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الرياضة رياضة عالمية

اكتمال صفوف منتخب ألمانيا قبل مواجهة هولندا بعد تعافي كيميتش

يورغن كلوب (إ.ب.أ)
يورغن كلوب (إ.ب.أ)
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اكتمال صفوف منتخب ألمانيا قبل مواجهة هولندا بعد تعافي كيميتش

يورغن كلوب (إ.ب.أ)
يورغن كلوب (إ.ب.أ)

بات بإمكان يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، الاعتماد على جميع لاعبيه خلال المواجهة الحاسمة أمام هولندا، غداً (الاثنين)، في برلين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعدما تعافى القائد جوشوا كيميتش من إصابة طفيفة في الكاحل.

وشارك كيميتش إلى جانب بقية لاعبي المنتخب في المران الأخير، الذي أُقيم، اليوم (الأحد)، دون ظهور أي صعوبات واضحة، وذلك بعد يومين من الفوز على صربيا (3/ 1).

وتعرَّض كيميتش، البالغ من العمر 31 عاماً، لكدمة في الكاحل خلال الشوط الثاني من مباراة صربيا التي أُقيمت في بلغراد.

ويُدرِك كلوب أن الفوز على هولندا، أمام نحو 71 ألف متفرج في الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، سيضمن للمنتخب الألماني التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأمم.

وبعد الفوز العريض على اليونان (7/ صفر)، باتت هولندا تحتل صدارة المجموعة الثانية من المستوى الأول، برصيد 11 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن اليونان الوصيفة وألمانيا صاحبة المركز الثالث.

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غوارديولا يرفض تدريب أميركا ويتمسك بالابتعاد عن كرة القدم

سبق أن دخل غوارديولا محادثات مع «الاتحاد الإيطالي» قبل أن يرفض العرض الصيف الماضي (رويترز)
سبق أن دخل غوارديولا محادثات مع «الاتحاد الإيطالي» قبل أن يرفض العرض الصيف الماضي (رويترز)
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غوارديولا يرفض تدريب أميركا ويتمسك بالابتعاد عن كرة القدم

سبق أن دخل غوارديولا محادثات مع «الاتحاد الإيطالي» قبل أن يرفض العرض الصيف الماضي (رويترز)
سبق أن دخل غوارديولا محادثات مع «الاتحاد الإيطالي» قبل أن يرفض العرض الصيف الماضي (رويترز)

يعتزم الإسباني جوسيب غوارديولا رفض أي محاولة من «الاتحاد الأميركي لكرة القدم» للتعاقد معه خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يستعد لمغادرة منصبه لتولي تدريب مانشستر يونايتد؛ إذ يتمسك المدرب الإسباني بالحصول على عام من الراحة بعد رحيله عن مانشستر سيتي الصيف الماضي، رغم رغبته المعلنة منذ مدة طويلة في قيادة أحد المنتخبات الوطنية خلال بطولة كبرى.

ووفق صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن «الاتحاد الأميركي» يتوقع أن يتواصل مع غوارديولا لبحث إمكانية توليه قيادة المنتخب، لكن مصادر مقربة من المدرب تؤكد أنه لا ينوي العودة إلى العمل في الوقت الحالي، رغم وجود اهتمام أميركي بالتعاقد معه، وقضائه وقتاً في الولايات المتحدة.

ويبلغ غوارديولا 55 عاماً، ولم يُخفِ يوماً رغبته في خوض تجربة تدريب منتخب وطني، بعدما اقتصرت مسيرته التدريبية حتى الآن على الأندية؛ إذ قاد برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، وسبق أن دخل في محادثات مع «الاتحاد الإيطالي» قبل أن يرفض العرض الصيف الماضي، ليعود روبرتو مانشيني إلى قيادة المنتخب بدلاً منه.

كما أبدى «الاتحاد الإنجليزي» اهتماماً بالتعاقد معه قبل اختياره الألماني توماس توخيل مدرباً للمنتخب في عام 2024.

ويحظى تدريب إنجلترا باهتمام غوارديولا، إلى جانب افتتانه الطويل بالمنتخب البرازيلي وقميصه الأصفر الشهير، الذي لطالما ارتبط في ذهنه بتاريخ كرة القدم العالمية.

