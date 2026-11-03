«أبطال أوروبا»: باريس سان جيرمان يفترس فياريال بسداسية في «لا سيراميكا»

اكتسح باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسمين الماضيين مضيّفه فياريال، وهزمه بنتيجة 6 / صفر، مساء الثلاثاء بملعب «لا سيراميكا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

سجل باريس سان جيرمان الفرنسي أربعة أهداف في أول 17 دقيقة مستغلا أخطاء كارثية من دفاع الفريق الإسباني وحارس مرماه في الإصرار على بناء الهجمات من الخلف وسط ضغط باريسي شرس وقوي.

افتتح جواو نيفيز التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة التاسعة، بعدما تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية، قبل أن يضيف ديزيري دوي الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وبعدها بدقيقة سجل سيني مايوولو الهدف الثالث للضيوف، ثم اختتم فابيان رويز الرباعية في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، أضاف رويز هدفا خامسا مستفيدا من تمريرة طولية لفيتينيا في الدقيقة 50، واختتم اللاعب الواعد ديفيد بولي مهرجان الأهداف في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولم يتأثر العملاق الباريسي بغياب عدد من أبرز لاعبيه، بينهم عثمان ديمبيلي وماركينيوس ونونو مينديز بسبب الإصابة، إلى جانب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي يغيب منذ فترة طويلة بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

بهذه النتيجة يواصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته بالفوز في 10 مباريات متتالية بجميع المسابقات، ورفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة محققا العلامة الكاملة أوروبيا، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز 26 من أصل 36 فريقا.

وفي الجولة الخامسة التي ستقام يومي 24 و25 نوفمبر (تشرين الثاني)، سيلعب سان جيرمان على أرضه أمام روما الإيطالي، بينما يخرج فياريال لمواجهة سبارتا براغ التشيكي.