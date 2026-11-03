ديوكوفيتش يأمل في «بداية جديدة» لصربيا بعد فوز الحركة الطلابية بالانتخابات

قال نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش إنه يأمل أن تشكّل الحركة الطلابية في صربيا «بداية جديدة للبلاد»، وذلك في أعقاب فوزها الانتخابي على الرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش المسيطر على السلطة منذ عام 2012.

وبعد نحو عامَين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول)، حققت القائمة المدعومة من الطلاب فوزاً تاريخياً في انتخابات مبكرة دعا إليها فوتشيتش.

وقد أنهت نتائج هذه الانتخابات 14 عاماً من هيمنة الحزب القومي اليميني الذي يتزعمه فوتشيتش على السلطة.

وجاء فوز الحركة التي يقودها الطلاب تتويجاً لاحتجاجات مستمرة منذ فترة طويلة، اندلعت شرارتها عقب انهيار سقف محطة للسكة الحديد في نوفي ساد خلال عام 2024، أسفر عن مقتل 16 شخصاً.

وكان ديوكوفيتش قد أعرب علناً عن دعمه للاحتجاجات الطلابية في مناسبات عدة. وقال ديوكوفيتش (39 عاماً)، في مؤتمر صحافي على هامش دورة باريس لماسترز الألف نقطة: «لن أناقش الماضي أو أعلّق عليه، فالماضي أصبح من الماضي. آمل في أن تكون هذه بداية جديدة للبلاد».

ورغم أن ديوكوفيتش تجنّب سابقاً الإدلاء بتعليقات سياسية فإنه أبدى دعمه للحركة الطلابية مراراً وتكراراً على مدى العامَين الماضيَين. وقد أدت مواقفه إلى توتر علاقته بالسلطات الصربية، وجعلته هدفاً لوسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وأضاف المُتوّج بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى: «أنا وطنيّ، لكنني لطالما مثلت شعبي لا الحكومة. هناك فرق كبير بين الأمرين». وتابع: «أنا سعيد بهذه التغييرات، وآمل في أن تشهد بلادنا مستقبلاً رائعاً ومزدهراً». وكان دجوكو انتقل من صربيا للاستقرار في اليونان خلال العام الماضي.