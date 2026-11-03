كاوت مدرب فنربخشة متحمس لمواجهة ناديه القديم ليفربول

سيحاول ديرك كاوت، مدرب فنربخشة التركي، تفادي التأثر عاطفياً عندما يواجه ناديه القديم ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتولى الهولندي الدولي السابق كاوت قيادة الفريق التركي مؤقتاً عقب استقالة المدرب إسماعيل كارتال الأسبوع الماضي.

وأكد كاوت الذي ارتدى قميص ليفربول بين عامي 2006 و2012، أنه كان يترقب هذه المباراة، رافضاً في الوقت ذاته الحديث عن تضارب ولائه.

قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «شعرت بحماس شديد منذ إجراء القرعة، فالجميع يدرك قيمة فنربخشة وليفربول بالنسبة لي، وأدركت أننا سنكون على موعد مع مواجهة استثنائية».

وأضاف: «ستكون مواجهة استثنائية بالنسبة لي، لكنني لا أمثل نفسي حالياً».

وأوضح: «أنا هنا من أجل فنربخشة، ويبقى الأهم أن نقدم أداءً مميزاً، ونؤدي بحماس شديد من أجل جماهيرنا».

واكتفى فنربخشة بفوز وحيد في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات.

وسقط الفريق التركي بخسارة ثقيلة أمام أستون فيلا بنتيجة صفر - 6 في دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي، ويستعد لاختبار صعب أمام ليفربول.

وواصل كاوت: «فريقنا يضم عناصر مميزة للغاية، ولكن علينا أن نؤدي بحماس شديد، وأتوقع أن المباراة ستكون أمسية استثنائية».

وختم المدرب الهولندي تصريحاته: «ليفربول وفنربخشة فريقان رائعان، وإذا بذلنا كل ما لدينا غداً، ستكون رسالة لأوروبا أننا فريق عريق».