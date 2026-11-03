ديوكوفيتش يطمح في حجز مقعد بالبطولة الختامية للموسم

قال نوفاك ديوكوفيتش إنه على وشك التغلب على المشكلات الصحية التي أثرت سلباً على موسمه، في الوقت الذي يتطلع فيه اللاعب الصربي إلى إنهاء العام بأداء متميز في «بطولة باريس للأساتذة» ليضمن مقعداً في البطولة الختامية للموسم.

ويسعى ديوكوفيتش للفوز بلقبه الـ25 في البطولات اـ4 الكبرى في رقم قياسي، وذلك منذ فوزه بآخر لقب له في البطولات الكبرى خلال بطولة «أميركا المفتوحة» عام 2023.

وبلغ المُصنَّف الأول عالمياً سابقاً نهائي «بطولة أستراليا المفتوحة» وقبل نهائي «ويمبلدون»، لكنه خرج مبكراً من بطولتَي «فرنسا المفتوحة» و«أميركا المفتوحة».

وقال ديوكوفيتش للصحافيين: «هذا العام، تحول التركيز للشعور بالراحة في الملعب بدلاً من اللعب الجيد، لأكون صادقاً، لأن معظم البطولات التي شاركت فيها ولم أشارك في كثير منها كانت تمثل صراعاً كبيراً من الناحية الصحية. لم يكن للأمر أي علاقة باستعداداتي أو بمدى كفاية تدريبي، فأنا أرى كثيراً من الأشخاص الذين يحبون إبداء آراء الخبراء، ويدعون معرفة ما يجري معي بالضبط، لكنهم في الحقيقة لا يعرفون شيئاً».

وفاز ديوكوفيتش باللقب 102 في مسيرته في بكين، الشهر الماضي، قبل أن يودع بطولتَي «شنغهاي» و«بازل» مبكراً.

ديوكوفيتش يتطلع لإنهاء الموسم بقوة بعد تجاوز أزماته الصحية (أ.ب)

ويحتل اللاعب الصربي (39 عاماً) المركز الـ11 في سباق التأهل للبطولة الختامية التي ستُقام في تورينو، حيث يتأهل الـ8 الأوائل إلى البطولة الختامية رغم أن غياب المُصنَّف الثاني عالمياً، يانيك سينر، بسبب الإصابة يعزِّز فرص ديوكوفيتش.

وقال ديوكوفيتش: «كلما شعرت بتحسُّن في الملعب وهذا ما حدث مؤخراً، فإننا نقترب أكثر من حلِّ المشكلات التي عانيت منها خلال الـ 12 شهراً الماضية».

وأوضح: «لذلك فمنذ البداية، كان مستوى أدائي واستمتاعي داخل الملعب وشعوري العام رائعاً مما جعلني ألعب بشكل أفضل. كانت بكين أفضل بطولة لي هذا العام باستثناء بطولة أستراليا، كما أعتقد أنني قدَّمت أداءً جيداً للغاية في بطولة بازل أيضاً».

وأضاف: «بالطبع كانت تلك مباراة متقاربة انتهت بالخسارة، لكنني أحاول فقط الاستمتاع بالأسبوعين الأخيرين من الموسم، وأشعر بتحسُّن أكبر في الملعب في المقام الأول. ثم سيأتي الأداء. سنرى ما سيحدث بعد ذلك».

ويلعب ديوكوفيتش ضد الفرنسي فالنتين فاشيرو في مباراته الافتتاحية بـ«بطولة باريس للأساتذة» في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وستعقب البطولة، التي تُقام في الفترة من الثاني إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، البطولة الختامية في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر.