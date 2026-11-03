الشرطة الإسبانية تفتح تحقيقاً في وفاة لاعب كرة قدم إثر اصطدام على أرض الملعب

تحقق الشرطة الإسبانية، اليوم (الثلاثاء)، في احتمال وقوع «قتل غير عمد» من جانب خيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا، لتسببه في وفاة خيسوس دي ميغيل، لاعب فريق تينيريفي، إثر اصطدام على أرض الملعب، وقع خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وأعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم (الثلاثاء)، بدء إجراءات تحقيق في الواقعة، بمشاركة الادعاء العام.

وأعلن نادي تينيريفي أن لاعبه خيسوس دي ميغيل، الذي يشغل مركز الهجوم، تعرض لسكتة قلبية ناتجة عن اصطدام داخل الملعب خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليتوفى عن عمر 30 عاماً.

وكان دي ميغيل ينافس على الكرة بالقرب من منتصف الملعب، خلال الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعت فريقه بأندورا، يوم الاثنين، عندما اصطدم بصدره مع حارس مرمى أندورا، خيسوس أوونو، الذي اندفع لملاقاته. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس إثر الواقعة.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية، الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقاً في الحادثة، مشيرة إلى أن النيابة العامة ستشارك أيضاً في الإجراءات.

ونُقل دي ميغيل إلى المستشفى، فيما تقرر إلغاء المباراة التي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل 2 - 2، عقب وقوع الحادثة.

وأعرب نادي تينيريفي، الواقع في جزر الكناري الإسبانية، عن حزنه العميق، مؤكداً أنه «مفجوع» بهذه الخسارة.

ووقع الاصطدام العنيف بعدما اندفع أوونو خارج منطقة جزائه، قاطعاً المسافة حتى منتصف الملعب، في محاولة لمنافسة دي ميغيل على كرة طويلة كان الأخير يسعى للوصول إليها.

وأظهرت اللقطات دي ميغيل وهو ينحني على ركبتيه في البداية، ممسكاً بجذعه لثوانٍ، قبل أن يسقط على ظهره، فيما تدلت ذراعاه إلى جانبيه.

وكان أوونو في طريقه لمغادرة الملعب بعد تلقيه البطاقة الحمراء، لكنه استدار وعاد لينضم إلى اللاعبين الذين هرعوا للاطمئنان على حالة دي ميغيل.

وينحدر دي ميغيل من العاصمة مدريد، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2015 مع فريق ليغانيس الرديف، قبل أن يلعب لعدد من أندية الدرجات الأدنى في إسبانيا، وانضم إلى تينيريفي العام الماضي.

وقال النادي في بيان: «لا توجد كلمات كافية للمواساة، ولا شيء على الإطلاق يمكنه التخفيف من هذا الحزن العميق. نقف إلى جانب عائلته المكلومة وأحبائه، وجميع أفراد مجتمع نادي تينيريفي».

من جانبه، أعرب نادي أندورا، المملوك لنجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، عن تعازيه، إلى جانب عدد من الأندية الأخرى والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني.

وقال أندورا في بيان: «نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة خيسوس دي ميغيل، وجميع زملائه وأصدقائه، وإلى نادي ديبورتيفو تينيريفي. فليرقد بسلام».

وأقام لاعبو ريال مدريد دقيقة صمت على روح اللاعب الراحل خلال تدريبات الفريق، فيما أعلن نادي إسبانيول تأجيل تقديم مدربه الجديد.

وعلّق مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي على الحادثة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «كم هو محزن هذا الأمر، لا توجد كلمات».

كما انضم ناديا مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيان إلى الأندية التي قدمت تعازيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراتين من بطولة كأس ملك إسبانيا، ومباراة واحدة من كأس ملكة إسبانيا، كان من المقرر إقامتها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وتُعدّ الإصابات التي تهدد حياة اللاعبين نتيجة الاصطدامات داخل ملاعب كرة القدم نادرة للغاية.

وفي العام الماضي، توفي حارس مرمى يبلغ من العمر 19 عاماً في إسبانيا، متأثراً بإصابات في الرأس تعرض لها إثر اصطدام خلال مباراة في دوري الدرجة الخامسة. وكان راؤول راميريز، حارس مرمى نادي كوليندريس، قد تعرض لتوقفين في القلب والجهاز التنفسي؛ الأول داخل الملعب والثاني في سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى، قبل إعلان وفاته دماغياً بعد يومين.

وفي عام 2001، توفي حارس المرمى الأوكراني سيرغي بيرخون، الذي كان يلعب في صفوف سيسكا موسكو، متأثراً بإصابات في الرأس تعرض لها إثر اصطدام خلال إحدى المباريات.