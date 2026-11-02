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«يويفا» ينتظر إجابات حول قضايا مثيرة للجدل بشأن إنفانتينو

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (د.ب.أ)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (د.ب.أ)
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«يويفا» ينتظر إجابات حول قضايا مثيرة للجدل بشأن إنفانتينو

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (د.ب.أ)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (د.ب.أ)

يبقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منتظراً لردود على مجموعة من الأسئلة التي وجهها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن رئيسه الحالي جياني إنفانتينو، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحددة لتلقي هذه الردود.

وكان الأمين العام للاتحاد الأوروبي، ثيودور ثيودوريديس، أرسل خطاباً لنظيره في «فيفا»، ماتياس غرافستروم، في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، يطرح فيه 42 سؤالاً بالنيابة عن أعضاء أوروبا في مجلس «فيفا» بشأن قضايا تقلق مسؤولي القارة العجوز.

تضمنت الاستفسارات المطالبة بالحصول على معلومات حول خطة إنفانتينو بخصخصة الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم قبل أن يتراجع عنها سريعاً، وكذلك طلب الكشف عن وثائق تتعلق بقضية إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، وطلب توضيحات وضمانات بشأن احتمالية وجود تضارب في المصالح.

وطالب «يويفا» في بيانه بضرورة تقديم ردود واضحة في موعد أقصاه الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن «يويفا» لم يتلقَّ أي رد حتى مساء الاثنين.

وكان أعضاء المجلس قد حضروا اجتماعاً لمجلس «فيفا» في 15 أكتوبر، وطرحوا أسئلة مباشرة على إنفانتينو.

وقالت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونائبة رئيس «فيفا»، وعضوة المجلس عقب هذا الاجتماع، إن «فيفا» طلب من أعضاء المجلس تقديم أسئلتهم كتابياً.

وفي 20 أكتوبر قال متحدث باسم «فيفا» عبر «بي إيه ميديا»: «لوائح الحوكمة في (فيفا) تنص على أن اجتماعات المجلس والوثائق المرتبطة بها سرية».

وأكد أيضاً أن «(فيفا) ينوي الرد على الأسئلة التي يطرحها أعضاء مجلسه، ولكن لن ينتهك مبدأ السرية بتوضيح موقفه عبر وسائل الإعلام».

ومن المقرر ألا يجتمع مجلس «فيفا» مجدداً قبل 16 ديسمبر (كانون الأول)، بينما تعهد «يويفا» بالبحث عن مرشح محل ثقة لمنافسة إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» التي ستقام في مارس (آذار) 2027.

وسيغلق باب الترشح لهذه الانتخابات يوم 18 نوفمبر.

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رايس: فوز آرسنال على ليفربول عزّز ثقتنا

ديكلان رايس لاعب آرسنال (د.ب.أ)
ديكلان رايس لاعب آرسنال (د.ب.أ)
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رايس: فوز آرسنال على ليفربول عزّز ثقتنا

ديكلان رايس لاعب آرسنال (د.ب.أ)
ديكلان رايس لاعب آرسنال (د.ب.أ)

قال ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال، إن إنهاء فريقه لعقدة ملعب أنفيلد التي دامت لمدة 14 عاماً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عزز من ثقة فريقه في قدرته على الحفاظ على لقب الدوري، لكنه أكد أن زملاءه لن ينجرفوا خلف مشاعرهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فوز آرسنال على مضيّفه ليفربول 1 - صفر، الأحد، لم ينه فقط فترة الغياب عن الانتصارات على هذا الملعب منذ عام 2012، بل إنه أعاد فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي شارك في آخر فوز على هذا الملعب، إلى صدارة ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي، وتسع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس.

ورداً على إذا كان هذا الفوز قد عزّز ثقة فريقه في قدرته على الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي قال رايس: «نعم أعتقد أن أي فريق فاز في هذا الملعب في الماضي لم يكن الأمر سهلاً عليه أبداً».

وقال رايس: «سيكون من الصعب دائماً المجيء إلى أنفيلد، لذلك كان علينا أن نلعب بقوة، وكان علينا أن نقدم كل ما لدينا لأنهم يهاجمون بكثرة».

وحول الحفاظ على لقب الدوري، أضاف رايس: «إنه لأمر رائع أن نحقق ذلك مرة أخرى في العام الحالي، وأن نواصل الضغط، لقد طالبنا أنفسنا بذلك والأمر يعود إلينا في الاستمرار في تقديم الأداء الجيد، وهذا الفوز أضاف الكثير لمسيرتنا هذا الموسم».

