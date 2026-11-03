نيكي باتْ يهاجم مارتينيز لاعب اليونايتد بسبب لافتة جزر فوكلاند: كان الجميع ليمزقوا رأسه

شنّ نيكي باتْ، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، هجوماً حاداً على الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع الفريق الإنجليزي؛ بسبب مشاركته في رفع لافتة سياسية تؤكد تبعية جزر فوكلاند للأرجنتين، عقب فوز منتخب بلاده على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، عادّاً أن مثل هذا التصرف لم يكن ليمر دون رد فعل قوي داخل غرف ملابس يونايتد في الماضي.

وكان مارتينيز ضمن مجموعة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني الذين رفعوا لافتة كُتب عليها: «لاس مالفيناس أرجنتينية» أي «جزر فوكلاند أرجنتينية»، عقب الفوز على إنجلترا 2 - 1 في نصف نهائي المونديال. وفرض «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» غرامة مالية على «الاتحاد الأرجنتيني» بلغت 235 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب ما وصفه بأنه استعراض ذو طابع سياسي.

ووفق صحيفة «تلغراف» البريطانية، فقد قال باتْ، المتوج بـ6 ألقاب في «الدوري الإنجليزي الممتاز» مع مانشستر يونايتد، إن مارتينيز لا يستحق التعاطف في ظل تصرفاته وأدائه داخل الملعب، مشيراً إلى أن اللاعب يعيش في إنجلترا، لكنه ظهر محتفلاً بالعلم الأرجنتيني في مواجهة المنتخب الإنجليزي.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج «بيرس مورغان أنسينسورد»: «إنه يعيش في بلدنا ويرقص حاملاً العلم الأرجنتيني في كأس العالم. ماذا يفعل؟ ثم يتوقع من الناس أن يربتوا على كتفه عندما يقدم مباراة سيئة».

وانتقد لاعب يونايتد السابق ما عدّه تناقضاً بين أداء المدافع وتصريحاته المنتقدة إدارة النادي، بعدما طالب مارتينيز مسؤولي يونايتد ببذل مزيد من الجهد في سوق الانتقالات، معرباً عن خيبة أمله من المدير التقني جيسون ويلكوكس، عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 0 - 2 في «دوري أبطال أوروبا».

وقال باتْ إن مارتينيز يتصرف بحساسية مفرطة تجاه الانتقادات، رغم أنه يوجه انتقادات إلى المسؤولين عن النادي، مضيفاً: «لديه الجرأة للظهور في مقابلة وانتقاد المسؤولين بسبب التعاقدات، في حين أنه هو نفسه لا يقدم مستويات جيدة. وإذا كان النادي سيتعاقد مع لاعبين جدد، فسيكون هو من أوائل الذين سيستبدل بهم».

كما ربط باتْ بين ضعف أداء المدافع وطرده أمام تشيلسي، السبت، في المباراة التي خسرها يونايتد 0 - 2، بعدما تسبب في ركلة جزاء قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء، منتقداً تدخله بالمرفق خلال اللقاء.

واستعاد باتْ أجواء غرف الملابس في فترته مع يونايتد، قائلاً إن مارتينيز كان سيتعرض لانتقادات قاسية لو تصرف بالطريقة ذاتها في ذلك الوقت، مضيفاً: «في أيامنا، كانوا مزقوا رأسه تماماً. كان الجميع سيقول له: من تظن نفسك حتى تتحدث عن زملائك بهذه الطريقة، وأنت تقدم هذا المستوى؟».

وتابع أن مكانة اللاعب لا تمنحه الحق في التقليل من زملائه، حتى لو كان أفضل لاعب في أوروبا، عادّاً أن مارتينيز انتقل من لاعب يحظى بحب الجماهير إلى لاعب يطالب مشجعو النادي برحيله.

وكان المدافع الأرجنتيني قد تعرض لانتقادات متصاعدة في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد تصريحاته بشأن سياسة التعاقدات في مانشستر يونايتد، إلى جانب تراجع مستواه والنتائج السلبية للفريق.