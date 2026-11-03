«ابطال أوروبا»: يونايتد يعود من بعيد ويهزم روما... وأستون فيلا يسقط أمام برشلونة

حقق مانشستر يونايتد فوزا طال انتظاره بعدما قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول ليفوز 3-2 على ضيفه روما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، فيما تجرع أستون فيلا هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم بسقوطه 3-صفر أمام برشلونة.

وخاض يونايتد اللقاء على أمل تحقيق انتصار غاب عنه في آخر تسع مباريات بكل المسابقات، وبدا أن المهمة باتت مستحيلة بعدما اهتزت شباكه مرتين في غضون ست دقائق.

وافتتح روما التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق ماتياس سولي، قبل أن يسجل دونييل مالين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وقلص برونو فرنانديز الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 58 قبل أن يسجل ماتياس كونيا ثنائية في غضون ثلاث دقائق.

البرازيلي رافينيا يحتفل بثنائيته بمرمى أستون فيلا (رويترز)

وعلى ملعبه، استعاد برشلونة توازنه قاريا بفوزه 3-صفر على أستون فيلا، الذي تكبد هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وبعدما تجرع في الجولة الماضية خسارته الأولى في البطولة عندما سقط 4-2 أمام باريس سان جيرمان، تقدم برشلونة في النتيجة مبكرا عن طريق لامين يامال في الدقيقة السابعة، وسجل رافينيا هدفين في غضون 12 دقيقة في بداية الشوط الثاني.