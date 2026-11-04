ماتيتا يغيب عن 3 مباريات مع كريستال بالاس بعد رفض الطعن ضد طرده

يغيب الفرنسي جان فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، عن المباريات الثلاث المقبلة لفريقه، بعدما تم رفض الاستئناف المقدم ضد قرار طرده خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام توتنهام صفر - 2، السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ماتيتا 29 عاماً تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 13 من المباراة التي أُقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير، إثر تدخل متأخر على ميكي فان دي فين، قائد توتنهام.

وكان الحكم مايكل أوليفر قد أشهر البطاقة الصفراء في البداية، قبل أن يغيِّر قراره إلى الطرد بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ويغيب ماتيتا عن مواجهة كريستال بالاس على ملعبه أمام ليفربول، الأحد المقبل، إلى جانب مباراتي الفريق أمام كوفنتري وهال سيتي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: «رفضت لجنة تنظيمية مستقلة الطعن المقدم بشأن عدم صحة قرار الطرد، وكذلك الادعاء بأن العقوبة كانت مفرطة، فيما يتعلق باللاعب جان فيليب ماتيتا».