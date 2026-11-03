لاعبة التنس الأوكرانية أوليينيكوفا: عودة روسيا للساحة الرياضية «انتصار دعائي» لموسكو

رأت لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أولكساندرا أوليينيكوفا في عودة روسيا تدريجياً إلى الساحة الرياضية الدولية «انتصاراً دعائياً» لموسكو ومكافأة لـ«دولة تقتل الناس كل يوم»، وفق ما أفادت به في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية».

وناشدت اللاعبةُ، البالغةُ 25 عاماً وتعيش في العاصمة كييف، الرئيسَ الأميركي، دونالد ترمب، تزويدَ أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها.

وتحدثت أوليينيكوفا إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» خلال مشاركتها في «دورة هونغ كونغ»، بعد ساعات فقط من تعرض أوكرانيا مجدداً لضربات روسية ليلية دامية.

وتحمل الحرب طابعاً شخصياً بالنسبة إلى أوليينيكوفا التي بلغت المركز الـ41 عالمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ إن والدها وصديقها يخدمان في القوات المسلحة.

كما عاينت بنفسها حجم الدمار الذي لحق بأوكرانيا منذ الغزو الذي أمر به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في فبراير (شباط) 2022.

وقالت أوليينيكوفا، التي برزت هذا العام بوصفها من أكبر الرياضيات الأوكرانيات صراحة في التعبير عن مواقفهن، إنه «عندما أرى الأخبار أشعر بتعاطف كبير، ويؤلمني ذلك كثيراً، كما أن الأمر شخصي جداً بالنسبة إليّ».

وأفادت بأنها تشعر بفارق كبير بين حياتها في ملاعب كرة المضرب والواقع في بلادها، مضيفة بصوت امتزج بالتأثر: «عندما أعود إلى المنزل أعيش تحت وقع الهجمات وأرى المباني المدمرة».

وتابعت: «لا أكون دائماً في كييف فقط، فقد زرت مدناً قريبة من خطوط الجبهة تعاني كثيراً... كثيراً جداً».

وأشارت أوليينيكوفا إلى أنها تستيقظ كثيراً على أصوات الانفجارات في كييف، حيث تشهد المدينة أيضاً انقطاعاً للتيار الكهربائي.

وقالت؛ بعد خسارتها مباراتها الافتتاحية في «هونغ كونغ»: «تستيقظ وتسمع ذلك الصوت، وتشعر بأن الشقة تهتز».

وأضافت: «لنفترض أنك عائد من التدريب، ولا توجد كهرباء، وعليك أن تصعد إلى الطابق الـ20 على قدميك، وأنت متعب أصلاً وتريد الراحة. لا تستطيع حتى الاستحمام، كما أن الشتاء في أوكرانيا بارد».

في الوقت الذي تستمر فيه الحرب، بدأت تبرز مؤشرات على أن الأوساط الرياضية تخفف من موقفها المتشدد تجاه الرياضيين الروس.

وسيتمكن منتخبا روسيا للرجال والسيدات في هوكي الجليد من العودة إلى بطولة العالم العام المقبل بعد غياب 5 سنوات.

كما ستستضيف روسيا «بطولة العالم لرفع الأثقال» عام 2030.

وفي يوليو (تموز) الماضي، خففت «اللجنة الأولمبية الدولية» القيود المفروضة على الرياضيين الروس وفتحت أمامهم طريق المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى «الألعاب الأولمبية الصيفية 2028» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة.

وقالت أوليينيكوفا، التي شاركت هذا العام لأول مرة في جميع البطولات الأربع الكبرى، إنها تتحدث بصراحة لأنها تريد أن يعرف العالم ما تمر به بلادها وشعبها.

ورأت أن السماح للرياضيين الروس بالعودة إلى المنافسات الدولية يبعث برسالة خاطئة، مضيفة: «هذا أمر فظيع؛ لأن هؤلاء الأشخاص جزء من الدعاية الروسية».

وتابعت: «إنه انتصار للدعاية الروسية، فأنتم تقبلون أشخاصاً يمثلون رموز دولة تقتل الناس كل يوم. أنتم تقبلون أشخاصاً يدعمون هذه الأمور المروعة».

وعندما سُئلت عما إذا كانت تود توجيه رسالة إلى ترمب الذي كان قد تعهد سابقاً بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، كررت مطالبة حكومتها الحصول على منظومات «باتريوت» التي تعدّ من أهم الأسلحة المستخدمة لاعتراض الهجمات الروسية.

وقالت: «نحتاج إلى منظومات (باتريوت) للدفاع عن مدننا، وتعزيز الدفاعات الجوية وإنقاذ الأرواح».

وأضافت: «حالياً؛ يمارس الروس الإرهاب ضدنا، ويرهبون كييف»، مشيرة إلى أن «الهجمات أعلى كثافة من أي وقت مضى، وكثير من المدنيين يموتون».