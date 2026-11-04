تينيريفي ينظم السبت مراسم تأبين لمهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل

أعلن نادي تينيريفي الإسباني لكرة القدم إقامة مراسم تأبين لمهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل، يوم السبت المقبل، لتوديعه، وذلك في بيان رسمي أصدره النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية.

ووجه النادي الدعوة إلى جميع جماهيره لحضور قداس سيقام في ·ملعب هيليودورو رودريغيز لوبيز».

وسيشارك اللاعبون والجهاز الفني وإدارة النادي أيضاً في جنازة دي ميغيل بمدينة نافاهيرموسا، بمجرد أن يحدَّد موعد إقامتها.

وقال رايكو غارسيا، المساهم الأكبر في النادي، إن جثمان اللاعب سينقل إلى نافاهيرموسا؛ مسقط رأس عائلته، إما في وقت لاحق من اليوم الأربعاء وإما غداً الخميس على أقصى تقدير؛ بناء على طلب أسرته.

وأعلنت البلدة الصغيرة الواقعة وسط إسبانيا، على بعد نحو 130 كيلومتراً من مدريد، الحداد 3 أيام.

ورحل دي ميغيل عن 30 عاماً، تاركا وراءه شريكته ماريا وابنتهما كارلا، التي وُلدت في يونيو (حزيران) 2025.

وتوفي اللاعب في المستشفى الثلاثاء، بعدما تعرض لتوقف القلب، إثر اصطدام عنيف بحارس مرمى الفريق المنافس الذي كان يندفع نحوه خلال مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأثارت الواقعة صدمة واسعة في إسبانيا؛ بسبب عنف التدخل الذي نفذه خيسوس أوونو، حارس مرمى آندورا، الذي تعرض للطرد إثر المخالفة التي وقعت بالقرب من خط منتصف الملعب، فضلاً عن أن دي ميغيل كان يتنفس بصورة طبيعية خلال نقله إلى المستشفى، بعدما نجحت محاولات إنعاشه.