ريال مدريد يتجه لتعيين نجم كرة المضرب نادال في مجلس إدارته

يتجه نادي ريال مدريد لتعيين نجم المضرب المعتزل رافاييل نادال، عضواً في مجلس إدارته، وفق ما أعلن، الأربعاء، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعد نادال (40 عاماً)، المتوج بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، عضواً فخرياً في النادي منذ عام 2011، كما تربطه علاقة قوية بفلورنتينو بيريس، رئيس ريال مدريد.

وجاء في بيان صادر عن النادي الملكي: «بالنسبة إلى ريال مدريد وجميع مشجعيه، فإنه لَمصدر فخر كبير أن تنضم شخصية بقامته الرياضية والإنسانية والذي يُعد رمزاً للرياضة الإسبانية والعالمية، إلى مجلس إدارتنا ليسهم من خلال هذا الدور في حاضر ومستقبل نادينا».

ومن المتوقع أن يصدّق أعضاء النادي «سوسيوس» على تعيين نادال خلال الجمعية العمومية للنادي المقرر عقدها في 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

يحمل نادال الرقم القياسي لفوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (14) خلال مسيرته الرياضية الحافلة.

وفي عام 2023، أعرب نادال عن رغبته في تولي رئاسة ريال مدريد يوماً ما، رغم أنه أبدى شكوكاً حول مدى ملاءمته لهذا المنصب.

وقبيل انتخابات النادي التي جرت هذا العام، نفى نادال صحة التقارير التي أشارت إلى إمكانية ترشحه للمنصب.

وفاز بيريس في الانتخابات التي أُجريت في يونيو (حزيران)، متفوقاً على منافسه إنريكي ريكيلمي.