فيريرو مدرب ألكاراس السابق ينضم إلى فريق شيلتون

قال المصنف الأول عالمياً سابقاً خوان كارلوس فيريرو، أمس (الأحد)، إنه سينضم إلى الجهاز التدريبي للأميركي بن شيلتون قبل انطلاق موسم 2027 للتنس، وذلك بعد انفصال المدرب عن الإسباني كارلوس ألكاراس في أواخر العام الماضي.

سينضم المدرب الإسباني، الذي ساعد ألكاراس على الفوز بستة ألقاب كبرى، إلى والد شيلتون، برايان، في فريق اللاعب الأميركي.

قال فيريرو: «يتمتع بن بموهبة وقوة وشخصية استثنائية. أنا سعيد جداً بالانضمام إلى برايان والفريق في هذا الفصل الجديد المثير».

فاز شيلتون (24 عاماً) بألقاب في دالاس وميونيخ وشتوتغارت ومونتريال قبل أن يصل إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس هذا العام.

يستعد المصنف الرابع عالمياً حالياً لخوض بطولة باريس للأساتذة والبطولة الختامية للموسم هذا الشهر.

وسيبدأ العمل مع فيريرو خلال فترة الراحة بعد نهاية الموسم.

قال شيلتون: «خوان كارلوس هو أحد العقول العظيمة في عالم التنس. ستكون خبرته في الفوز على أعلى مستوى، وتطوير الأبطال إضافة هائلة لفريقنا».