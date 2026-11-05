عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:46 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كاوت يهزم فريقه السابق ليفربول ويحقق «معجزة» لفنربخشة

ديرك كاوت (رويترز)
ديرك كاوت (رويترز)
TT
TT

كاوت يهزم فريقه السابق ليفربول ويحقق «معجزة» لفنربخشة

ديرك كاوت (رويترز)
ديرك كاوت (رويترز)

أشاد ديرك كاوت، مدرب فنربخشة المؤقت، بقوة وحماس فريقه ​ورغبته القتالية بعدما حول تأخره مرتين ليحقق الفوز 3-2 على فريقه السابق وضيفه ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.

وتولى كاوت، الذي خاض أكثر من 200 مباراة مع ليفربول بين ‌عامي 2006 و2012، ‌مسؤولية تدريب فنربخشة ​مؤقتاً ‌الأسبوع ⁠الماضي ​خلال بحث النادي ⁠عن مدرب دائم عقب استقالة إسماعيل كارتال.

وفي ثاني مباراة له فقط في منصبه، قاد الهولندي الفريق التركي لتحقيق انتصاره الأول في مشواره هذا الموسم بدوري الأبطال، بفضل هدف ⁠الفوز الذي سجله فيدات ‌موريكي في ‌الدقيقة 79.

وقال كاوت للصحافيين: «أنا ​سعيد للغاية بجميع ‌اللاعبين وبكل من شارك في تحقيق ‌معجزة الليلة، لأنني أعتقد أن قليلين فقط توقعوا فوزنا على ليفربول».

وأضاف: «لكننا قلنا لبعضنا قبل المباراة 'لدينا فرصة'. الفوز الليلة لم يكن ‌سهلاً، لكنه لم يكن ضربة حظ أيضاً. كانت النتيجة مستحقة، ⁠صنعنا ⁠العديد من الفرص وواصلنا الضغط والقتال أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا».

وتابع: «عدنا للسباق في هذه البطولة. ونحن الآن في مركز يمكننا من خوض أدوار خروج المغلوب، وأعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للوصول إلى تلك المرحلة».

ويحتل فنربخشة المركز 19 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ​بدوري أبطال أوروبا ​برصيد خمس نقاط من أربع مباريات.

مواضيع
دوري أبطال أوروبا كرة القدم رياضة ليفربول بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إيراولا يتحسر على خسارة ليفربول أمام فناربخشه

رياضة عالمية أندوني إيراولا (أ.ف.ب)

إيراولا يتحسر على خسارة ليفربول أمام فناربخشه

تحسَّر أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، على خسارة فريقه أمام فناربخشه التركي بنتيجة 2 - 3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية رونالدو يحتفل بلقب كأس أوروبا مع زملائه اللاعبين (أ.ب)
رياضة عالمية

البرتغال تجهّز تكريماً لرونالدو... وخيسوس ترك قرار العودة له

كشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن اعتزامه تنظيم حفل تكريمي للنجم كريستيانو رونالدو، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، الخميس، منهياً مسيرة امتدت 23 عاماً.

رياضة عالمية ماريسكا يشيد بهالاند (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ماريسكا يُشيد بهالاند... والمهاجم النرويجي يبرز دور أندرسون بعد الفوز على لايبزغ

أشاد المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بعدما سجّل هدف الفوز لمانشستر سيتي في انتصاره 3-2 على مضيفه لايبزغ الألماني.

رياضة عالمية تبقى الأزمة الأخيرة واحدة من أبرز المحطات التي سبقت اعتزاله (رويترز)
رياضة عالمية

رونالدو يطوي 23 عاماً مع البرتغال... والأزمة تسبق الوداع

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرة دولية امتدت 23 عاماً، بعدما أعلن، اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده، في قرار جاء بعد أسابيع من أزمة مع المدرب خيسوس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية كريستيانو رونالدو (أ.ب)
رياضة عالمية

بالفيديو... كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الخميس، اعتزامه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده عقب فترة التوقف الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

إيراولا يتحسر على خسارة ليفربول أمام فناربخشه

أندوني إيراولا (أ.ف.ب)
أندوني إيراولا (أ.ف.ب)
TT
TT

إيراولا يتحسر على خسارة ليفربول أمام فناربخشه

أندوني إيراولا (أ.ف.ب)
أندوني إيراولا (أ.ف.ب)

تحسَّر أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، على خسارة فريقه أمام فناربخشه التركي بنتيجة 2 - 3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، معرباً عن إحباطه بسبب استقبال 3 أهداف من كرات ثابتة.

وتقدَّم ليفربول مرتين خلال المباراة، عبر تري نيوني والبديل ألكسندر إيزاك، لكن فناربخشه أدرك التعادل في المرتين بواسطة ماسون جرينوود وآرتشي براون، قبل أن يسجِّل فيدات موريكي هدف الفوز بضربة رأس في إسطنبول.

