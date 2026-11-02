رابطة «لا ليغا» تواصل مباحثاتها مع بكين عقب أزمة تصريحات مبابي

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، الاثنين، أنه لا يزال على تواصل مع السلطات الصينية، في مسعى إلى إعادة بث مباريات الدوري الإسباني، بعدما توقفت بعض القنوات عن نقل المواجهات على خلفية تصريحات النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي وصف الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ بـ«الديكتاتور الصيني».

وقال تيباس، على هامش قمة «وورلد إن بروغرس» في برشلونة: «في الوقت الراهن، علينا الانتظار ومتابعة كيفية تطور الوضع. ما زلت على تواصل مع السلطات الصينية، سواء في مدريد أو في بكين».

وأضاف المسؤول الإسباني: «سأتوجه إلى هناك، وأجري محادثات، وأواصل الحوار مع السلطات الصينية. سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة الأمور إلى طبيعتها».

ورغم الاعتذارات التي قدمها مبابي ونادي ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني، لم تنقل القنوات الرياضية التابعة لمجموعة «سي سي تي في» الحكومية الصينية أي مباراة من منافسات المرحلة الحادية عشرة للدوري الإسباني، وفق ما أفاد به صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» في بكين.

في المقابل، كانت عدة مباريات متاحة عبر تطبيق «ميغو»، التابع لإحدى أكبر منصات البث الرقمي في الصين والحائز أيضاً على حقوق نقل البطولة، ومن بينها مواجهة برشلونة التي أقيمت مساء السبت.

وأوضح تيباس، في هذا السياق: «أود التذكير، تجنباً لأي سوء فهم، بأن مجموعة الإعلام الصينية تملك حقوق بث مباراتين من الدوري. أما المجموعة الأخرى، ممثلة بالذراع المدفوعة التابعة لها، وهي منصة (ميغو)، فقد نقلت جميع المباريات باستثناء مباراة ريال مدريد».

وقد لا يقتصر قرار المقاطعة على منافسات الدوري الإسباني، إذ يحتمل أن يمتد هذا الأسبوع إلى مباريات دوري أبطال أوروبا، التي تنقلها في الصين منصة «آي تشي يي سبورتس».

ولم يتضمن جدول البث المنشور على الموقع الإلكتروني للمنصة مباراة ريال أمام أيك أثينا اليوناني، المقررة الأربعاء في العاصمة اليونانية، لتكون المواجهة الوحيدة الغائبة عن البرنامج المعلن حتى الآن.