لم يقم المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، توماس توخيل، قط باستدعاء اللاعب الذي صرّح ذات مرة بأنه يحب «كل شيء فيه». وكان السبب وراء استبعاد جاك غريليش من أول قائمة لمنتخب إنجلترا تحت قيادة توخيل في مارس (آذار) 2025 هو أنه «ببساطة يفتقر إلى الإيقاع المطلوب». فهل يوشك هذا النجم الساطع على الأفول؟ خلال الشهر الماضي، أوقف نادي إيفرتون غريليش 3 مباريات بسبب «انتهاكه قواعد ونظام النادي». ورغم تداول أنباء عن احتمال إلغاء إعارته من مانشستر سيتي، فإن المدير الفني لإيفرتون ديفيد مويز قلل من حدة هذه التكهنات.

ومؤخراً نشر غريليش - وقبل أن يعود إلى صفوف إيفرتون في المواجهة أمام برنتفورد التي خسرها فريقه برباعية نظيفة على ملعبه - بياناً عبر «إنستغرام» قال فيه: «أود أن أعتذر للجماهير وللجميع في النادي لأنني لم أتمكن من مساعدة الفريق خلال الأسابيع القليلة الماضية»، وأضاف غريليش: «أحب اللعب لهذا النادي، وأتطلع بشوق للعودة مرة أخرى للعب أمامكم بقميص إيفرتون. أراكم قريباً»... وفي ظل تقارير صحافية تتحدث عن سهره لفترات طويلة، إلى أي مدى يقترب هذا اللاعب - الذي كان يُنظر إليه يوماً ما على أنه معجزة كروية، ويبلغ من العمر الآن 31 عاماً – من إنهاء مسيرته الكروية بالكامل؟

بمختلف المقاييس، تُعد مسيرة غريليش استثنائية؛ فقد تحول من بطلٍ محلي في صفوف أستون فيلا - حيث كان رمزاً لنهضة النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز - إلى صفقة قياسية.

لم يستدع توخيل قط غريليش رغم إعرابه ذات مرة عن إعجابه به (د.ب.أ)

يذكر أن غريليش، الذي يعد أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل والحديث في كرة القدم الإنجليزية، كان في وقت سابق أغلى لاعب في تاريخ الكرة البريطانية، وذلك بعد انتقاله من أستون فيلا لمانشستر سيتي عام 2021 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار أميركي). وساهم غريليش في تحقيق مانشستر سيتي للثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا) عام 2023، لكنه ابتعد عن حسابات الفريق خلال العامين الماضيين. ولفهم حجم التراجع الذي يعيشه غريليش، لا بد من العودة إلى بداياته مع أستون فيلا، فلم يكن معهم مجرد جناح يمتلك القدرة على المراوغة، بل كان رمزاً لجماهير النادي وقائداً فنياً يستطيع تغيير مسار المباريات بلمسة واحدة. كان يلعب بحرية ويراوغ دون خوف ويخوض المواجهات الفردية وكأنه يؤدي عرضاً خاصاً أمام الجماهير.

وقد حافظ طوال تلك الرحلة على شخصيته المحبوبة، واتسم بطابعٍ بسيطٍ وقريبٍ من الناس، رغم مظهره وأسلوب حياته. وحتى في جمهورية آيرلندا - البلد الذي اختار ألا يمثله دولياً مفضلاً عليه إنجلترا - لا يُنظر إلى غريليش كشخصٍ منبوذ، على عكس ديكلان رايس الذي اتخذ قراراً مشابهاً. ومع ذلك، باتت قصة غريليش أقرب إلى حكاية عن موهبة لم تُستغل كما ينبغي، وموهبةٍ أُهدرت بطريقةٍ تفتقر إلى اللياقة. فالألقاب التي حققها مع مانشستر سيتي جاءت بصفته «ترساً في منظومة» جوسيب غوارديولا، وليس كلاعبٍ فرديٍ مبدعٍ يخطف القلوب بمهاراته الاستثنائية.

