بعد سفر شاق... منتخب إيران يحط رحاله في البصرة

يواصل المنتخب الإيراني لكرة القدم تحضيراته في مدينة البصرة العراقية، استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام فلسطين والعراق ضمن بطولة البصرة الدولية الودية، بعدما تجاوز أزمة سفر مفاجئة حالت دون وصول بعثته مباشرة من طهران إلى المدينة العراقية، في وقت يسعى فيه الجهاز الفني إلى الاستفادة من فترة التوقف الدولي لاختبار عدد من اللاعبين الشباب.

واستهل المنتخب الإيراني استعداداته في طهران بقائمة ضمت 29 لاعباً، بينهم عدد من العناصر الشابة، قبل الانتقال إلى البصرة لاستكمال برنامجه الإعدادي، الذي يتضمن تدريبات بدنية وتكتيكية تحضيراً للمواجهتين المرتقبتين.

وكشف مصدر في الاتحاد الإيراني لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» أن البعثة كانت تعتزم السفر مباشرة من طهران إلى البصرة على متن طائرة تابعة لشركة «وارش»، التي حصلت على موافقة خطية لتسيير الرحلة، إلا أن التصريح النهائي أُلغي في اللحظات الأخيرة، ما اضطر المنتخب إلى السفر جواً إلى مدينة عبادان الإيرانية، ومنها براً عبر منفذ الشلامجة الحدودي وصولاً إلى البصرة.

وأوضح المصدر أن مسؤولين عراقيين ربطوا، وفقاً لتقارير إعلامية، قرار منع الطائرة من الهبوط بالمخاوف المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية.

وأشار إلى أن اللاعبين واصلوا تدريباتهم البدنية والتكتيكية عقب وصولهم إلى البصرة، سعياً إلى الاستفادة من الوقت المتاح قبل مواجهة فلسطين، التي تليها مباراة ودية أمام المنتخب العراقي.

وفي ما يتعلق بالدوري الإيراني، أكد المصدر أن منافسات الموسم الحالي مستمرة، لكنها توقفت مؤقتاً بسبب فترة المباريات الدولية، على أن تُستأنف في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأضاف أن ضيق الفترة الفاصلة بين مباريات الدوري الأخيرة واستحقاقات المنتخب، إلى جانب الاضطراب المفاجئ في ترتيبات السفر، شكّلا تحديين أمام الجهاز الفني في إعداد اللاعبين للمواجهتين المقبلتين.

وكان مدرب المنتخب الإيراني، أمير قلعة نويي، قد أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فلسطين أن بطولة البصرة تشكل محطة مهمة في التحضير للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى إجراء تغييرات واسعة على تشكيلة المنتخب والاستعانة بعدد من الوجوه الشابة، بهدف منحها فرصة اكتساب الخبرة الدولية.

وكشف قلعة نويي أن منتخب بلاده لم يخض مباريات على أرضه منذ 500 يوم بسبب الحرب، موجهاً الشكر إلى جماهير البصرة على حفاوة الاستقبال والترحيب الذي حظيت به البعثة الإيرانية.

من جانبه، أكد لاعب المنتخب الإيراني سعيد عزت الله أن فريقه يتطلع إلى التتويج بلقب البطولة، إلى جانب الاستفادة منها في إعداد اللاعبين الشباب للاستحقاقات المقبلة، مشدداً على حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وضرورة استثمار الفرصة لإثبات قدراتهم خلال المنافسات.