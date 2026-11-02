فيتيل يوجه رسالة مؤثرة إلى أنتونيلي بعد تتويجه أصغر بطل للعالم في «فورمولا 1»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5336652-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A
فيتيل يوجه رسالة مؤثرة إلى أنتونيلي بعد تتويجه أصغر بطل للعالم في «فورمولا 1»
سيباستيان فيتيل (د.ب.أ)
وجّه الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم في سباقات سيارات «فورمولا 1» 4 مرات، رسالة مؤثرة إلى الإيطالي كيمي أنتونيلي، بعدما أصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الرياضة عن عمر 20 عاماً، أمس الأحد.
كان فيتيل، الذي اعتزل سباقات «فورمولا 1»، يحمل الرقم القياسي السابق كأصغر بطل للعالم، بعدما تُوّج بلقبه الأول في عام 2010 مع فريق ريد بول عن عمر 23 عاماً و134 يوماً.
وقال فيتيل، في رسالة مصوَّرة نشرها حساب «فورمولا 1»، عبر منصة «إكس»: «كيمي، تهانينا. بطل العالم. قلة قليلة جداً منا تنجح في تحقيق ذلك، ولم يسبق لأي شخص أنْ فعلها في سن أصغر منك».
وأضاف: «أنت فضوليّ، تستمع، وتتعلم بسرعة، لا تعرف الخوف. قيادتك كانت نظيفة ومسيطراً عليها للغاية، ومع ذلك كنت تقود عند أقصى الحدود عندما تطلّب الأمر ذلك. لقد أدركت أنك لا تستطيع التحكم إلا فيما يمكنك التحكم فيه».
وقال فيتيل إنه عندما أحرز لقبه العالمي الأول «بدا وكأن كل شيء حدث في اللحظة التي عبرت فيها خط النهاية»، موضحاً أنه شعر بفيض من المشاعر، ولم يتمكن من استيعاب ما حققه أو التفكير فيه.
وتابع فيتيل محذراً أنتونيلي: «لم أنم بشكل جيد لأيام، لذا كن مستعداً».
وأضاف: «لكنني أتذكر ذلك الشعور عندما بدأت أستوعب ما حدث، وأنا أحمل كأس بطولة العالم بين يديَّ وأقرأ أسماء جميع الأبطال الآخرين. شعرت بالفخر والرضا».
واستطرد: «أدركتُ أن أفضل جزء لم يكن عبور خط النهاية الذي حسَم اللقب، بل جميع السباقات التي قادتني إليه. لا يتعلق الأمر أبداً بسباق واحد فحسب، بل بكل السباقات التي نخوضها. كل سباق يشكل شخصيتنا».
وفي ختام رسالته، قدَّم فيتيل نصيحة لأنتونيلي قائلاً: «الإنجازات العظيمة قد تُغير الطريقة التي ينظر بها الناس إليك، لكن ليس عليك أن تُغير الطريقة التي تنظر بها أنت إلى الناس. والآن انطلقْ واستمتع بهذا الإنجاز».
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كيف أصبح أنتونيلي أصغر بطل في تاريخ «فورمولا 1»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5336686-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7-1%D8%9F
لم يكن تتويج الإيطالي كيمي أنتونيلي بلقبه العالمي الأول في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» مجرد إنجاز استثنائي لسائق يبلغ 20 عاماً، بل محطة تاريخية جعلته أصغر بطل للعالم في تاريخ البطولة، بعدما قدّم موسماً تجاوزت فيه مستوياته توقعات الجميع، بمن فيهم أبرز منافسيه من أبطال العالم.
وحظي أنتونيلي بإشادة استثنائية من اثنين من أبرز نجوم البطولة، البريطاني لويس هاميلتون والهولندي ماكس فيرستابن، اللذَين وصفا إنجازه بـ«الرائع»، وذلك عقب تتويجه باللقب واقتسامه منصة التتويج في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى معهما. وحملت الصورة التي جمعت السائقين الثلاثة دلالة خاصة، إذ ضمت 12 لقباً عالمياً، في مشهد احتفى بظهور بطل جديد في عالم السباقات.
