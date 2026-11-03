إيراولا يدعو ليفربول إلى «إخماد» حماس جماهير فنربخشه

دعا الإسباني أندوني إيراولا لاعبي فريقه ليفربول الإنجليزي إلى احتواء أجواء استقبال عدائي مرتقب لجماهير مضيفه فنربخشه التركي الأربعاء خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتوقّع إيراولا أجواء جماهيرية صاخبة ومدوّية في ملعب شكري سراج أوغلو بمدينة إسطنبول، لكنه أعرب عن ثقته بقدرة فريقه على التعامل مع الأجواء العدائية وتجاوز الضغط الجماهيري المنتظر.

ويرى المدرب الإسباني أنّ مفتاح المواجهة يكمن في قطع التواصل المعنوي بين لاعبي فنربخشه وجماهيرهم المتحمّسة، عبر فرض إيقاع المباراة وحرمان أصحاب الأرض من استثمار الزخم الجماهيري.

وقال إيراولا خلال المؤتمر صحافي عقده الثلاثاء: «لن تكون مواجهة الغد (الأربعاء) سهلة، فمن الصعب دائما القدوم إلى تركيا وخوض المباريات هنا، ولذلك علينا أن نكون في أتمّ الجهوزية».

وأضاف: «يمتلكون لاعبين أصحاب خبرة، يعرفون جيدا كيفية التعامل مع هذه البطولة. وعلينا أن نحاول كسر ثقتهم بأنفسهم والحدّ من الزخم الذي يمكن أن يستمدّوه من جماهيرهم».

وتابع: «المباريات خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا تكون صعبة، ونحن ندرك ذلك جيدا، ولا سيما في ملعب كهذا وفي ظل هذه الأجواء الجماهيرية. لذلك، علينا أن نكون على أتمّ الاستعداد الذهني».

وأردف قائلا: «نطمح إلى مواصلة المسيرة التي بدأناها في دوري الأبطال. إنها فرصة جيدة للوصول إلى النقطة الثانية عشرة، ومن ثم ضمان إنهاء دور المجموعة ضمن المراكز الثمانية الأولى».

وكان ليفربول سقط الأحد أمام آرسنال بطل إنجلترا 0-1 في مباراة عجز خلالها عن تسديد أي كرة على المرمى للمرة الأولى على أرضه ضمن منافسات الدوري منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية عام 2003.

ويُعدّ العقم الهجومي إحدى المشكلات التي واجهت ليفربول في بعض فترات الموسم الحالي، في ظل سعي الفريق إلى التأقلم مع أسلوب اللعب الذي يفضّله إيراولا.

لكنّ الفريق قدّم صورة مختلفة في دوري الأبطال، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما سجّل ستة أهداف أمام لاسك النمساوي، وأربعة في شباك فياريال الإسباني، وهدفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 11 هدفا في تسع مباريات ضمن الدوري المحلي.

وعندما سُئل عمّا إذا كان استخلص دروسا من العجز الهجومي أمام آرسنال، قال إيراولا: «من الصعب تقبّل الخسارة، لكنني، بصراحة، أشعر بالرضا عن الكثير من الأمور التي قدّمناها في المباراة الماضية».

وأضاف: «أعجبتني أمور كثيرة في أدائنا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، ولا سيما على مستوى الفاعلية في الوصول إلى منطقة الجزاء».

وتابع: «في كثير من الأحيان، كنّا نصل إلى منطقة الجزاء بأعداد جيدة من اللاعبين، لكننا لم نكن نقوم بالتحرّكات المناسبة، كما كنّا ننتظر الكرات الثانية بدلا من التحرّك بالشكل الصحيح».

وختم قائلا: «لقد مارسنا الضغط على آرسنال، ودافعوا بشكل جيد، لكنني رأيت الكثير من الأمور الإيجابية في أدائنا».

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، متأخرا بفارق تسع نقاط عن آرسنال المتصدر.

ولا تُعدّ انطلاقة إيراولا مع الفريق مثالية في موسمه الأول مع الفريق، بعدما تولّى المهمة خلفا للهولندي أرني سلوت الذي أُقيل من منصبه.

وعلّق المدرب الإسباني: «أعتقد أنّ نتائجنا في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية كانت أفضل، لكن لا يزال الوقت مبكرا جدا لإجراء المقارنات وتقييم مسيرتنا هذا الموسم».

وسيفتقد ليفربول خدمات لاعب وسطه الهولندي رايان خرافنبرخ الذي بقي في إنجلترا ولم يرافق البعثة إلى إسطنبول بسبب الإصابة.