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«فيفا» يتحمل 4 ملايين دولار من ضرائب إنفانتينو في أميركا

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)
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«فيفا» يتحمل 4 ملايين دولار من ضرائب إنفانتينو في أميركا

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)

كشف تقرير فرنسي عن تحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضرائب مستحقة على رئيسه جياني إنفانتينو في الولايات المتحدة الأميركية، بقيمة إجمالية تُقدر بأربعة ملايين دولار (3.6 مليون يورو)، خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، بعدما انتقل للإقامة في ميامي استعداداً لتنظيم كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، نقلاً عن تحقيقين نشرتهما صحيفتا «لوموند» الفرنسية و«نيويورك تايمز» الأميركية، فإن إنفانتينو حصل على امتياز يقضي بتغطية الاتحاد الدولي التزاماته الضريبية الأميركية، رغم أن الآلية التي استُخدمت لتبرير هذه المدفوعات كانت مخصصة أساساً للموظفين، ولا تشمل المسؤولين المنتخبين مثل رئيس «فيفا».

وتقوم الآلية، المعروفة باسم «المعادلة الضريبية»، على ضمان عدم استفادة موظفي الاتحاد الدولي أو تضررهم مالياً نتيجة انتقالهم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في التحضيرات الخاصة بكأس العالم، بحيث لا تتحول الاختلافات بين الأنظمة الضريبية إلى عبء إضافي عليهم أو ميزة مالية غير مستحقة.

غير أن التحقيقين كشفا أن هذا الامتياز مُنح لإنفانتينو عام 2024، من خلال لجنة محدودة للغاية تتولى تحديد مكافآت ورواتب كبار مسؤولي الاتحاد الدولي، دون أن يحصل القرار على موافقة موثقة في المستندات الرسمية للمنظمة.

وتشير المعلومات إلى أن برونو كيومنتو، المحامي السويسري الذي يرأس لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال المستقلة في «فيفا»، كان وراء طرح هذه المسألة للنقاش داخل اللجنة المختصة.

وتكتسب مشاركة كيومنتو في هذا القرار أهمية خاصة، بالنظر إلى علاقته الوثيقة بإنفانتينو، التي تمتد لنحو عشرين عاماً، في وقت يفترض فيه أن تضطلع اللجنة التي يرأسها بدور مستقل في مراقبة الحوكمة والامتثال داخل الاتحاد الدولي.

ولم تقتصر المعلومات التي كشفها التحقيقان على ملف الضرائب، إذ أظهرت أيضاً حصول كيومنتو نفسه على امتيازات لا يتمتع بها رؤساء اللجان الأخرى في «فيفا».

وكان كيومنتو الرئيس الوحيد لإحدى لجان الاتحاد الدولي الذي حصل على بطاقة دخول من فئة «في في آي بي»، وهي فئة كبار الشخصيات ذات الامتيازات الخاصة جداً، تتيح له حضور جميع مباريات كأس العالم التي يختارها.

كما أنه رئيس اللجنة الوحيد الذي يتقاضى مكافآته بالفرنك السويسري، بدلاً من الدولار الأميركي الذي تُصرف به مكافآت نظرائه.

ويبلغ المقابل السنوي الذي يحصل عليه كيومنتو 250 ألف فرنك سويسري، أي ما يعادل نحو 272 ألف يورو، بينما تعادل القيمة نفسها بالدولار الأميركي، أي 250 ألف دولار، نحو 223 ألف يورو، وفق أسعار الصرف الواردة في التقرير.

ويعني ذلك أن اختلاف العملة التي تُصرف بها المكافآت يمنحه أفضلية مالية مقارنة برؤساء اللجان الذين يتقاضون مستحقاتهم بالدولار، رغم تماثل القيمة الاسمية للمبالغ.

وتأتي هذه المعلومات في مرحلة حساسة بالنسبة إلى إنفانتينو، الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للمرة الرابعة، والمقررة في 18 مارس (آذار) 2027 بمدينة الرباط المغربية.

ويُعد إنفانتينو، حتى موعد نشر التقرير، المرشح الوحيد للانتخابات المقبلة، لكنه يواجه تحديات متزايدة على خلفية سلسلة من الملفات المرتبطة بإدارة الاتحاد الدولي وعلاقاته التجارية والمالية.

وكان رئيس «فيفا» قد تعرض لانتكاسة بارزة في يوليو (تموز) الماضي، عقب فشل مشروعه الرامي إلى بيع حصص في الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، بعد اعتراضات على المقترح.

