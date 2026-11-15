اكتمال صفوف منتخب ألمانيا قبل مواجهة هولندا بعد تعافي كيميتش

بات بإمكان يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، الاعتماد على جميع لاعبيه خلال المواجهة الحاسمة أمام هولندا، غداً (الاثنين)، في برلين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعدما تعافى القائد جوشوا كيميتش من إصابة طفيفة في الكاحل.

وشارك كيميتش إلى جانب بقية لاعبي المنتخب في المران الأخير، الذي أُقيم، اليوم (الأحد)، دون ظهور أي صعوبات واضحة، وذلك بعد يومين من الفوز على صربيا (3/ 1).

وتعرَّض كيميتش، البالغ من العمر 31 عاماً، لكدمة في الكاحل خلال الشوط الثاني من مباراة صربيا التي أُقيمت في بلغراد.

ويُدرِك كلوب أن الفوز على هولندا، أمام نحو 71 ألف متفرج في الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، سيضمن للمنتخب الألماني التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأمم.

وبعد الفوز العريض على اليونان (7/ صفر)، باتت هولندا تحتل صدارة المجموعة الثانية من المستوى الأول، برصيد 11 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن اليونان الوصيفة وألمانيا صاحبة المركز الثالث.