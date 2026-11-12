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الرياضة رياضة عالمية

العقوبات الأميركية تمنع طائرة منتخب إيران من الهبوط في البصرة... والبعثة تصل براً عبر الشلامجة

المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 (رويترز)
المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 (رويترز)
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العقوبات الأميركية تمنع طائرة منتخب إيران من الهبوط في البصرة... والبعثة تصل براً عبر الشلامجة

المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 (رويترز)
المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 (رويترز)

شهدت رحلة المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى مدينة البصرة العراقية تطورات غير متوقعة، بعدما منعت السلطات العراقية الطائرة المخصصة لنقل بعثته من الهبوط في مطار البصرة الدولي، ما اضطر المنتخب إلى تغيير مسار رحلته والهبوط في مدينة عبادان الإيرانية، قبل استكمال الطريق براً عبر منفذ الشلامجة الحدودي، للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي يستضيفها العراق خلال فترة التوقف الدولي.

وجاءت الحادثة قبل أيام من انطلاق منافسات البطولة، وسط تقارير إعلامية إيرانية وعراقية تحدثت عن إلغاء تصريح الرحلة المباشرة من طهران إلى البصرة في اللحظات الأخيرة، رغم حصول شركة الطيران على موافقة مسبقة من الجهات العراقية المختصة.

وكشف مصدر في الاتحاد الإيراني لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» عن أن منع الطائرة المخصصة لنقل بعثة المنتخب الإيراني من الهبوط في مطار البصرة جاء بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، الأمر الذي اضطر البعثة إلى تعديل ترتيبات سفرها واعتماد مسار بديل للوصول إلى المدينة العراقية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا»، كانت بعثة المنتخب الإيراني تستعد للسفر على متن طائرة تابعة لشركة «وارش» الإيرانية، التي أكدت حصولها على موافقة رسمية مكتوبة من سلطة الطيران المدني العراقية لتسيير رحلة مباشرة بين طهران والبصرة، قبل أن تتلقى إشعاراً بإلغاء التصريح قبيل موعد الرحلة.

وأوضحت الشركة أن القرار جاء بصورة مفاجئة، رغم التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، وأعربت عن أسفها لما وصفته بالإجراء غير المعتاد، مؤكدة أنها ستتابع القضية مع السلطات المختصة لمعرفة ملابسات إلغاء الموافقة.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين اثنين في مطار البصرة أن السلطات العراقية رفضت السماح للطائرة بالهبوط، استناداً إلى قرار صادر عن سلطة الطيران المدني العراقية.

كما نقلت عن مسؤول في القنصلية الإيرانية بالبصرة أن الطائرة عادت إلى إيران وهبطت في مطار عبادان.

وتباينت الروايات الإعلامية بشأن توقيت إبلاغ الجانب الإيراني بالقرار؛ إذ أشارت تقارير إيرانية إلى أن تصريح الرحلة المباشرة أُلغي قبل تنفيذها، بينما تحدثت تقارير دولية عن عودة الطائرة إلى إيران بعد منعها من الهبوط.

استقبال بعثة المنتخب الإيراني عند معبر الشلامجة الحدودي (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

وأكدت تقارير إعلامية عراقية وصول المنتخب الإيراني إلى محافظة البصرة، مساء الثلاثاء، بعدما انتقلت البعثة من مطار عبادان براً عبر منفذ الشلامجة الحدودي، الذي يربط الأراضي الإيرانية بمحافظة البصرة، قبل مواصلة رحلتها إلى مقر إقامتها في المدينة.

وفيما يتعلق بأسباب القرار، نقلت «رويترز» عن مسؤول عراقي في قطاع الطيران المدني أن منع الطائرة ارتبط بالعقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، موضحاً أن العراق لا يستطيع المجازفة بمخالفة تلك العقوبات، في ظل احتمال تعرض المطارات والجهات التي تقدم خدمات لشركات الطيران المشمولة بالقيود لإجراءات عقابية أميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد شددت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي القيود المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، محذرة المطارات والشركات التي تقدم خدمات للناقلات الجوية الخاضعة للعقوبات من احتمال تعرضها بدورها لإجراءات عقابية، بما فيها القيود المتعلقة بالتعامل مع النظام المالي الأميركي.

ولم تقتصر الصعوبات المرتبطة بالسفر الجوي على المنتخب الإيراني؛ إذ واجهت أندية إيرانية، بينها تراكتور وغول غوهر سيرجان واستقلال طهران، عقبات في ترتيبات سفرها للمشاركة في مباريات خارج البلاد، ما اضطر بعضها إلى البحث عن مسارات بديلة.