وفي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وبينما كان المنتخب الإنجليزي بقيادة غاريث ساوثغيت يشق طريقه بصعوبة خلال دور المجموعات، كانت الجماهير في ملعب ويمبلي الشهير تهتف مطالبةً بإشراك غريليش. لطالما بحثت كرة القدم الإنجليزية عن خليفة لبول غاسكوين؛ ذلك اللاعب المتمرد الذي يقتحم بخطواته الواثقة والكرة بين قدميه أعتى الخطوط الدفاعية للخصوم. وبشخصيته الصاخبة والمرحة، أعاد جاك غريليش إلى الأذهان ذكريات «اللاعبين المشاكسين» في الملاعب؛ أولئك الذين تصدرت أخبارهم المثيرة للجدل عناوين الصحف، بينما ظلوا في الوقت ذاته معشوقين للجماهير في المدرجات.

إنه تقليدٌ راسخٌ يمتد عبر الزمن؛ بدءاً من حقبة الخمسينيات الذهبية مع لين شاكلتون - الذي لُقب بـ«الأمير المهرج» في شمال شرق إنجلترا - وصولاً إلى السبعينيات من القرن الماضي، وهي فترة اتسمت بكرة القدم القوية والتدخلات العنيفة، لكنها شهدت بروز شخصيات فريدة ألهمت لاحقاً الكاتب الراحل روب ستين لتأليف كتابه «المتمردون» عام 1995. يقول ستين: «نحن نعتز بهم لأنهم تبنوا المخاطرة، ولأنهم تجرأوا على عدم المبالاة بأي شيء، والأهم من ذلك، أنهم تجرأوا نيابةً عنا».

أسماءٌ مثل بيتر أوسغود، وآلان هدسون، وستان بولز، وفرانك ورثينغتون، وتشارلي جورج، وتوني كوري كانت مألوفة في كل بيت، وشهدت عودةً إلى الأضواء في التسعينيات - تزامناً مع ظهور مجلة «لوديد» وبرنامج «فانتازي فوتبول ليغ» - في حقبةٍ اقترنت فيها كرة القدم بحياة الصخب والمجون. وفي عام 2026، نشأ قطاعٌ كاملٌ من البودكاست وقنوات «يوتيوب» التي تسترجع تلك الأيام الذهبية، حين كانت الحانة جزءاً لا يتجزأ من حياة لاعب كرة القدم، تماماً كملعب التدريب.

وفي عام 2026، أصبحت حياة لاعب كرة القدم على مستوى النخبة أشبه بحياة الرهبان؛ إذ وصف فابيان هورتزيلر، المدير الفني لنادي برايتون، الانضباط الذي يتبعه باسكال غروس ليحافظ على أدائه العالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: «إنه يقوم بالكثير من العمل خلف الكواليس، من حيث الاستشفاء والتحضير». فما كان يُسمى بـ«عادات إعادة التزود بالطاقة» - وهو تعبيرٌ لطيف استخدمه غراهام تايلور للإشارة إلى سلوكيات غاسكوين - لم يعد يتوافق اليوم مع المتطلبات البدنية الصارمة، مثل الحفاظ على نسبة دهون في الجسم تتراوح بين 8 في المائة و12 في المائة، أو ضمان إصلاح العضلات من خلال الحصول على قسط من النوم يتراوح بين 8 و10 ساعات يومياً.

