رودري لاعب برشلونة يغيب عن مباراة أتلتيكو بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، أن لاعب وسط الفريق رودري سيغيب عن مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أمام أتلتيكو مدريد بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكان الدولي الإسباني قد تم استبداله بين الشوطين خلال المباراة التي فاز فيها برشلونة 3 - 0 على أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، بعد أن شعر بألم في العضلات.

وقال برشلونة: «أكدت الفحوصات تعرضه لإصابة طفيفة في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليمنى»، مضيفاً أن موعد عودته سيتوقف على تقدم عملية تعافيه.

وتعد هذه الإصابة ضربة قوية لبرشلونة قبل المواجهة المرتقبة يوم الأحد بين ثنائي المقدمة، حيث يتقدم فريق المدرب فليك بفارق نقطتين على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.