رودري لاعب برشلونة يغيب عن مباراة أتلتيكو بسبب الإصابة

رودري لاعب برشلونة يغيب عن مباراة أتلتيكو بسبب الإصابةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5337534-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9
يتوقع دينيز أونداف، مهاجم فريق شتوتغارت الألماني لكرة القدم، ألا ينضم إلى قائمة المنتخب الألماني التي سيعلنها المدرب يورغن كلوب.
«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
شميدت صاحب أطول مسيرة تدريبية في ألمانيا يغادر هايدنهايم بعد 20 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5337566-%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
شميدت صاحب أطول مسيرة تدريبية في ألمانيا يغادر هايدنهايم بعد 20 عاماً
فرنك شميدت (رويترز)
أعلن نادي هايدنهايم، المنافسُ في دوري الدرجة الثانية الألماني، الأربعاء، أن مدربه فرنك شميدت، صاحب أطول فترة تدريبية متواصلة مع نادٍ في تاريخ كرة القدم الألمانية، سيغادر منصبه بنهاية الموسم، ليسدل الستار على مسيرة امتدت نحو 20 عاماً.
وتولى شميدت (52 عاماً) تدريب هايدنهايم في سبتمبر (أيلول) 2007، عندما كان الفريق ينافس في الدرجة الـ4، قبل أن يقوده في رحلة استثنائية صعد خلالها تدريجياً إلى قمة كرة القدم الألمانية. وفي عام 2023، أصبح صاحب أطول فترة تدريبية متواصلة في تاريخ الأندية المحترفة بألمانيا، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 16 عاماً.
وقال شميدت، في بيان للنادي: «كان من الرائع والمؤثر أن أرى حجم الجهود التي بذلها النادي من أجل تمديد عقدي مرة أخرى».
وأضاف: «لكنني توصلت خلال الأسابيع الماضية إلى قناعة بأن الوقت قد حان لاتخاذ هذا القرار. بعد نحو 20 عاماً في منصب المدرب، أشعر ببساطة أنني بحاجة إلى فترة راحة مع نهاية الموسم».
وتابع: «هناك أمر واحد مؤكد؛ هو أننا كتبنا معاً قصة فريدة في كرة القدم الألمانية على مدار سنوات طويلة. لكن هذه القصة لم تصل إلى نهايتها بعد، فما زال هناك فصل أخير نريد كتابته بأفضل صورة ممكنة».
وقاد شميدت هايدنهايم إلى التأهل لدوري الدرجة الأولى الألماني في عام 2023، قبل أن يقوده في الموسم التالي إلى التأهل للمشاركة الأوروبية عبر «دوري المؤتمر».
وبعد هبوطه من دوري الأضواء في الموسم الماضي، يحتل هايدنهايم حالياً المركز الـ6 في دوري الدرجة الثانية، محافظاً على آماله في المنافسة على العودة السريعة إلى دوري الأضواء.
مدافع أندورا يدافع عن أوونو عقب تصادمه مع دي ميغيل لاعب تينيريفيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5337563-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A
مدافع أندورا يدافع عن أوونو عقب تصادمه مع دي ميغيل لاعب تينيريفي
لاوتارو سباتز (رويترز)
دافع لاوتارو سباتز، لاعب أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن زميله خيسوس أوونو، بعد تصادمه يوم الاثنين مع خيسوس دي ميغيل مهاجم تينيريفي، الذي تُوفي في اليوم التالي.
وأغلق أوونو حسابه على «إنستغرام»، أمس الثلاثاء، عقب تعرّضه لإساءات عبر الإنترنت، حيث علّق بعض المستخدمين بكلمة «قاتل» على منشوراته. وأعلن أندورا أنه يقدم الدعم النفسي إلى أي شخص في النادي يحتاج إليه بعد وفاة دي ميغيل.
وقال سباتز إن أوونو تأثر بشدة بأحداث هذا الأسبوع.
وأضاف سباتز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أريد أيضاً أن أقول بضع كلمات عن زميلي في الفريق، الحارس والصديق، الذي تأثر بشدة بما حدث».