يتميز غريليش بأنه يلعب بحرية ويراوغ دون خوف ويخوض المواجهات الفردية بشجاعة (رويترز)

لقد أصبحت المهارة الفنية اليوم مجرد حدٍ أدنى؛ إذ بات الالتزام والتركيز ضرورةً حتمية، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر في أجور اللاعبين. فاز جادون سانشو بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، كما شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يجد نادياً مستعداً للتعاقد معه بعد رحيله عن مانشستر يونايتد رغم أنه لا يزال في السادسة والعشرين من عمره. ويُعد هاري كين - الذي توج مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم - النموذج الأمثل للاعب في عصرنا الحالي. فقد برز كل من كين وغريليش في موسم 2014-2015؛ حيث صعد كين ليصبح الملك الجديد لملعب «وايت هارت لين» مع توتنهام، بينما تألق غريليش وهو في سن المراهقة ليقود أستون فيلا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. كان غريليش -الذي كان يُشار إليه بإعجاب وتقدير كبيرين في برمنغهام وأوساط كرة القدم للشباب في آيرلندا - يمتلك موهبة أكبر، في حين جاء صعود كين نتيجة سعيه الدؤوب للتطور المستمر انطلاقاً من مستوى أقل في بداياته.

وعندما تسلم كين جائزة الكرة الذهبية في مسرح «لندن بالاديوم» الشهر الماضي، تدخل تييري هنري - الذي شارك في تقديم الحفل - بتعليق عفوي قائلاً: «هاري كين خير مثال على أن أخلاقيات العمل هي بحد ذاتها موهبة؛ فالعمل الجاد موهبة، ولا يقتصر الأمر على المهارة الفطرية. لقد كان على هذا الرجل أن يعاني». ورغم تعرض هنري لانتقادات وُصفت فيها تصريحاته بأنها تنم عن «نظرة نخبوية»، فإنه كان يشير في الواقع إلى المسارين المختلفين تماماً لكل من اللاعبين.

ويعيد هذا إلى الأذهان ذلك الصراع الفلسفي الذي شهدته حقبة السبعينيات من القرن الماضي، حين تجاهل مدربا المنتخب الإنجليزي، ألف رامسي ودون ريفي - بنهجهما الصارم والتقليدي - لاعبين يتمتعون بأسلوب فني استعراضي ومتحرر، مثل ستان بولز وتشارلي جورج (اللذين لم يمثلا المنتخب سوى 5 مرات ومرة واحدة على التوالي). وفي أعقاب مسيرة جورج بيست - الذي ظل المثال الأبرز للموهبة التي لم تُستغل بالكامل - برز كيفن كيغان كنجم أول لكرة القدم البريطانية، وكان أسلوب لعبه يعتمد كلياً على العمل الشاق والجري المكثف، لدرجة أنها ربما تكون قد حجبت موهبته الفطرية.

كان غريليش في وقت سابق أغلى لاعب في تاريخ الكرة البريطانية بعد انتقاله من أستون فيلا لسيتي

لقد حظي بيست بفرص ثانية كثيرة؛ فمشاركته مع نادي هيبرنيان الاسكوتلندي في موسم 1979-1980 أتاحت له الحصول على حصة من إيرادات تذاكر المباريات على ملعب «إيستر رود» في إدنبرة. وفي الموسم ذاته، حاول برايان كلوف - المدير الفني لنوتنغهام فورست - الاستفادة من كل من جورج بيست وبولز، لكن هذه التجارب الثلاث لم تدم طويلاً.

فكم من الفرص لا تزال متاحة أمام غريليش؟ حين انضم إلى إيفرتون، بدا كأنه استعاد نشاطه وحيويته؛ إذ قال مويز - بعد أداء حاسم قدمه اللاعب في مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون في أغسطس (آب) من العام الماضي: «ربما يحتاج إلى القليل من الحب والاهتمام». وفي ديسمبر (كانون الأول)، خلال مباراة أمام بورنموث، بادله غريليش الشعور قائلاً: «أنا أحب ديفيد مويز كثيراً». لكن إذا تكررت التصرفات التي تسببت في إيقافه سابقاً، فإن هذا الحب سيتحطم تماماً. إن تقاليد اللاعبين «المتمردين» - التي يبدو أن غريليش يسير على نهجها - وما يصاحبها من سلوكيات، باتت تنتمي إلى الماضي في عالم كرة القدم!

*«خدمة الغارديان»