واختتم تصريحاته قائلاً: «لقد تعلمت في هذا الدوري أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لا يعني شيئاً، عليك فقط أن تفوز بأكبر قدر ممكن من المباريات، وفي فبراير (شباط) أو مارس (آذار)، إذا كنت قريباً من الصدارة، فستكون لديك فرصة».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي ليفربول آرسنال دوري أبطال أوروبا إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

«يويفا» ينتظر إجابات حول قضايا مثيرة للجدل بشأن إنفانتينو

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (د.ب.أ)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (د.ب.أ)
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TT

«يويفا» ينتظر إجابات حول قضايا مثيرة للجدل بشأن إنفانتينو

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (د.ب.أ)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (د.ب.أ)

يبقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منتظراً لردود على مجموعة من الأسئلة التي وجهها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن رئيسه الحالي جياني إنفانتينو، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحددة لتلقي هذه الردود.

وكان الأمين العام للاتحاد الأوروبي، ثيودور ثيودوريديس، أرسل خطاباً لنظيره في «فيفا»، ماتياس غرافستروم، في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، يطرح فيه 42 سؤالاً بالنيابة عن أعضاء أوروبا في مجلس «فيفا» بشأن قضايا تقلق مسؤولي القارة العجوز.

تضمنت الاستفسارات المطالبة بالحصول على معلومات حول خطة إنفانتينو بخصخصة الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم قبل أن يتراجع عنها سريعاً، وكذلك طلب الكشف عن وثائق تتعلق بقضية إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، وطلب توضيحات وضمانات بشأن احتمالية وجود تضارب في المصالح.

وطالب «يويفا» في بيانه بضرورة تقديم ردود واضحة في موعد أقصاه الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن «يويفا» لم يتلقَّ أي رد حتى مساء الاثنين.

وكان أعضاء المجلس قد حضروا اجتماعاً لمجلس «فيفا» في 15 أكتوبر، وطرحوا أسئلة مباشرة على إنفانتينو.

وقالت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونائبة رئيس «فيفا»، وعضوة المجلس عقب هذا الاجتماع، إن «فيفا» طلب من أعضاء المجلس تقديم أسئلتهم كتابياً.

وفي 20 أكتوبر قال متحدث باسم «فيفا» عبر «بي إيه ميديا»: «لوائح الحوكمة في (فيفا) تنص على أن اجتماعات المجلس والوثائق المرتبطة بها سرية».

وأكد أيضاً أن «(فيفا) ينوي الرد على الأسئلة التي يطرحها أعضاء مجلسه، ولكن لن ينتهك مبدأ السرية بتوضيح موقفه عبر وسائل الإعلام».

ومن المقرر ألا يجتمع مجلس «فيفا» مجدداً قبل 16 ديسمبر (كانون الأول)، بينما تعهد «يويفا» بالبحث عن مرشح محل ثقة لمنافسة إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» التي ستقام في مارس (آذار) 2027.

وسيغلق باب الترشح لهذه الانتخابات يوم 18 نوفمبر.

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الرياضة كرة القدم فيفا سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

لماذا عادت؟ فينوس ويليامز تتلقى هزيمتها الـ17 توالياً

المخضرمة الأميركية فينوس ويليامز تودّع منافسات هونغ كونغ (د.ب.أ)
المخضرمة الأميركية فينوس ويليامز تودّع منافسات هونغ كونغ (د.ب.أ)
TT
TT

لماذا عادت؟ فينوس ويليامز تتلقى هزيمتها الـ17 توالياً

المخضرمة الأميركية فينوس ويليامز تودّع منافسات هونغ كونغ (د.ب.أ)
المخضرمة الأميركية فينوس ويليامز تودّع منافسات هونغ كونغ (د.ب.أ)

تعرضت النجمة المخضرمة الأميركية فينوس ويليامز لهزيمتها السابعة عشرة توالياً في منافسات الفردي، وذلك بعد خسارتها أمام لاعبة تصغرها بنصف عمرها، في دورة هونغ كونغ المفتوحة لكرة المضرب، الاثنين.

وخسرت ويليامز، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والبالغة 46 عاماً، بنتيجة 2 - 6، و3 - 6 أمام مواطنتها ماري ستويانا في الدور الأول.

وفي المجموعة الأولى، صرخت ويليامز، التي تحتل حالياً المركز 597 عالمياً، بينما كانت تحاول اللحاق بكرة مرتدة، فتعثرت وكادت تفقد توازنها، لتجد نفسها متأخرة بنتيجة 2 - 5.

ورغم مؤازرة الجماهير لويليامز، فلم تتراجع ستويانا، المصنفة 113 عالمياً، في المجموعة الثانية، لتفوز باللقاء.

ويعود آخر فوز لويليامز، الحاصلة على 7 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للفردي، في يوليو (تموز) 2025.

وكانت ويليامز قد خسرت، الأسبوع الماضي، في دورة غوانزو المفتوحة بمجموعتين أمام الشابة النمساوية ليلي تاغر.

وقبل ذلك، شاركت ويليامز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، حيث خرجت من الدور الأول أمام مواطنتها صوفيا كينن، من دون أن تتمكن أيضاً من الفوز بأي مجموعة.

وصلت ويليامز إلى نصف نهائي منافسات الزوجي في دورة غوانزو برفقة الإندونيسية جانيس تجين، كما تشارك في منافسات الزوجي في هونغ كونغ.

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