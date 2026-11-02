غوردون: برشلونة لا يقل مستوى عن سان جيرمان وريال مدريد

أصرّ جناح برشلونة أنتوني غوردون، الاثنين، أن فريقه لا يقل مستوى عن باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، رغم الهزيمتين الأخيرتين أمام الفريقين.

وظل فريق المدرب الألماني هانزي فليك من دون هزيمة حتى مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه خسر 2 - 4 في باريس قبل أن يسقط على أرضه أمام ريال مدريد 1 - 2 في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم يوم 25 أكتوبر.

وكان برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، قد أحرز آخر ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 2015، ولا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرته على التألق في المواعيد الكبرى.

وقال غوردون للصحافيين: «لا أعتقد أنهم أفضل (منّا). علينا أن نتحمل مسؤولية الهزيمتين لأنهما أكبر مباراتين خضناهما حتى الآن هذا الموسم وخسرناهما، لكنني لا أعتقد أنهم يتفوقون علينا».

وأضاف الإنجليزي الدولي: «أعتقد أننا فريق رائع، وفي أي يوم يمكننا الفوز على أي منافس. وفي هاتين المباراتين، هناك بعض الظروف المحيطة بمباراة باريس سان جيرمان... ففي نهاية الأسبوع ضمن الدوري المحلي أراحوا الفريق بأكمله».

وتابع: «نحن لم نحظ بهذه الأفضلية، لذا كنا مرهقين جداً خلال المباراة. هذا أمر طبيعي ولا بأس به، وعلينا تحمّل المسؤولية، لكنني أعتقد أنهم امتلكوا أفضلية كبيرة بسبب ذلك».

وعد غوردون أن فريقه كان يستحق الفوز في الكلاسيكو الذي حسمه ريال مدريد بهدف متأخر من الفرنسي كيليان مبابي، بعدما انهار دفاع برشلونة.

وقال: «مباراة مدريد هي المباراة الوحيدة والأكثر أهمية التي نريد الفوز بها. بالنسبة لي كان ينبغي أن نفوز».

وتابع ابن الخامسة والعشرين: «كنا الفريق الأفضل بكثير في المباراة، واستحوذنا على الكرة معظم الوقت، وصنعنا الفرص الأخطر، لكنّ أداءنا كان أقل بقليل من أفضل مستوياتنا. وهذا كلّفنا في النهاية، إذ استقبلنا هدفين سيئين جداً».

وأردف: «أمام هذا النوع من المنافسين وبهذا المستوى من اللاعبين، يمكن أن تدفع الثمن بقسوة في مثل هذه المباريات. سنتعلم من أجل المرة المقبلة، وأنا متحمس جداً لمواجهة هذه النوعية من الفرق مجدداً لإظهار ما نستطيع القيام به».

ويتواجه برشلونة مع ضيفه أستون فيلا الإنجليزي الثلاثاء في محاولة لاستعادة توازنه في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال غوردون عن زيارة أستون فيلا إلى ملعب كامب نو: «دائماً ما أكون متحفزاً بالطريقة نفسها... وكونهم فريقاً إنجليزياً لا يجعل الأمر أكثر تحفيزاً بالنسبة لي».

وأضاف: «فريق جيد جداً... لديهم مدرب رائع (الإسباني أوناي إيمري)، أحد أفضل المدربين في العالم... ستكون مباراة صعبة للغاية».

ويملك أستون فيلا سجلاً مثالياً حتى الآن في دوري الأبطال، بعدما تغلب على فيكينغ النرويجي وفنربخشه التركي وكلوب بروج البلجيكي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع غوردون من نيوكاسل خلال الصيف مقابل صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو (89 مليون دولار).

وسجل اللاعب البالغ 25 عاماً ثلاثة أهداف ولعب خمس تمريرات حاسمة في 13 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، لكنه أكد أن أفضل ما لديه لم يظهر بعد.

وأضاف غوردون: «إنه تغيير كبير، وفريق جديد، وكان تحولاً ضخماً بالنسبة لي ولعائلتي».

وتابع: «لقد بدأت بشكل جيد، لكن كما قلت مراراً، أستطيع تقديم المزيد. الأمر يحتاج إلى بعض الوقت للنمو والشعور بالاستقرار، وعندما يحدث ذلك أعتقد أنكم سترون أفضل نسخة مني، وهي بالتأكيد النسخة التي لم تشاهدوها حتى الآن».