وقال أنتونيلي، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، إنه سيحتفظ بصورة منصة التتويج ويضعها في منزله، معتبراً أن الحصول على هذا القدر من الاحترام من سائقَين صنعا تاريخ الرياضة يمثّل لحظة استثنائية ستظل عالقة في ذاكرته.
وجاء اللقب تتويجاً للتطور الكبير الذي حققه السائق الإيطالي خلال موسمه الثاني فقط في «فورمولا 1». وكان انضمامه إلى فريق «مرسيدس» في العام الماضي، خلفاً لهاميلتون، قد أثار تساؤلات بشأن مدى جاهزيته، خصوصاً أنه لم يكن يمتلك الخبرة الكافية لمنافسة أبرز سائقي البطولة.
ولم تكن بدايته سهلة، إذ شهد موسمه الأول بعض الومضات الإيجابية، لكنه عانى أيضاً التذبذب والأخطاء، ولم يقدم المستوى الذي كان منتظراً من موهبة اعتُبرت مرشحة لتكون أحد أبرز نجوم الجيل الجديد.
ومع دخول الموسم الحالي، كانت التوقعات تصب في مصلحة زميله البريطاني جورج راسل، الذي تفوّق عليه بوضوح في 2025، خصوصاً مع امتلاك «مرسيدس» سيارة قادرة على المنافسة على اللقب. لكن أنتونيلي فاجأ الجميع بالقفزة الكبيرة التي حققها خلال فترة التوقف الشتوية.
فقد أنهى السباق الافتتاحي قريباً من راسل، قبل أن يحقق فوزه الأول في الجولة الثانية، ليبدأ سلسلة من خمسة انتصارات متتالية وضعته في صدارة المنافسة على اللقب. ومنذ ذلك الحين، حافظ على حضوره القوي، حتى بعدما تقلص التفوق الفني لـ«مرسيدس» مع تطور أداء الفرق المنافسة.
ولم تقتصر قوة أنتونيلي على سرعة السيارة، بل برزت قدرته على التعامل مع الضغوط وتجنّب الأخطاء الكبيرة، إلى جانب تفوقه على زميله الأكثر خبرة. وفي المقابل، لم يتمكن راسل من مجاراته في سباق اللقب، وهو ما جعل الموسم يتحول إلى قصة تفوق سائق واحد، بعدما نجح الإيطالي في حسم المنافسة بدرجة كبيرة.
وأشاد فيرستابن بمستوى السائق الشاب، قائلاً إن قدرته على تقديم أداء مستقر في هذا العمر، وتجنب الأخطاء الكبيرة، والتفوق على زميله صاحب الخبرة، أمور تؤكد أنه قدم موسماً استثنائياً، معرباً عن فخره بالطريقة التي تعامل بها مع مختلف ظروف البطولة.
بدوره، قال البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم السابق، إن اللقب ذهب إلى الشخص المناسب، مشيراً إلى أن أنتونيلي يتمتع بشخصية صادقة وطيبة، وقدّم مستويات أفضل بكثير مما كان متوقعاً منه. وأضاف أن السائق الإيطالي واجه منافسة قوية من أفضل سائقي العالم، لكنه نجح في التفوق عليهم، بل جعل الآخرين يبدون وكأنهم أقل مستوى أمام أدائه.
وأكد نوريس أن أنتونيلي عمل بجد لفهم سيارته والتأقلم معها، واستطاع استغلال إمكاناتها بصورة أفضل من أي سائق آخر، داعياً إلى منحه التقدير الذي يستحقه على ما حققه هذا الموسم.
من جانبه، يرى البريطاني دامون هيل، بطل العالم عام 1996، أن أنتونيلي مرشح لمواصلة التطور خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن موهبته الاستثنائية لا يمكن التشكيك فيها، رغم أن مسيرته ستشهد بالتأكيد فترات صعبة واختبارات جديدة.
واعترف أنتونيلي بأن الصعوبات التي واجهها في موسمه الأول كانت عاملاً أساسياً في نضجه، بعدما شكّك البعض في أحقيته بالوجود في «فورمولا 1» وعدم جاهزيته للمنافسة على أعلى المستويات.
