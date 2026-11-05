كاوت يهزم فريقه السابق ليفربول ويحقق «معجزة» لفنربخشة

أشاد ديرك كاوت، مدرب فنربخشة المؤقت، بقوة وحماس فريقه ​ورغبته القتالية بعدما حول تأخره مرتين ليحقق الفوز 3-2 على فريقه السابق وضيفه ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.

وتولى كاوت، الذي خاض أكثر من 200 مباراة مع ليفربول بين ‌عامي 2006 و2012، ‌مسؤولية تدريب فنربخشة ​مؤقتاً ‌الأسبوع ⁠الماضي ​خلال بحث النادي ⁠عن مدرب دائم عقب استقالة إسماعيل كارتال.

وفي ثاني مباراة له فقط في منصبه، قاد الهولندي الفريق التركي لتحقيق انتصاره الأول في مشواره هذا الموسم بدوري الأبطال، بفضل هدف ⁠الفوز الذي سجله فيدات ‌موريكي في ‌الدقيقة 79.

وقال كاوت للصحافيين: «أنا ​سعيد للغاية بجميع ‌اللاعبين وبكل من شارك في تحقيق ‌معجزة الليلة، لأنني أعتقد أن قليلين فقط توقعوا فوزنا على ليفربول».

وأضاف: «لكننا قلنا لبعضنا قبل المباراة 'لدينا فرصة'. الفوز الليلة لم يكن ‌سهلاً، لكنه لم يكن ضربة حظ أيضاً. كانت النتيجة مستحقة، ⁠صنعنا ⁠العديد من الفرص وواصلنا الضغط والقتال أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا».

وتابع: «عدنا للسباق في هذه البطولة. ونحن الآن في مركز يمكننا من خوض أدوار خروج المغلوب، وأعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للوصول إلى تلك المرحلة».

ويحتل فنربخشة المركز 19 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ​بدوري أبطال أوروبا ​برصيد خمس نقاط من أربع مباريات.