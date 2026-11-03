إسبانيا تلغي مباريات حداداً على وفاة مهاجم تينيريفي... و«يويفا» يعلن «دقيقة صمت»

أرجأ الاتحاد الإسباني لكرة القدم جميع المباريات المقررة اليوم (الثلاثاء)، بما فيها مواجهات في كأس الملك وكأس الملكة، وذلك عقب وفاة خيسوس دي ميغيل مهاجم تينيريفي المنافس في دوري الدرجة الثانية عن عمر يناهز 30 عاماً.

كما ألغى الاتحاد الحدث الرسمي لتقديم مباراة منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً أمام اليابان، تعبيراً عن التضامن مع عائلة اللاعب وزملائه وجماهير نادي تينيريفي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الوقوف دقيقة صمت قبل جميع المباريات الأوروبية المقررة هذا الأسبوع، حداداً على وفاة اللاعب في وقت تستعد فيه أندية أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفياريال لخوض مواجهات في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: «نشعر بحزن شديد لوفاة خيسوس دي ميغيل ألاميدا. بحثنا عن كلمات تعبر عن مشاعرنا فلم نجد سوى الصمت».

وتوالت رسائل التعازي من أندية كرة القدم الإسبانية؛ إذ أعرب برشلونة عن دعمه لعائلة اللاعب وأصدقائه وأحبائه في هذه الأوقات العصيبة، فيما قدم ريال مدريد تعازيه لعائلته وزملائه في الفريق وناديه وجميع المقربين منه.

وكان نادي تينيريفي أعلن وفاة مهاجمه يوم الثلاثاء، بعد تعرضه لسكتة قلبية إثر اصطدام قوي خلال مواجهة أندورا التي أقيمت الاثنين، ضمن منافسات الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

وسقط دي ميغيل أرضاً بعد اصطدامه بحارس مرمى أندورا خيسوس أوونو الذي اندفع خارج منطقة الجزاء لإبعاد تمريرة طويلة، واصطدمت ركبته بصدر المهاجم، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة واستدعاء الطاقم الطبي.

وتلقى اللاعب الإسعافات الأولية داخل الملعب لأكثر من 5 دقائق قبل نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقاً.

وقال نادي تينيريفي في بيان نعى فيه لاعبه: «ببالغ الألم وقلوبنا مكسورة ولا نستطيع تصديق حقيقة الأمر نعلن وفاة خيسوس دي ميغيل ألاميدا»، مضيفاً أنه لا توجد كلمات يمكنها تخفيف حجم الحزن.

وكتب جيرارد بيكيه رئيس نادي أندورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أنا آسف من أعماق قلبي. ارقد بسلام يا خيسوس».

ووُلد دي ميغيل في مدريد عام 1996، وانضم إلى تينيريفي قادماً من كاستيون قبل انطلاق موسم 2025 - 2026، بعدما سجل 11 هدفاً في الموسم الماضي.