وأوضح: «نحن الذين نعرفه ونعلم طبيعته، ومدى المعاناة التي يعيشها في هذه اللحظة بصفته شخصاً، وأنه لن يؤذي أي شخص عمداً أبداً».
وتابع سباتز: «في كرة القدم، قد تقع حوادث مؤسفة، لكن لا أحد يستطيع تخيل أن ينتهي أحدها بعواقب مأساوية مثل هذه». كما أرسل تعازيه إلى أسرة دي ميغيل ونادي تينيريفي.
وأظهر اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم دعمه لأوونو (25 عاماً) في بيان أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أنه يمر بحالة من الحزن والأسى الشديدين.
وخاض أوونو 47 مباراة دولية مع غينيا الاستوائية.
وقال ميشيل أوونو حارس مرمى نادي كان فيداليت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يتلقى إهانات عنصرية بسبب خلط الناس بينه وبين لاعب أندورا.
وفتحت الشرطة الوطنية الإسبانية تحقيقاً روتينياً في وفاة دي ميغيل.
جماهير مانشستر يونايتد ترمي كرات التنس على أرض الملعب احتجاجاً على ملاك الناديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5337559-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89
جماهير مانشستر يونايتد ترمي كرات التنس على أرض الملعب احتجاجاً على ملاك النادي
سارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب (أ.ب)
شهدت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وضيفه روما الإيطالي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، احتجاجاً جماهيرياً لافتاً، بعدما ألقى عدد من مشجعي الفريق الإنجليزي كرات التنس على أرضية ملعب أولد ترافورد، في محاولة لتعطيل المباراة والتعبير عن غضبهم من ملاك النادي.
وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، جاء الاحتجاج في الدقيقة الـ21 من اللقاء، في إشارة إلى مرور 21 عاماً على استحواذ عائلة غليزر الأميركية على مانشستر يونايتد عام 2005، بعدما جرى التخطيط للتحرك مسبقاً والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم أن الفريق الإنجليزي كان متأخراً بهدفين دون رد خلال أول 18 دقيقة، فإن الاحتجاج لم يكن مرتبطاً بنتيجة المباراة، بل جاء ضمن سلسلة من التحركات الجماهيرية المطالبة بتغيير ملكية النادي.
ولم يتسبب الاحتجاج سوى في توقف قصير للمواجهة، إذ أُلقي عدد محدود من كرات التنس من مدرج ستريتفورد إند، قبل أن يسارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب.
وجاءت هذه الخطوة على غرار احتجاج مماثل نفذته جماهير سلتيك الاسكوتلندي العام الماضي، للمطالبة بتغييرات إدارية داخل ناديها، إلا أن احتجاج مانشستر يونايتد كان أقل تأثيراً على سير المباراة.
وتواصل جماهير النادي الإنجليزي احتجاجاتها ضد عائلة غليزر، التي تواجه معارضة واسعة منذ استحواذها على النادي عبر صفقة ممولة بالديون عام 2005، فيما طالت الانتقادات أيضاً الملياردير البريطاني جيم راتكليف، المساهم في ملكية النادي، على خلفية تراجع النتائج وارتفاع أسعار التذاكر.
وكان راتكليف، مالك مجموعة «إينيوس» للبتروكيماويات، قد تولى الإشراف على العمليات الكروية في مانشستر يونايتد، بعد استحواذه على حصة أولية بلغت 25 في المائة مقابل 1.3 مليار دولار عام 2024.
ومنذ ذلك الحين، أقال النادي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، مدربين اثنين، فيما يواجه مدربه الحالي مايكل كاريك ضغوطاً كثيرة بسبب البداية المتعثرة للموسم.
ودخل مانشستر يونايتد مواجهة روما بعد سلسلة من تسع مباريات دون انتصار، قبل أن يتلقى هدفاً مبكراً عن طريق ماتياس سولي في الدقيقة الـ11، ثم أضاف دونيل مالين الهدف الثاني للفريق الإيطالي من ركلة جزاء بعد سبع دقائق، لتزداد صعوبة الموقف على أصحاب الأرض، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها المدرجات.