وقال إن المرور بتلك الظروف الصعبة واللحظات التي شهدت ضغوطاً كبيرة جعله أكثر استعداداً للموسم الحالي، وساعده على النضج سائقاً وشخصاً. وأضاف أن وجوده مباشرة في «مرسيدس»، تحت الأضواء والضغوط، أسهم في تسريع تطوره مقارنة بما كان سيحدث لو بدأ مسيرته مع فريق أصغر.
ولم يخلُ طريقه إلى اللقب من التوتر، إذ أقر بأنه لم يقدم أفضل مستوياته في التجارب التأهيلية بجائزة المكسيك الكبرى، بعدما شعر بضغط اللحظة، مشيراً إلى أنه كان أكثر اندفاعاً وتركيزاً خلال سباق أوستن، مقارنة بما حدث في المكسيك.
لكن تلك الضغوط لم تمنعه من الوصول إلى لحظة الحسم، التي وصفها بأنها كانت مؤثرة إلى حد أنه واجه صعوبة في الرؤية خلال اللفة الأخيرة، بعدما غلبته الدموع وهو يلاحق فيرستابن وهاميلتون نحو خط النهاية.
وقال إنه خسر نحو ثانيتين بسبب بكائه وعدم قدرته على الرؤية بوضوح، مضيفاً أنه تمكن من تمييز سيارتي «فيراري» أمامه بصعوبة وسط دموعه، فيما استحضرت ذاكرته كثيراً من اللحظات التي قادته إلى هذا الإنجاز.
وكان والداه، ماركو وفيرونيكا، في انتظاره عند نهاية السباق، بعدما لعبا دوراً مهماً في مسيرته نحو قمة رياضة المحركات. وأكد أن وجود والده إلى جانبه طوال الموسم كان بالغ الأهمية، خصوصاً أنه ساعده على الحفاظ على هدوئه بعد لحظات النجاح، وسانده خلال الفترات الصعبة التي لم يكن يشعر فيها بأفضل حالاته قبل السباقات.
وفي المؤتمر الصحافي للأبطال، لم يتمالك أنتونيلي دموعه مجدداً عندما تذكر جده الراحل، واضطر إلى التوقف لبعض الوقت حتى يستعيد تماسكه قبل مواصلة الحديث. وكانت لحظة إنسانية اختزلت حجم المشاعر التي رافقت تتويجه، في موسم لم يكتفِ خلاله بصناعة اسمه بين أبطال «فورمولا 1»، بل دخل التاريخ بوصفه أصغر من حمل لقبها العالمي.
أوليسيه يشارك في تمارين «بايرن» عشية لقاء «أتلتيكو»
مايكل أوليسيه (أ.ب)
شارك الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه، الذي تعرَّض لإصابة في ركبته اليمنى، السبت الماضي، خلال لقاء بايرن ميونيخ أمام بوروسيا دورتموند، في تدريبات الفريق الألماني، الاثنين، قبل السفر إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وخلال «الكلاسيكر» الألماني أمام دورتموند، خسر بايرن جهود المغربي إسماعيل صيباري وسيرغ غنابري بسبب الإصابة، ليجري استبدالهما بعد نحو نصف ساعة من اللعب، في حين خرج أوليسيه في الدقيقة 84 وهو يضع يده على ركبته اليمنى عند منطقة الرضفة.
ويعاني غنابري تمزقاً عضلياً في الجزء الخلفي من فخذه اليسرى، بينما خضع صيباري لعملية جراحية بسبب تمزق بأربطة المفصل في كاحله الأيمن.
ولم يحدد بايرن مدة غياب اللاعبين، لكن صحيفة «بيلد» قدّرتها بين 4 و6 أسابيع للدولي الألماني، وما لا يقل عن 3 أشهر للدولي المغربي.
وشارك المهاجم الفرنسي، البالغ 24 عاماً، في تدريب بايرن، الاثنين عند الظهيرة، واضعاً رباطاً أسفل الرضفة مباشرة، وذلك وسط أجواء خريفية باردة، خلال الحصة التي فُتحت أول 15 دقيقة منها أمام وسائل الإعلام.
