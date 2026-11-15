محيا: المغرب جزء من عائلتي... لكن كلوب أقنعني بتمثيل ألمانيا

كشف لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ، وائل محيا، صاحب الأصول المغربية، عن أن المدرب يورغن كلوب لعب دوراً حاسماً في قراره تمثيل المنتخب الألماني لكرة القدم، مؤكداً في الوقت نفسه اعتزازه بجذوره المغربية، وأن الاختيار بين بلدين لم يكن سهلاً.

واستُدعي محيا (17 عاماً) لأول مرة إلى المنتخب الألماني الأول، استعداداً لمواجهتي صربيا وهولندا في «دوري الأمم الأوروبية»، بعدما سبق له تمثيل ألمانيا في الفئات العمرية. لكنه لم يكن ضمن قائمة المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على صربيا 3 - 1، الجمعة، في الجولة الخامسة، فيما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى احتمال استبعاده أيضاً من قائمة المواجهة الحاسمة أمام هولندا.

وأعرب كلوب عن إعجابه بموهبة اللاعب الشاب وثقته بنفسه، قائلاً: «أردت أن أرى كيف يتصرف داخل الملعب وخارجه، وأن أتعرف إليه عن قرب خلال التدريبات».

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، تحدث محيا عن اهتمام المغرب بالحصول على خدماته، قائلاً: «لم يكن اهتمام المغرب بي سراً على الإطلاق. والديّ من هناك، والمغرب جزء من عائلتي، ولديّ احترام كبير لذلك».

وأضاف: «لكن الطريقة التي تحدث بها يورغن كلوب معي جعلتني لا أفكر مرتين قبل قبول الدعوة. لقد أقنعني بأفكاره، وأدركت فوراً أنه شخص رائع. أتطلع إلى العمل معه خلال الأشهر المقبلة، وأنا مقتنع بأنه سيساعدني على التطور والتحسن».

وكان كلوب، الذي يمتد عقده مع المنتخب الألماني إلى ما بعد «كأس العالم 2030»، قد أكد رغبته في بناء فريق أصغر سناً، مع التركيز على تطوير المواهب الشابة ضمن مشروع طويل الأمد.

وأوضح محيا أن عائلته شاركت في اتخاذ القرار، قائلاً: «كانت المناقشات جيدة جداً وصادقة ومنفتحة، وكان والديّ حاضرَين أيضاً. بالنسبة إليّ، كان من المهم للغاية أن يكونا جزءاً من هذه العملية».

وشدد اللاعب على أن كلوب لم يقدم له أي ضمانات بشأن مستقبله الدولي، مضيفاً: «لم يعدني بأي شيء. أخبرني بأن عليّ أن أكسب كل شيء بجهدي، وأن أستحق كل فرصة أحصل عليها».

وختم محيا حديثه بالتأكيد على صعوبة الاختيار بين منتخبين، قائلاً: «عندما تكون مؤهلاً لتمثيل دولتين، فإن اتخاذ القرار ليس سهلاً. يجب أن يحصل كل شخص على الوقت الكافي لاتخاذ خياره».