان (القوة الجوية العراقي) وإحسان حداد (الفيصلي) بسبب الإصابة أيضاً.

ويستعد «النشامى» لمواجهة أستراليا على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة في إطار استعداداته لنهائيات لكأس آسيا 2027، التي تأجلت إلى أواخر العام المقبل.

وكانت البطولة التي تستضيفها السعودية قد تأجلت من يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) المقبلين، إلى إلى ديسمبر (كانون الأول) وبداية 2028، بسبب «التطورات في المنطقة»، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

ولم يحقق المنتخب الأردني أي انتصار في مبارياته العشر الأخيرة، آخرها في وديتين أمام سوريا (1-1) وفنزويلا (0-0) بعد مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم التي استضافتها أميركا الشمالية، حيث خسر مبارياته الثلاث.

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