وتعرَّض الخط الهجومي لبايرن لضرباتٍ قوية، إذ يواصل جمال موسيالا والكولومبي لويس دياس مرحلة التعافي من إصابات عضلية، إلى جانب غياب صيباري وغنابري.
وكان موسيالا قد تعرَّض لإصابة في فخذه اليمنى، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما أصيب دياس في فخذه اليسرى قبل أسبوعين.
واستأنف اللاعبان، الاثنين، تدريبات فردية بالكرة.
وفي حراسة مرمى بايرن، عاد مانويل نوير إلى التدريبات مجدداً، الاثنين، بعدما أبعدته إصابة في القدم تعرَّض لها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، إضافة إلى مباراة فيكينغ في دوري أبطال أوروبا، رغم أنه كان قادراً على المشاركة أمام آرسنال الإنجليزي قبل أسبوعين.
بينغ شواي... 5 سنوات من الغياب ومعلومات جديدة عن حياتها في بكينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5336680-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
بينغ شواي... 5 سنوات من الغياب ومعلومات جديدة عن حياتها في بكين
ابتعاد شواي عن الأضواء لا يرتبط فقط بالظروف المحيطة بقضيتها (رويترز)
بعد خمس سنوات على اختفائها من المشهد العام، لا تزال قضية لاعبة التنس الصينية السابقة بينغ شواي تثير تساؤلات بشأن ظروف حياتها، وحريتها، رغم ظهور معلومات جديدة تشير إلى أنها لا تزال على قيد الحياة، وتعيش في العاصمة الصينية بكين، بعيداً عن الأضواء.
وكانت شواي قد أثارت عاصفة دولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بعدما نشرت رسالة عبر منصة «ويبو» الصينية، حيث تحدثت فيها عن تعرضها لتحرش جنسي من جانغ غاولي، نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، وأحد كبار مسؤولي «الحزب الشيوعي». وأدى المنشور إلى اختفائها من الحياة العامة، في واقعة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الرياضية، والسياسية، ودفعت رابطة محترفات التنس إلى تعليق بطولاتها في الصين احتجاجاً.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها صحيفة «التلغراف» البريطانية من مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن شواي شوهدت في فعالية لرياضة البيكلبول أقيمت في مركز التنس الوطني ببكين في التاسع من أبريل (نيسان) 2026، حيث كانت بين الحضور برفقة أصدقاء، من دون أن تشارك في الفعالية بصورة رسمية. كما تشير المعلومات إلى أنها تعيش حياة هادئة في عنوان بالعاصمة لا يعرفه سوى عدد محدود من المقربين منها، وأنها تبدو بصحة جيدة.
وتضيف المصادر أن ابتعاد شواي عن الأضواء لا يرتبط فقط بالظروف المحيطة بقضيتها، بل إن لاعبات صينيات أخريات قطعن علاقاتهن بها، وهو ما أسهم في استمرار عزلتها عن الوسط الرياضي.
وتعود بداية القضية إلى الثاني من نوفمبر 2021، عندما نشرت شواي، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في منافسات الزوجي، رسالة مطولة عبر «ويبو» كشفت فيها عن علاقة متقطعة امتدت سنوات مع غاولي، وقالت إن لقاءً جنسياً أخيراً بينهما جرى بالإكراه، وإنها لم توافق عليه، وكانت تبكي خلاله.
وجاء في رسالتها أنها شعرت بالخوف، وأنها لم تتوقع ما حدث، كما اتهمت المسؤول الصيني السابق بأنه استغلها، ثم تخلى عنها. ولم يستمر ظهور المنشور سوى نحو 20 دقيقة قبل حذفه، لتختفي شواي بعد ذلك عن التواصل مع العالم الخارجي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مصيرها.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة في عالم التنس، إذ طالب ستيف سايمون، الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس آنذاك، بإجراء تحقيق كامل، وعادل، وشفاف، داعياً السلطات الصينية إلى وقف الرقابة المفروضة على اللاعبة، وضمان قدرتها على التواصل بحرية.
