ريباكينا وغوف في مجموعة واحدة بالبطولة الختامية... وسابالينكا تواجه أندرييفا

أوقعت قرعة البطولة الختامية لموسم تنس السيدات المصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا والأميركية كوكو ​غوف في المجموعة الأولى، في حين جاءت المصنفة الثانية أرينا سابالينكا والمصنفة الثالثة ميرا أندرييفا على رأس منافسات المجموعة الثانية.

وتستهل ريباكينا، حاملة اللقب، مشوارها في البطولة بمواجهة غوف، إلى جانب الأميركية جيسيكا بيغولا، التي تشارك للمرة الرابعة في البطولة الختامية، وبطلة «ويمبلدون» الحالية ‌ليندا نوسكوفا التي تخوض ‌أول ظهور لها ​في ‌المنافسات.

وتضم ⁠مجموعة سابالينكا ​أيضاً ⁠اللاعبة الواعدة أندرييفا، البالغة من العمر 19 عاماً، وبطلة نسخة 2018 إيلينا سفيتولينا، والتشيكية كارولينا موخوفا.

وتُقام البطولة، التي تجمع أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم، على ملاعب إنديان ويلز في الفترة من الثامن إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، ⁠على أن تتأهل صاحبتا المركزين الأول ‌والثاني من كل ‌مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

وقالت ​ريباكينا، التي انتزعت ‌صدارة التصنيف العالمي عقب بطولة أميركا المفتوحة في ‌سبتمبر (أيلول)، إن بلوغها المركز الأول منحها مزيداً من الثقة والحافز.

وأضافت خلال مراسم سحب القرعة أمس (الثلاثاء): «كانت الأشهر القليلة الماضية استثنائية حقاً، وبالتأكيد يجلب هذا ‌القدر من الاهتمام بعض الضغوط، لكنه يمنحني أيضاً دافعاً إضافياً، لأنني لا ⁠أريد ⁠الخسارة. وفي النهاية، لا يزال النجاح في هذه الرياضة يتطلب الكثير من العمل والجهد».

من جانبها، تسعى سابالينكا لاستعادة صدارة التصنيف العالمي بعدما فقدتها لصالح ريباكينا عقب بطولة أميركا المفتوحة. وكانت لاعبة روسيا البيضاء قد أحرزت لقبي «إنديان ويلز» و«ميامي» في وقت سابق هذا العام، محققة ما يُعرف «بثنائية الشمس المشرقة».