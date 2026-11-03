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إيراولا يدعو ليفربول إلى «إخماد» حماس جماهير فنربخشه

الإسباني أندوني إيراولا يقود تدريبات ليفربول الإنجليزي باسطنبول (د.ب.أ)
الإسباني أندوني إيراولا يقود تدريبات ليفربول الإنجليزي باسطنبول (د.ب.أ)
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إيراولا يدعو ليفربول إلى «إخماد» حماس جماهير فنربخشه

الإسباني أندوني إيراولا يقود تدريبات ليفربول الإنجليزي باسطنبول (د.ب.أ)
الإسباني أندوني إيراولا يقود تدريبات ليفربول الإنجليزي باسطنبول (د.ب.أ)

دعا الإسباني أندوني إيراولا لاعبي فريقه ليفربول الإنجليزي إلى احتواء أجواء استقبال عدائي مرتقب لجماهير مضيفه فنربخشه التركي الأربعاء خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتوقّع إيراولا أجواء جماهيرية صاخبة ومدوّية في ملعب شكري سراج أوغلو بمدينة إسطنبول، لكنه أعرب عن ثقته بقدرة فريقه على التعامل مع الأجواء العدائية وتجاوز الضغط الجماهيري المنتظر.

ويرى المدرب الإسباني أنّ مفتاح المواجهة يكمن في قطع التواصل المعنوي بين لاعبي فنربخشه وجماهيرهم المتحمّسة، عبر فرض إيقاع المباراة وحرمان أصحاب الأرض من استثمار الزخم الجماهيري.

وقال إيراولا خلال المؤتمر صحافي عقده الثلاثاء: «لن تكون مواجهة الغد (الأربعاء) سهلة، فمن الصعب دائما القدوم إلى تركيا وخوض المباريات هنا، ولذلك علينا أن نكون في أتمّ الجهوزية».

وأضاف: «يمتلكون لاعبين أصحاب خبرة، يعرفون جيدا كيفية التعامل مع هذه البطولة. وعلينا أن نحاول كسر ثقتهم بأنفسهم والحدّ من الزخم الذي يمكن أن يستمدّوه من جماهيرهم».

وتابع: «المباريات خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا تكون صعبة، ونحن ندرك ذلك جيدا، ولا سيما في ملعب كهذا وفي ظل هذه الأجواء الجماهيرية. لذلك، علينا أن نكون على أتمّ الاستعداد الذهني».

وأردف قائلا: «نطمح إلى مواصلة المسيرة التي بدأناها في دوري الأبطال. إنها فرصة جيدة للوصول إلى النقطة الثانية عشرة، ومن ثم ضمان إنهاء دور المجموعة ضمن المراكز الثمانية الأولى».

وكان ليفربول سقط الأحد أمام آرسنال بطل إنجلترا 0-1 في مباراة عجز خلالها عن تسديد أي كرة على المرمى للمرة الأولى على أرضه ضمن منافسات الدوري منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية عام 2003.

ويُعدّ العقم الهجومي إحدى المشكلات التي واجهت ليفربول في بعض فترات الموسم الحالي، في ظل سعي الفريق إلى التأقلم مع أسلوب اللعب الذي يفضّله إيراولا.

لكنّ الفريق قدّم صورة مختلفة في دوري الأبطال، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما سجّل ستة أهداف أمام لاسك النمساوي، وأربعة في شباك فياريال الإسباني، وهدفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 11 هدفا في تسع مباريات ضمن الدوري المحلي.

وعندما سُئل عمّا إذا كان استخلص دروسا من العجز الهجومي أمام آرسنال، قال إيراولا: «من الصعب تقبّل الخسارة، لكنني، بصراحة، أشعر بالرضا عن الكثير من الأمور التي قدّمناها في المباراة الماضية».

وأضاف: «أعجبتني أمور كثيرة في أدائنا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، ولا سيما على مستوى الفاعلية في الوصول إلى منطقة الجزاء».

وتابع: «في كثير من الأحيان، كنّا نصل إلى منطقة الجزاء بأعداد جيدة من اللاعبين، لكننا لم نكن نقوم بالتحرّكات المناسبة، كما كنّا ننتظر الكرات الثانية بدلا من التحرّك بالشكل الصحيح».

وختم قائلا: «لقد مارسنا الضغط على آرسنال، ودافعوا بشكل جيد، لكنني رأيت الكثير من الأمور الإيجابية في أدائنا».

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، متأخرا بفارق تسع نقاط عن آرسنال المتصدر.

ولا تُعدّ انطلاقة إيراولا مع الفريق مثالية في موسمه الأول مع الفريق، بعدما تولّى المهمة خلفا للهولندي أرني سلوت الذي أُقيل من منصبه.

وعلّق المدرب الإسباني: «أعتقد أنّ نتائجنا في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية كانت أفضل، لكن لا يزال الوقت مبكرا جدا لإجراء المقارنات وتقييم مسيرتنا هذا الموسم».

وسيفتقد ليفربول خدمات لاعب وسطه الهولندي رايان خرافنبرخ الذي بقي في إنجلترا ولم يرافق البعثة إلى إسطنبول بسبب الإصابة.