وقال إيراولا، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن استقبال الأهداف الثلاثة من كرات ثابتة كان السبب الرئيسي وراء الخسارة، موضحاً أن فريقه كان يدرك قوة فناربخشه في هذه المواقف، لكنه لم يتعامل معها بالشكل المطلوب.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول عن إيراولا قوله: «هذه الأهداف كلفتنا الكثير، فقد تقدَّمنا مرتين بعد فترات جيدة سيطرنا خلالها على اللعب وصنعنا الفرص وسجَّلنا، لكننا استقبلنا أهدافاً في مواقف كان يتعيَّن علينا الدفاع فيها بصورة أفضل».

وأعرب المدرب عن إحباطه من النتيجة، قائلاً إن فريقه كان يشعر خلال معظم فترات المباراة بقدرته على تحقيق الفوز، لكنه ارتكب أخطاء دفاعية كلفته النقاط الثلاث.

وأشار إلى أن الهدف الأول جاء من ركلة حرة، بينما سجَّل فناربخشه هدفه الثاني بعد كرة مرتدة، قبل أن يحسم موريكي المواجهة بضربة رأس، بعدما تفوَّق على 3 مدافعين من ليفربول.

وقال: «لم نتعامل مع الحائط الدفاعي بالشكل الصحيح في الهدف الأول، وفي الهدف الأخير قفز موريكي وفاز بالكرة أمام 3 من مدافعينا. كان علينا الدفاع بصورة أفضل».

وعن التغييرات الـ5 التي أجراها على التشكيل الأساسي، أوضح إيراولا أنها تأتي في إطار سياسة التدوير التي يتبعها طوال الموسم بسبب ضغط المباريات، مؤكداً ثقته في قدرة جميع عناصر الفريق على الحفاظ على المستوى.

وأضاف أن التغييرات لم تكن السبب الرئيسي للخسارة، مشدداً على ضرورة التركيز على الأخطاء التي أدت إلى استقبال الأهداف، رغم الفترات الجيدة التي قدَّمها الفريق على المستوى الهجومي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ليفربول دوري أبطال أوروبا بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

البرتغال تجهّز تكريماً لرونالدو... وخيسوس ترك قرار العودة له

رونالدو يحتفل بلقب كأس أوروبا مع زملائه اللاعبين (أ.ب)
رونالدو يحتفل بلقب كأس أوروبا مع زملائه اللاعبين (أ.ب)
TT
TT

البرتغال تجهّز تكريماً لرونالدو... وخيسوس ترك قرار العودة له

رونالدو يحتفل بلقب كأس أوروبا مع زملائه اللاعبين (أ.ب)
رونالدو يحتفل بلقب كأس أوروبا مع زملائه اللاعبين (أ.ب)

كشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن اعتزامه تنظيم حفل تكريمي للنجم كريستيانو رونالدو، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، الخميس، منهياً مسيرة امتدت 23 عاماً، شهدت مشاركته في ست نسخ من كأس العالم، وتتويجه بكأس أمم أوروبا، وتحطيم الرقم القياسي لأهداف المنتخبات في كرة القدم للرجال.

وأنهى رونالدو (41 عاماً) مسيرته الدولية بعد خلاف مع مدرب المنتخب خورخي خيسوس، الذي أبقاه على مقاعد البدلاء في إحدى المباريات، وأبلغه بأنه لا يعتزم إشراكه أساسياً في المباراة التالية، ما دفع قائد النصر السعودي إلى مغادرة معسكر المنتخب.

وكانت آخر مشاركة دولية لرونالدو في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما فازت البرتغال على ويلز بهدف دون رد في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تتصاعد الخلافات مع الجهاز الفني.

ورغم الأزمة، أكد خيسوس لاحقاً أن باب المنتخب لا يزال مفتوحاً أمام رونالدو، وأن قرار العودة يعود إلى اللاعب نفسه، لكن الأخير اختار إنهاء مسيرته الدولية بدلاً من العودة إلى صفوف المنتخب.

وقال رونالدو في رسالة مصورة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إلى الشعب البرتغالي، لقد حان اليوم الذي أعيد فيه القميص رقم 7 الخاص بمنتخبنا الوطني. لم أشعر يوماً بأنه ملكي وحدي، لكنني حظيت طوال 23 عاماً بشرف ارتدائه ومسؤولية الدفاع عنه وحمله معي إلى ملاعب العالم».

وأضاف: «اليوم حان الوقت لتسليمه إلى المستقبل. لم يكن قراراً سهلاً، لأن بعض القرارات لا تُتخذ بالعقل وحده، بل بالقلب أيضاً. لقد انتهت رحلة بدأت في أغسطس 2003 وغيّرت حياتي إلى الأبد».

وأصدر الاتحاد البرتغالي بياناً أعرب فيه عن «امتنانه العميق وإعجابه الكبير» بما قدمه رونالدو لبلاده، مؤكداً أنه أسهم في رفع مكانة البرتغال على الساحة العالمية، وألهم أجيالاً من الشباب الذين يحلمون بالسير على خطاه.

وأضاف الاتحاد: «بالنسبة إلى كثيرين منا، إنه أعظم لاعب في التاريخ».

كما أعلن اعتزامه تنظيم مناسبة تكريمية لرونالدو، تتيح للجماهير والبلاد فرصة جديدة للاحتفاء بلاعب قدم الكثير للمنتخب طوال مسيرته.