وتطرح المعلومات الجديدة تساؤلات بشأن آليات اتخاذ القرارات المالية داخل الاتحاد الدولي، وحدود الامتيازات التي يمكن منحها للمسؤولين المنتخبين، ومدى استقلال اللجان المكلفة بالحوكمة والتدقيق والامتثال، خصوصاً عندما تتداخل علاقات شخصية طويلة الأمد مع قرارات ذات آثار مالية مباشرة.

وتزيد القضية من الضغوط المحيطة بإنفانتينو قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل استمرار الجدل بشأن إدارته للاتحاد الدولي، بعدما كشفت التحقيقات عن ترتيبات ضريبية وامتيازات مالية لم تُعتمد، وفق ما ورد في التقرير، ضمن وثائق رسمية.

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كارني: لن نسمح بمشاركة روسيا في بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين

مارك كارني (أ.ب)
مارك كارني (أ.ب)
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كارني: لن نسمح بمشاركة روسيا في بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين

مارك كارني (أ.ب)
مارك كارني (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين المقررة الشهر المقبل في مقاطعة ألبرتا.

وكانت كندا، التي تعد من أبرز داعمي أوكرانيا في حربها مع روسيا، قد أدانت بالفعل القرار الذي اتخذته محكمة التحكيم الرياضية مطلع الأسبوع الحالي بالسماح للروس بالمشاركة في فعاليات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للناشئين في الفترة من أواخر ديسمبر (كانون الأول) إلى أوائل يناير (كانون الثاني).

وقال: «ما دامت روسيا وبيلاروسيا تدعمان هذه الحرب غير القانونية وغير المبررة والمروعة في أوكرانيا، وطالما استمرت هذه الحرب، فلن يشارك أي من هؤلاء الرياضيين ممثلين لبلديهم في كندا».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة في أنتيجوا «لذا، إذا كنت تسأل تحديداً عن بطولة العالم للناشئين، فلن يشارك الروس فيها».

وفي وقت سابق، أعلنت اتحادات اللعبة في النرويج والدنمارك والسويد والتشيك أنها سترفض مواجهة روسيا في بطولة العالم لهوكي الجليد للرجال التي ستقام العام المقبل في ألمانيا.

وقال أوليغ ستيبانوف، السفير الروسي لدى كندا، إن القرار مؤسف، مضيفاً في تصريحات لوكالة «تاس» الرسمية: «من المؤسف أن مكتب كارني يقحم السياسة حتى في منافسات هوكي الناشئين، التي يفترض أن تكون عامل توحيد لا سبباً للانقسام».

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إيمري: أستون فيلا لم يصل بعد لمستوى منافسة أندية النخبة

أوناي إيمري (د.ب.أ)
أوناي إيمري (د.ب.أ)
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إيمري: أستون فيلا لم يصل بعد لمستوى منافسة أندية النخبة

أوناي إيمري (د.ب.أ)
أوناي إيمري (د.ب.أ)

اعترف أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، بأن الخسارة الثقيلة أمام برشلونة الإسباني 0-3 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أظهرت أن فريقه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يؤهله لمنافسة نخبة الأندية الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن إيمري تلقَّى هزيمة جديدة على ملعب «كامب نو»، تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده الخامس والخمسين، بعدما سجل لامين يامال هدف التقدم المبكر لبرشلونة، قبل أن يضيف رافينيا هدفين في الشوط الثاني، ليصبح عدد هزائم المدرب الإسباني في 16 مباراة خاضها على ملعب الفريق الكاتالوني 15 هزيمة.

وكان من المفترض أن يكون هذا اليوم مناسبة استثنائية لأستون فيلا؛ إذ تابع المباراة من المدرجات مشجعه الشهير الأمير ويليام، تقديراً للتطور الكبير الذي حققه الفريق خلال السنوات الأربع التي قضاها إيمري على رأس الجهاز الفني.

ونجح المدرب الإسباني في نقل أستون فيلا من المراكز المتأخرة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا خلال 4 أعوام فقط، ولكنه يدرك أن فريقه لا يزال بحاجة إلى قطع شوط طويل حتى يصبح قادراً على مجاراة كبار القارة.

وقال إيمري: «بالتأكيد، لم يكن هذا الاختبار على المستوى الذي نطمح إلى بلوغه، ولكن هناك كثيراً من الأمور التي ينبغي تعلمها، وكثيراً من الخبرات التي يمكن لنا وللاعبين اكتسابها».

وأضاف: «منحني ذلك كثيراً من المعلومات التي يمكنني تحليلها، حتى نتمكن من المنافسة على هذا المستوى».

وتابع: «بشكل عام، نقدم أداءً رائعاً في دوري أبطال أوروبا، ولكن المباراة التي خضناها أظهرت أن أمامنا عملاً يجب القيام به حتى نصل إلى مستوى برشلونة».