وتبدو الولايات المتحدة وجهة جذابة لغوارديولا من الناحية الشخصية أيضاً، بعدما تحدث في مناسبات سابقة عن إعجابه بالبلاد وتجربته في العيش بنيويورك، حيث أقام بالقرب من «سنترال بارك» خلال فترة ابتعاده عن التدريب عقب رحيله عن برشلونة عام 2012، وقبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

لكن هذه العوامل لا تبدو كافية لتغيير خططه الحالية؛ إذ تشير المصادر إلى أنه حسم قراره بالحصول على عام كامل بعيداً عن كرة القدم، ولا يعتزم الاستجابة لأي عروض خلال هذه الفترة.

في المقابل، يستعد بوكيتينو لإنهاء مهمته مع المنتخب الأميركي يوم الأربعاء، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد لخلافة مايكل كاريك، على أن يخوض مباراته الأخيرة أمام هايتي في إياب ربع نهائي «دوري الأمم»، بعدما فاز المنتخب الأميركي ذهاباً بـ6 أهداف دون مقابل. ومن المنتظر أن يبدأ بوكيتينو مهمته الجديدة بمواجهة ليفربول خارج أرضه الأحد المقبل.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

فينغر يقرر عدم منافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»

الفرنسي أرسين فينغر يقرر عدم منافسة جياني إنفانتينو على رئاسة «فيفا» (د.ب.أ)
الفرنسي أرسين فينغر يقرر عدم منافسة جياني إنفانتينو على رئاسة «فيفا» (د.ب.أ)
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فينغر يقرر عدم منافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»

الفرنسي أرسين فينغر يقرر عدم منافسة جياني إنفانتينو على رئاسة «فيفا» (د.ب.أ)
الفرنسي أرسين فينغر يقرر عدم منافسة جياني إنفانتينو على رئاسة «فيفا» (د.ب.أ)

قرر الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لآرسنال الإنجليزي، عدم خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متراجعاً عن فكرة منافسة الرئيس الحالي السويسري جياني إنفانتينو، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية رابعة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن فينغر، الذي كان يدرس إمكانية الترشح، حسم موقفه، وقرر عدم دخول السباق الانتخابي، في خطوة سبق أن أشارت إليها صحيفة «ليكيب» الفرنسية، السبت.

وكان من المتوقع أن يحظى المدرب الفرنسي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في ظل ما يتمتع به من مكانة ومصداقية واسعة في الأوساط الكروية الدولية.

ويأتي قرار فينغر في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات على خلفية خطته التي لم يُكتب لها النجاح، لبيع حصص تجارية من بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقد يشكل انسحاب فينغر من السباق دفعة مهمة لإنفانتينو، بعدما كان يُنظر إلى المدرب الفرنسي بوصفه أحد أبرز الأسماء القادرة على منافسته في الانتخابات المقبلة.

ورغم ذلك، فلا يزال الاتحاد الأوروبي يأمل في إيجاد مرشح بديل قبل إغلاق باب الترشيحات، الأربعاء المقبل.

وكان المدافع السابق لتوتنهام الإنجليزي رامون فيغا أول من أعلن ترشحه لرئاسة «فيفا» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يكشف كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، عن نيته دخول السباق.

لكن «بي بي سي» أفادت بأن تاشيما (68 عاماً) لم يتمكن حتى الآن من تأمين تأييد 5 اتحادات وطنية، وهو الحد الأدنى المطلوب لقبول ترشحه، مشيرة إلى أنه لا يزال يبذل جهوداً مكثفة لاستكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة، الأربعاء.