ويأتي اعتزال رونالدو بعد أسابيع من انتهاء المسيرة الدولية لغريمه التاريخي ليونيل ميسي مع الأرجنتين، لكن ظروف الوداع اختلفت بين النجمين؛ إذ أنهى ميسي مشواره بمباراة وداعية مرتقبة الشهر الماضي، بينما جاءت نهاية رونالدو عقب خلاف مع مدرب المنتخب ومغادرته المعسكر.

وخاض رونالدو 234 مباراة دولية سجل خلالها 146 هدفاً، ليحتفظ بالرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف الدولية في كرة القدم للرجال، بعدما بدأ مشواره مع المنتخب في أغسطس (آب) 2003.

ورغم انتهاء رحلته الدولية، سيواصل رونالدو اللعب على مستوى الأندية مع النصر السعودي، وسط توقعات بأن يختتم مسيرته الاحترافية بنهاية الموسم الحالي.

ولا يزال النجم البرتغالي يطارد الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، بعدما بلغ رصيده 985 هدفاً، من بينها 146 هدفاً بقميص المنتخب، ليبقى على بُعد 15 هدفاً من بلوغ الإنجاز التاريخي.

وتنهي هذه الخطوة واحدة من أطول المسيرات الدولية في تاريخ كرة القدم، بينما تستعد البرتغال لتكريم قائدها السابق في مناسبة لم يُحدد موعدها بعد.

مواضيع
كريستيانو رونالدو كأس أوروبا كرة القدم الرياضة نادي النصر الدوري السعودي دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ريال مدريد مانشستر يونايتد بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

حكم يشهر 53 بطاقة حمراء عقب شجار جماعي في مباراة بالبرازيل

تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة (رويترز)
تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة (رويترز)
TT
TT

حكم يشهر 53 بطاقة حمراء عقب شجار جماعي في مباراة بالبرازيل

تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة (رويترز)
تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة (رويترز)

تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة، مما اضطر الحكم لإشهار 53 بطاقة حمراء في رقم قياسي إثر اندلاع شجار جماعي عنيف.

ووقع الشجار خلال ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الولاية بين فريقَي أوبرلانديا وماموري، يوم الأحد.

وقال الحكم فرناندو باتريك دروسجيك موديستو، في تقريره عن المباراة، إن الأحداث بدأت في أواخر الشوط الثاني، عندما اقتحم عدد من مسؤولي أوبرلانديا أرضية الملعب عقب طرد أحد لاعبيهم.

وتوقَّفت المباراة لمدة 40 دقيقة قبل أن تُستأنف مجدداً، لينجح ماموري في تسجيل هدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليتقدَّم 3 - 1.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام البرازيلية، قام دافي لاعب ماموري بسلوك استفزازي تجاه لاعبي أوبرلانديا في أثناء الاحتفال بالهدف، مما أدى إلى اندلاع شجار ضخم نتج عنه سيل من البطاقات الحمراء.

وطرد الحكم إجمالاً 43 لاعباً و8 أعضاء من الجهازين الفنيَّين، إضافة إلى عضوين من مجلس إدارة أوبرلانديا، ليرتفع الإجمالي إلى 53 بطاقة حمراء.

وكتب دروسجيك موديستو في تقريره: «في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، اندلعت مشاجرة جماعية جعلت من المستحيل إشهار البطاقات الحمراء بشكل مباشر أو إكمال البروتوكول الخاص بإنهاء المباراة».

وأضاف: «بناء على ذلك، ونظراً لكل هذه الفوضى وغياب الأمن، أعلنت إنهاء المباراة».

وذكر الحكم أيضاً أنه تمَّ تقديم بلاغ إلى الشرطة بشأن تهديدات وُجِّهت لطاقم التحكيم، فضلاً عن قيام فريق ماموري بتخريب غرفة الملابس بعد نهاية اللقاء.

وكان الرقم القياسي السابق المُسجَّل في موسوعة غينيس لأكبر عدد من البطاقات الحمراء في مباراة واحدة هو 36 بطاقة، وذلك في فبراير (شباط) 2011 خلال مباراة بدوري الدرجة الخامسة في الأرجنتين بين أتلتيكو كلايبول وفيكتوريانو أريناس.

ومساء أمس (الأربعاء)، أعلن أوبرلانديا انسحابه من مباراة الإياب في الدور قبل النهائي في «لفتة للروح الرياضية»، نظراً لأن ماموري لا يمتلك العدد الكافي من اللاعبين المؤهَّلين لخوض اللقاء.

وأدى هذا الانسحاب إلى تأهل ماموري مباشرةً إلى المباراة النهائية للبطولة.

وأضاف أوبرلانديا: «النادي لم يقف صامتاً أيضاً، فقد تمَّ اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقِّ المتورطين داخلياً، لأن التطوير الرياضي هو قبل كل شيء مسألة بناء وتطوير لشخصية الفرد».

مواضيع
رياضة كرة القدم رياضية برازيلية البرازيل