وفي المقابل، بدأت صور ومقاطع مصورة لشواي بالظهور عبر حسابات صينية رسمية، تضمنت مشاهد لها في منزلها، ومطعم، إلى جانب مشاركتها في توقيع كرات تنس للأطفال في مركز التنس الوطني ببكين. غير أن هذه الظهورات لم تبدد المخاوف، بسبب ما اعتبره كثيرون تحكماً في طبيعتها، وظروفها، فيما انتشر وسم «أين بينغ شواي؟» على نطاق واسع، وحظي بدعم عدد من أبرز نجوم اللعبة، بينهم روجر فيدرر، ورافائيل نادال، ونوفاك ديوكوفيتش، وآندي موراي.
وقررت رابطة محترفات التنس، في خطوة غير مسبوقة، تعليق إقامة بطولاتها العشر في الصين، بما فيها البطولة الختامية التي كانت تقام في شنتشن، مشترطة إجراء تحقيق في القضية، والسماح لشواي بالتواصل المباشر مع مسؤولي الرابطة.
لكن المقاطعة لم تستمر سوى أقل من 18 شهراً، قبل أن تعلن الرابطة في أبريل 2023 استئناف إقامة بطولاتها في الصين، بعدما أقرت بأن موقف السلطات لم يتغير. وقال سايمون حينها إن الرابطة تلقت تطمينات من أشخاص مقربين من شواي بأنها آمنة، وتعيش مع عائلتها في بكين.
وكان لقرار تعليق البطولات تداعيات مالية كبيرة على الرابطة، خصوصاً بعد إلغاء الاتفاق الخاص باستضافة شنتشن للبطولة الختامية، الذي كان مقرراً أن يمتد لعشرة مواسم بدءاً من 2019، لكنه لم يشهد سوى نسخة واحدة. ووفقاً لمصادر داخل الرابطة، كانت الصفقة تدر نحو 10 ملايين دولار سنوياً من رسوم الترخيص وحدها، فيما ساهم فقدان هذا العائد في الاضطرابات المالية التي واجهتها المنظمة، وصولاً إلى مخاوف من تعرضها للإفلاس.
وخلال السنوات الخمس الماضية، ظلت اتصالات شواي بالعالم الخارجي محدودة للغاية، ولم تسجل أي مقابلات أو تواصل معلن معها منذ أغسطس (آب) 2022، عندما قال رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاغرتي إنه تحدث إليها.
وفي فبراير (شباط) 2022 أجرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية مقابلة معها استمرت ساعة في أحد فنادق بكين، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وكانت تلك المقابلة أقرب ظهور إعلامي مستقل لها أمام مؤسسة صحافية غربية منذ اندلاع القضية، رغم أن اللقاء جرى في ظروف أثارت تساؤلات بشأن مدى حريتها في الحديث.
وقال الصحافي مارك فنتوياك، الذي أجرى المقابلة، إنه لم يكن يتوقع نجاح طلبه للقاء، مشيراً إلى أن السلطات الصينية هي التي اختارته لإجراء الحوار. وأضاف أنه تمكن من طرح الأسئلة التي أرادها، ولم تخضع مادته للمراجعة قبل نشرها، لكنه لاحظ أن شواي أصبحت أكثر حذراً عندما انتقل الحديث إلى علاقتها بغاولي.
وخلال تلك المقابلة، كما في تصريحات سابقة لوسيلة إعلامية سنغافورية، أكدت شواي أنها لم تتهم المسؤول السابق صراحة بالاعتداء الجنسي، ووصفت ما حدث لاحقاً بأنه نتيجة سوء فهم. غير أن هذه التصريحات لم تنجح في تبديد الشكوك، خصوصاً في ظل غيابها عن الظهور خارج الصين، وعدم تمكن أي زائر من التحدث إليها في ظروف مستقلة، ومن دون وساطة منذ عام 2021.
ورغم أن المعلومات الجديدة بشأن ظهورها في فعالية البيكلبول تقدم مؤشراً إضافياً على وجودها في بكين، فإنها لا تقدم إجابات حاسمة عن ظروف حياتها، أو مدى تمتعها بالحرية الشخصية. وبعد مرور خمس سنوات على الواقعة التي هزت عالم التنس، لا تزال الأسئلة الأساسية المحيطة بقضية بينغ شواي بلا إجابات واضحة.