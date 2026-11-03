«دوري الأبطال»: صليبا يعود إلى تمارين آرسنال قبل مواجهة براغ

شارك المدافع الفرنسي وليام صليبا، الغائب عن الملاعب منذ كأس العالم 2026، في التدريبات مع زملائه في فريق آرسنال، الثلاثاء، وذلك عشية المباراة المرتقبة أمام سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة للمجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وتدرّب صلبيا مع أبطال إنجلترا، خلال الدقائق الـ15 الأولى من الحصة التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام في مركز تدريبات «لندن كولني».

ويُعد هذا أول ظهور له على أرض الملعب منذ نهائيات كأس العالم في أميركا الشمالية، هذا الصيف، التي اختتمها في يوليو (تموز) الماضي، وهو يعاني آلاماً شديدة في الظهر.

وكان آرسنال قد تعاقد، خلال فترة ما بين الموسمين، مع إزري كونسا قادماً من أستون فيلا، بهدف تعويض غياب المدافع الفرنسي.

وقدّم الدولي الإنجليزي مستويات جيدة في بداية الموسم إلى جانب البرازيلي غابرييل، الذي يشكل عادةً ثنائية مع صليبا في قلب الدفاع.

ورغم عودته إلى التدريبات الجماعية، تبدو فرص صليبا الذي خاض 38 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ضئيلة في الانضمام إلى القائمة التي سيعلنها المدرب زين الدين زيدان، الجمعة، لخوض النافذة الدولية ضِمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسيفتقد المنتخب الفرنسي أيضاً خدمات مدافع محوري آخر هو ماكسانس لاكروا الذي تعرّض لإصابة مع فريقه تشلسي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وسيواجه منتخب فرنسا كلاً من إيطاليا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) في ميلانو، وتركيا في 15 منه في بوردو.