وجاءت الأزمة في وقت يستعد فيه المنتخب الإيراني بقيادة مدربه أمير قلعة نويي لخوض مباريات ودية ضمن فترة التوقف الدولي؛ إذ أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن المنتخب سيواجه فلسطين في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل لقاء العراق في 17 من الشهر نفسه.

  • ويشارك في البطولة الدولية الودية في البصرة منتخبات العراق وإيران ولبنان وفلسطين، وتأتي في إطار تحضيرات المنتخبات للاستحقاقات المقبلة.
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كرة القدم العراق إيران فلسطين لبنان

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الرياضة رياضة عالمية

العقوبات الأميركية تمنع طائرة منتخب إيران من الهبوط في البصرة... والبعثة تصل براً عبر الشلامجة

المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 (رويترز)
المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 (رويترز)
TT
TT

العقوبات الأميركية تمنع طائرة منتخب إيران من الهبوط في البصرة... والبعثة تصل براً عبر الشلامجة

المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 (رويترز)
المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 (رويترز)

شهدت رحلة المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى مدينة البصرة العراقية تطورات غير متوقعة، بعدما منعت السلطات العراقية الطائرة المخصصة لنقل بعثته من الهبوط في مطار البصرة الدولي، ما اضطر المنتخب إلى تغيير مسار رحلته والهبوط في مدينة عبادان الإيرانية، قبل استكمال الطريق براً عبر منفذ الشلامجة الحدودي، للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي يستضيفها العراق خلال فترة التوقف الدولي.

وجاءت الحادثة قبل أيام من انطلاق منافسات البطولة، وسط تقارير إعلامية إيرانية وعراقية تحدثت عن إلغاء تصريح الرحلة المباشرة من طهران إلى البصرة في اللحظات الأخيرة، رغم حصول شركة الطيران على موافقة مسبقة من الجهات العراقية المختصة.

وكشف مصدر في الاتحاد الإيراني لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» عن أن منع الطائرة المخصصة لنقل بعثة المنتخب الإيراني من الهبوط في مطار البصرة جاء بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، الأمر الذي اضطر البعثة إلى تعديل ترتيبات سفرها واعتماد مسار بديل للوصول إلى المدينة العراقية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا»، كانت بعثة المنتخب الإيراني تستعد للسفر على متن طائرة تابعة لشركة «وارش» الإيرانية، التي أكدت حصولها على موافقة رسمية مكتوبة من سلطة الطيران المدني العراقية لتسيير رحلة مباشرة بين طهران والبصرة، قبل أن تتلقى إشعاراً بإلغاء التصريح قبيل موعد الرحلة.

وأوضحت الشركة أن القرار جاء بصورة مفاجئة، رغم التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، وأعربت عن أسفها لما وصفته بالإجراء غير المعتاد، مؤكدة أنها ستتابع القضية مع السلطات المختصة لمعرفة ملابسات إلغاء الموافقة.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين اثنين في مطار البصرة أن السلطات العراقية رفضت السماح للطائرة بالهبوط، استناداً إلى قرار صادر عن سلطة الطيران المدني العراقية.

كما نقلت عن مسؤول في القنصلية الإيرانية بالبصرة أن الطائرة عادت إلى إيران وهبطت في مطار عبادان.

وتباينت الروايات الإعلامية بشأن توقيت إبلاغ الجانب الإيراني بالقرار؛ إذ أشارت تقارير إيرانية إلى أن تصريح الرحلة المباشرة أُلغي قبل تنفيذها، بينما تحدثت تقارير دولية عن عودة الطائرة إلى إيران بعد منعها من الهبوط.

استقبال بعثة المنتخب الإيراني عند معبر الشلامجة الحدودي (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

وأكدت تقارير إعلامية عراقية وصول المنتخب الإيراني إلى محافظة البصرة، مساء الثلاثاء، بعدما انتقلت البعثة من مطار عبادان براً عبر منفذ الشلامجة الحدودي، الذي يربط الأراضي الإيرانية بمحافظة البصرة، قبل مواصلة رحلتها إلى مقر إقامتها في المدينة.

وفيما يتعلق بأسباب القرار، نقلت «رويترز» عن مسؤول عراقي في قطاع الطيران المدني أن منع الطائرة ارتبط بالعقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، موضحاً أن العراق لا يستطيع المجازفة بمخالفة تلك العقوبات، في ظل احتمال تعرض المطارات والجهات التي تقدم خدمات لشركات الطيران المشمولة بالقيود لإجراءات عقابية أميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد شددت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي القيود المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، محذرة المطارات والشركات التي تقدم خدمات للناقلات الجوية الخاضعة للعقوبات من احتمال تعرضها بدورها لإجراءات عقابية، بما فيها القيود المتعلقة بالتعامل مع النظام المالي الأميركي.

