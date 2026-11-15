الإصابة تُبعد مازا وحاج موسى عن الجزائر

يغيب ابراهيم مازا لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني وأنيس حاج موسى جناح فينورد الهولندي، عن مباراة الجزائر وتوغو، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم، بسبب الإصابة، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، الأحد.

وقال الاتحاد في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «سيغيب كل من أنيس حاج موسى وإبراهيم مازا عن بعثة المنتخب الوطني التي ستنتقل إلى العاصمة لومي، تحسباً لمواجهة توغو المقررة، الثلاثاء».

وأضاف: «ويعاني اللاعبان من التواء على مستوى الكاحل، إثر إصابتهما، مساء السبت، خلال مباراة توغو».

وكانت الجزائر قد عززت آمالها بالتأهل إلى النهائيات بعد فوزها الصعب على توغو 1 - 0 في الجولة الثالثة.

وخرج مازا في الدقيقة 80، في حين لعب حاج موسى حتى نهاية اللقاء.

ويملك مازا (20 عاماً) 25 مباراة دولية بقميص «محاربي الصحراء» سجل خلالها 3 أهداف، من بينها أمام زامبيا في التصفيات.

في المقابل، لعب حاج موسى (24 عاماً) 20 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، من بينها أمام زامبيا أيضاً، كما صنع هدف رامي بن سبعيني أمام توغو في الجولة الماضية.

وتأمل الجزائر أن تحافظ على صدارة المجموعة التاسعة بعدما جمعت 7 نقاط من 3 مباريات، أمام زامبيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تعادلها مع بوروندي 1-1، بينما تأتي توغو ثالثة بثلاث نقاط، وبوروندي رابعة بنقطتين.