وأوضح: «كنا في بعض الفترات قريبين من تحقيق ذلك، كما اقتربنا من تسجيل الأهداف، ولكن علينا أن نكون أكثر حسماً في الثلث الهجومي. وربما كانت الخسارة بثلاثية نظيفة أكبر مما نستحق، ولكننا نتقبل الهزيمة».

وأضاف: «ما زال أمامنا الكثير من العمل للوصول لهذا المستوى. خلال المباراة، كنا قريبين من التسجيل لأننا صنعنا فرصاً، ولكن يجب أن نكون أكثر حسماً في الثلث الهجومي».

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«فورمولا 1»: «هاس» يستبعد الفرنسي أوكون حتى نهاية الموسم

إستيبان أوكون (أ.ف.ب)
إستيبان أوكون (أ.ف.ب)
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«فورمولا 1»: «هاس» يستبعد الفرنسي أوكون حتى نهاية الموسم

إستيبان أوكون (أ.ف.ب)
إستيبان أوكون (أ.ف.ب)

انتهت مسيرة إستيبان أوكون مع فريقه «هاس» بعدما أعلن الأخير استبعاد السائق الفرنسي من السباقات الـ4 الأخيرة في الموسم، وذلك عقب حرمانه من المشاركة في سباق «جائزة المكسيك الكبرى» نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر الفريق عبر حسابه على منصة «إكس»: «يؤكد فريق (تي جي آر هاس) لـ(فورمولا1) أن إستيبان أوكون لن يشارك معه مجدداً في بطولة العالم لـ«فورمولا1) لعام 2026». وسيحل محله السائق البرازيلي الشاب رافاييل كامارا، البالغ 21 عاماً، في سباق «جائزة البرازيل الكبرى» الذي سيقام في ساو باولو نهاية الأسبوع المقبل. وأضافت الحظيرة الأميركية: «سيسجل رافاييل ظهوره الأول في (فورمولا1) على أرضه هذا العام، وذلك بعد الإعلان الشهر الماضي عن اختياره ليكون أحد السائقين الأساسيين لفريق (تي جي آر هاس) لـ(فورمولا1) في بطولة العالم لـ(فورمولا1) لعام 2027».

وبعد «سباق ساو باولو»، تتبقى 3 سباقات في الموسم؛ هي جوائز: «قطر» في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، و«لاس فيغاس» يوم 22 نوفمبر، و«أبوظبي الكبرى» يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان «هاس» استبعد أوكون (30 عاماً) السبت قبل انطلاق اليوم الثاني من «جائزة المكسيك الكبرى».

وأشار أوكون إلى وجود «اختلاف في وجهات النظر» مع فريقه، نافياً «بشكل قاطع» الإشاعات التي تحدثت عن وقوع اشتباك جسدي مع مدير الفريق؛ الياباني أياو كوماتسو.

من جانبه، أوضح كوماتسو الثلاثاء أن ما حدث يندرج ضمن «الشؤون الداخلية» للفريق، مؤكداً في بيان له: «مثل هذه القرارات لا تُتخذ مطلقاً باستخفاف. نحن نؤمن بأن هذا القرار يصب بوضوح في مصلحة الفريق المستقبلية».

وكان الياباني ريو هيراكاوا (32 عاماً) استُدعي على عجل للمشاركة في «جائزة المكسيك الكبرى»، حيث أنهى السباق في المركز الـ10 وحصد نقطة، لكنه لن يكون متاحاً للمشاركة في البرازيل، لارتباطه الأحد بسباق 6 ساعات في مونتسا ضمن «بطولة العالم للتحمل (دبليو إي سي)».

ويصل أوكون إلى نهاية عقده مع «هاس» الذي لم ينجح في إثبات وجوده معه خلال موسمين. جمع 7 نقاط فقط هذا العام، مقابل 23 نقطة لزميله الإنجليزي أوليفر بيرمان. وفي ظل عدم توفر مقعد له لعام 2027، فقد يظل أوكون في عالم «فورمولا1» من خلال شغل دور سائق احتياطي. ويخوض أوكون، الذي تخرج في برنامج «مرسيدس» للسائقين الشباب، موسمه الـ10 في «فورمولا1»، وكان من المقرر أن يصل في البرازيل إلى عتبة 200 سباق في مسيرته. ويتضمن سجله انتصاراً حققه في المجر عام 2021، بالإضافة إلى صعوده على منصة التتويج 3 مرات، وجميعها مع «رينو/ ألبين». وكان آخرها في نوفمبر 2024، حين حلّ بالمركز الثاني في «جائزة البرازيل الكبرى»، متقدماً على زميله ومواطنه بيار غاسلي، في سباق شهد ظروفاً صعبة بسبب الأمطار على حلبة «إنترلاغوس».

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