ولم تقتصر الصعوبات المرتبطة بالسفر الجوي على المنتخب الإيراني؛ إذ واجهت أندية إيرانية، بينها تراكتور وغول غوهر سيرجان واستقلال طهران، عقبات في ترتيبات سفرها للمشاركة في مباريات خارج البلاد، ما اضطر بعضها إلى البحث عن مسارات بديلة.

وجاءت الأزمة في وقت يستعد فيه المنتخب الإيراني بقيادة مدربه أمير قلعة نويي لخوض مباريات ودية ضمن فترة التوقف الدولي؛ إذ أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن المنتخب سيواجه فلسطين في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل لقاء العراق في 17 من الشهر نفسه.

  • ويشارك في البطولة الدولية الودية في البصرة منتخبات العراق وإيران ولبنان وفلسطين، وتأتي في إطار تحضيرات المنتخبات للاستحقاقات المقبلة.
مواضيع
كرة القدم العراق إيران فلسطين لبنان
الرياضة رياضة عالمية

فورمولا إي تعدّل موعد سباق جدة إلى 16 و17 أبريل المقبل

أعلنت فورمولا إي تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم (فورمولا إي)
أعلنت فورمولا إي تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم (فورمولا إي)
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فورمولا إي تعدّل موعد سباق جدة إلى 16 و17 أبريل المقبل

أعلنت فورمولا إي تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم (فورمولا إي)
أعلنت فورمولا إي تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم (فورمولا إي)

أعلنت فورمولا إي، الخميس، تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم للفورمولا إي لموسم 2026–2027، ليُقام يومي 16 و17 أبريل (نيسان) 2027، مع الإبقاء على نظام الجولة المزدوجة.

وجاء القرار بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والاتحاد الدولي للسيارات، عقب تصويت إلكتروني أجراه المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي، بهدف ضمان انتظام الترتيبات اللوجستية والتشغيلية المرتبطة بإقامة السباقات.

وأكدت فورمولا إي أن التعديل لن يؤثر في العدد الإجمالي لسباقات البطولة خلال الموسم، كما سيبقى سباق جدة مكوناً من جولتين وفق النظام المعتمد.

وشمل تحديث الروزنامة تقديم موعد سباق «سانيا إي بري» في الصين لمدة أسبوعين، ليُقام في 3 أبريل 2027.

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رياضة رياضة سباق السيارات السعودية
الرياضة رياضة عالمية

مانشيني يستبعد 8 لاعبين من قائمة إيطاليا لمواجهة فرنسا

مانشيني (د.ب.أ)
مانشيني (د.ب.أ)
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مانشيني يستبعد 8 لاعبين من قائمة إيطاليا لمواجهة فرنسا

مانشيني (د.ب.أ)
مانشيني (د.ب.أ)

أعلن روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، الخميس، القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً لمواجهة فرنسا، بقيادة زين الدين زيدان، مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ووفق صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، شهدت القائمة وجود كوليوشو وفيرغارا، في حين قرر مانشيني استبعاد 8 لاعبين من قائمة المباراة، هم: غاتي وبالما وأهانور وبيزيلي وسيسيه وليبيرالي وكاسانو ولونتاني، على أن يتابعوا المواجهة من المدرَّجات.

ووزّع مانشيني اختياراته على 3 حراس مرمى، و7 مدافعين، و8 لاعبي وسط، و5 مهاجمين، في إطار سعيه لتوفير خيارات متعددة في مختلف خطوط الفريق أمام المنتخب الفرنسي.

وبلغ متوسط أعمار اللاعبين المختارين 24.7 عام، في مؤشر على استمرار توجه مانشيني نحو الاعتماد على العناصر الشابة، ضمن مشروع إعادة بناء المنتخب الإيطالي.

تأتي المواجهة أمام فرنسا في مرحلةٍ يسعى خلالها المنتخب الإيطالي لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعدما جمع 7 نقاط قبل آخِر جولتين من دور المجموعات.

وكان مانشيني قد أكد، في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، تمسكه بمنح اللاعبين الشباب فرصاً للمشاركة، مشيراً إلى أن المنتخب يحتاج إلى اختبار قدراتهم وتطوير خبراتهم الدولية، مع الاحتفاظ بإمكانية الاستعانة بعناصر أكثر خبرة في المراحل المقبلة.

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