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مدرب تينيريفي: عقوبة الحارس المتسبب في وفاة دي ميغل تبدو مخففة

مدرب تينيريفي الإسباني ألفارو سيرفيرا لدى وصوله للمشاركة في جنازة لاعب فريقه خيسوس دي ميغل (د.ب.أ)
مدرب تينيريفي الإسباني ألفارو سيرفيرا لدى وصوله للمشاركة في جنازة لاعب فريقه خيسوس دي ميغل (د.ب.أ)
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مدرب تينيريفي: عقوبة الحارس المتسبب في وفاة دي ميغل تبدو مخففة

مدرب تينيريفي الإسباني ألفارو سيرفيرا لدى وصوله للمشاركة في جنازة لاعب فريقه خيسوس دي ميغل (د.ب.أ)
مدرب تينيريفي الإسباني ألفارو سيرفيرا لدى وصوله للمشاركة في جنازة لاعب فريقه خيسوس دي ميغل (د.ب.أ)

اعتبر ألفارو سيرفيرا، مدرب تينيريفي الإسباني، أن عقوبة إيقاف الحارس خيسوس أوونو، لاعب أندورا ومنتخب غينيا الاستوائية، لمدة 12 مباراة، على خلفية الاصطدام الذي أدى إلى وفاة مهاجم فريقه خيسوس دي ميغل، قد تبدو مخففة قياساً إلى خطورة الحادثة، لكنه أقر بأن اللوائح التأديبية لا تتيح فرض عقوبة أشد.

وتعود الواقعة إلى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، عندما اندفع أوونو بعيداً عن مرماه لمحاولة إبعاد كرة هوائية، قبل أن يصطدم بدي ميغل، في تدخل أدى إلى طرده مباشرة.

ونُقل المهاجم الإسباني، البالغ من العمر 30 عاماً، إلى العناية المركزة عقب الاصطدام، قبل أن يفارق الحياة في الثالث من نوفمبر، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الكروية الإسبانية.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف أوونو 12 مباراة، وهي العقوبة القصوى المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.

وقال سيرفيرا، عشية مواجهة فريقه أمام سبتة، الأحد، في أول مباراة يخوضها تينيريفي منذ وفاة لاعبه: «أعتقد أنه، كما هو الحال في مجالات أخرى من الحياة، هناك قواعد وقوانين يجب الالتزام بها».

وأضاف: «بما أن اللوائح الحالية لا تنص بشكل محدد على ما حدث، أعتقد أنهم التزموا ببساطة بالقواعد، وفرضوا الحد الأقصى من المباريات الذي تسمح به».

وتابع المدرب الإسباني: «أي شيء آخر قد أقوله سيكون مجرد رأي شخصي، وسأحتفظ به لنفسي. قد تبدو العقوبة مخففة بعض الشيء عند مقارنتها بحالات أخرى، لكنني لا أعتقد أن اللوائح تسمح باتخاذ قرار مختلف».

وكانت لجنة الانضباط قد أوضحت، في بيان أصدرته الجمعة، أن تقييم الواقعة يستند إلى تقرير حكم المباراة، الذي أشار إلى طرد الحارس بسبب «توجيه ضربة عنيفة إلى صدر أحد المنافسين بساقه، باستخدام قوة مفرطة، فيما كانت الكرة في الملعب».

وبعيداً عن الجانب التأديبي، تحدث سيرفيرا (61 عاماً) عن الصعوبات النفسية التي يواجهها لاعبو تينيريفي وجهازه الفني منذ وفاة زميلهم، واصفاً العودة إلى التدريبات والاستعداد للمباريات بأنها تجربة «قاسية ومعقدة».

وقال: «عندما نكون معاً، نكون بخير، وخلال التدريبات تسير الأمور بصورة جيدة. يبدو أن المجموعة تستعيد تدريجياً شيئاً من طبيعتها، لكن ما لا نعرفه هو كيف يشعر كل فرد عندما يكون بمفرده، وهذا عامل مهم».

وأضاف: «نحن نحرز تقدماً، وإن كان ببطء شديد، لكننا نمضي إلى الأمام. الأمر صعب ومعقد».

وفي موازاة الإجراءات الرياضية، أفادت مصادر في الشرطة الإسبانية وكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق تحت إشراف قضائي لكشف ملابسات الحادثة.

وكانت جنازة دي ميغل قد أقيمت قبل أكثر من أسبوع، بحضور نحو 400 شخص، بينهم مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس، في وداع مؤثر للاعب الذي توفي عن عمر 30 عاماً.

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