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أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
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أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)

أكد ماسيمليانو أليغري مدرب نابولي أن تصحيح مسار فريقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم يبقى الأهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصير النادي في دوري أبطال أوروبا لا يزال بيده.

ويستعد نابولي لخوض مباراة خارج أرضه أمام بورتو البرتغالي على ملعب «دراغاو» الأربعاء في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

سيعود أليغري لقيادة فريقه من مقاعد البدلاء بعد غيابه مباراتين في الدوري الإيطالي بسبب الإيقاف.

وخلال غيابه، فاز نابولي على مونزا بنتيجة 4/ 1، وخسر أمام يوفنتوس بنتيجة صفر/ 2، ليحتل الفريق المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وفي دوري الأبطال، يملك الفريق الإيطالي 3 نقاط بعد خسارتين في أول جولتين، ثم فوزه 4/ 3 على بودو غليمت النرويجي.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «ستكون مباراة صعبة. بورتو حقق 10 انتصارات متتالية في الدوري، ويقدم أداء جيداً في دوري أبطال أوروبا».

وأضاف المدرب الإيطالي: «لا فائدة من كثرة الكلام، بل يجب أن نقدم أداء مميزاً. مصيرنا بأيدينا في دوري أبطال أوروبا. سنضمن التأهل للأدوار الإقصائية إذا حصلنا على 10 نقاط، لكن تصحيح مسارنا في الدوري هو الأهم بالنسبة لي».

وأشار إلى أن «مباراة بورتو لن تكون فرصتنا الأخيرة، بل ستكون مواجهة مهمة، وكذلك مواجهة مانشستر، وسنقاتل من أجل التأهل أمام كلوب بروج وفيكينج وصباح».

ورفض أليغري الربط بين كثرة الإصابات في صفوف نابولي وتخفيف الضغط على فريقه، قائلاً: «تنتظرنا مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام منافس قوي».

وختم ماسيمليانو أليغري تصريحاته قائلاً: «لا مجال للأعذار أو التبريرات، علينا مواصلة العمل واستعادة المصابين، وتحويل هذه الفترة السلبية إلى مرحلة إيجابية».

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

بوريس بيكر يستبعد إمكانية تدريب زفيريف

أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
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بوريس بيكر يستبعد إمكانية تدريب زفيريف

أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)

استبعد أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر إمكانية أن يتولى تدريب مواطنه ألكسندر زفيريف، بسبب سيطرة عائلة المصنف الأول عالمياً حالياً على جهازه الفني.

وقال بيكر في حديث لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن أكون صاحب القرار في الملعب؛ لأن الأمور لن تنجح إذا كان لأحد أفراد عائلة زفيريف رأي باللغة الروسية التي لا أفهمها».

ويعمل زفيريف المولود في هامبورغ منذ طفولته تحت قيادة مدربه ووالده ألكسندر، كما يشارك شقيقه ميشا بشكل مكثف في مسيرة اللاعب الألماني صاحب الأصول الروسية.

وواصل بيكر: «المحيطون بألكسندر زفيريف أشبه بمشروع عائلي، يستفيد منه الجميع في عقود الرعاية والجوائز المالية».

وتابع بيكر (58 عاماً): «أصغر أفراد هذه العائلة هو محور المشروع، وبالنسبة لي لم يكن بإمكاني العمل بنفس الطريقة مع والدي أو أختي».

في سياق آخر، أكد بيكر أنه يستبعد العودة مجدداً لمجال التدريب لأسباب شخصية عديدة.

وفاز بيكر بأربعة ألقاب غراند سلام، وكانت له تجربة ناجحة في تدريب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بين عامي 2013 و2016.

وأشار الأسطورة الألماني: «مهنة التدريب تتطلب السفر بكثرة أسبوعياً، وهو أمر صعب أفرضه على عائلتي».

وختم تصريحاته: «سنرى ما سيحدث في 2027، لكنني لن أكرر تجربة ترك منزلي في أغسطس (آب) والعودة له مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول)».

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الرياضة تنس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
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غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)

ترشح جيوفاني مالاغو رسمياً لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي ستقام يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لينافس أدريانو غالياني، المسؤول السابق في ناديي ميلان ومونزا.

وفاز مالاغو بالفعل في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي بأغلبية ساحقة، لكن تقرر بطلان نتيجة هذه الانتخابات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب عدم استيفائه الأوراق والمستندات اللازمة للترشح لهذا المنصب.

وفي اليوم نفسه، تقرر أيضاً تكليف مالاغو بإدارة مهام الاتحاد الإيطالي، لضمان استمرارية العمل لحين إجراءات انتخابات جديدة بإجراءات قانونية سليمة.

ومع ذلك، غيرت بعض الجهات التي كانت قد دعمت ترشح مالاغو في المرة الأولى موقفها، وتقف حالياً في صف غالياني مثل رابطتي لاعبي ومدربي إيطاليا.

وقدم مالاغو أوراق ترشحه اليوم الثلاثاء مدعوماً بـ11 فريقاً من أندية الدوري الإيطالي.

وسيغلق باب الترشح لهذه الانتخابات يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني).

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