ألكاراس: موسم 2027 سيكون أكثر من مجرد صراع ثنائي على القمة

يتوقع كارلوس ألكاراس ألا تقتصر المنافسة على قمة تنس الرجال في عام 2027 على صراع ثنائي بينه وبين يانيك سينر، بعدما كسر ألكسندر زفيريف هيمنتهما على البطولات الأربع الكبرى، وأظهر بن شيلتون بوادر على أنه قد يصبح ضمن النخبة.

وتقاسم ألكاراس ألقاب البطولات الأربع الكبرى مع سينر في موسمي 2024 و2025، لكن الإصابات التي تعرض لها اللاعبان هذا العام فتحت الباب أمام زفيريف ليتوج ببطولتي فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة.

ومع وصول شيلتون إلى نهائي «فلاشينغ ميدوز»، يتوقع ألكاراس أن تتزايد المنافسة الحقيقية على الألقاب الكبرى.

وقال ألكاراس للصحافيين بعد فوزه ببطولة فيينا المفتوحة أمس الأحد: «الفترة التحضيرية للموسم مهمة جداً.

أستطيع أن أؤكد لكم أن اللاعبين يأخذون فترة ما قبل بداية الموسم على محمل الجد حقاً، ويقضون أسابيع في التدريب الشاق ليكونوا في أعلى درجة من اللياقة البدنية».

وأضاف: «أظهر لنا ساشا (زفيريف) ما يقدر على فعله. إنه أفضل لاعب هذا العام. إنه يستحق أن يكون في هذا المكان. لنرَ ما إذا كان سيواصل تحقيق الإنجازات الرائعة التي حققها هذا العام في 2027».

وتابع: «وصل شيلتون إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى، وأعتقد أنه طموح ومتشوق لتحقيق المزيد العام المقبل. وهناك لاعبان آخران يقدمان أداءً رائعاً أيضاً، وسيحاولان التدرب بأقصى جهد ليكونا في أفضل حالاتهما العام المقبل».

وأردف: «لا أحب أن أقول إن الأمر سيكون بيني وبين سينر والباقين. لنرَ من سيكون هناك. أنا متأكد تماماً من أن الكثير من اللاعبين سيظهرون».

وفاز ألكاراس بلقبه السابع في البطولات الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن تبعده إصابة في المعصم عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر. ومنذ عودته في بطولة أميركا المفتوحة، فاز بلقبين في طوكيو وفيينا.

وسيسعى إلى إنهاء الموسم بصورة مثالية عندما يخوض بطولة باريس للأساتذة المقررة هذا الأسبوع قبل البطولة الختامية للموسم التي تنطلق في 15 نوفمبر (تشرين الثاني).