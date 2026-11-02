دوري أبطال أوروبا: سلافيا براغ لتجنب رقم غير مرغوب به أمام آرسنال

يبحث سلافيا براغ التشيكي عن تجنب رقم غير مرغوب به حين يستضيف آرسنال الإنجليزي، الأربعاء، في منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق بطل التشيك فوزاً واحداً فقط في 23 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك في ظهوره الأول أمام ستيوا بوخارست الروماني في سبتمبر (أيلول) 2007.

ومنذ ذلك الحين، لم يحقق سوى ثمانية تعادلات مقابل 14 هزيمة خلال أربع مشاركات في المسابقة القارية الأم، بما فيها النسخة الحالية.

وقال مدربه منذ 2017 ييندريخ ترابيشوفسكي: «من المؤكد أن الأمر يصبح أكثر إزعاجا كلما طالت المدة»، مضيفاً: «السلسلة طويلة، ومع استمرار الحديث عنها، أصبحت أفكر فيها أكثر مما كنت أفعل في السابق».

ويبقى أيك أثينا اليوناني صاحب أطول سلسلة من المباريات من دون فوز في المسابقة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال 24 مباراة متتالية بين عامي 1992 و2006، بينما خاض ستيوا، المعروف حالياً باسم إف سي إس بي، 23 مباراة من دون فوز بين عامي 2006 و2013.

حقق بطل التشيك فوزاً واحداً فقط في 23 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا (رويترز)

ويتواجه سلافيا مع آرسنال والأخير في أفضل وضع معنوي ممكن بعد فوزه على ليفربول في معقل الأخير أنفيلد 1 - 0 في الدوري الممتاز، في نتيجة من شأنها أن تثير القلق لدى معظم الفرق، قبل أن يلتقي بطل التشيك مع فياريال الإسباني على أرضه والعملاق بايرن ميونيخ الألماني خارج قواعده في الجولتين المقبلتين.

وقال ترابيشوفسكي: «نعلم بالتأكيد مدى صعوبة المباريات الأوروبية، ومدى الجهد المطلوب لتحقيق الفوز. كنا في بعض المباريات الطرف الأفضل وخسرنا. هذا جمال كرة القدم».

وتواجه سلافيا مع آرسنال ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا، فحقق تعادلاً مقابل هزيمتين، من بينهما خسارة مذلة بسباعية نظيفة في لندن عام 2007.

وقال فلاديمير شميتسر، المهاجم السابق لسلافيا الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2005، إن «سلافيا يواجه ببساطة أفضل الفرق، وجودته (آرسنال) واضحة للجميع»، مضيفاً في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أنهم (سلافيا) كانوا غير محظوظين في بعض الأحيان».

وكان سلافيا قريباً من وضع حد لهذه العقدة في مباراته الافتتاحية هذا الموسم أمام لنس الفرنسي، إذ تقدم 2 - 1 في الدقيقة 89 رغم لعبه بعشرة لاعبين، لكنه أهدر الفرصة وخسر في النهاية 2 - 3.

وقال شميتسر الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي عام 2005: «هذا سوء حظ فعلاً. لكن السلسلة مزعجة على أي حال، وهم يواجهون الآن فرقاً مثل آرسنال وبايرن، في مباريات لا يُتوقع من سلافيا الفوز بها».

وعدّ شميتسر أنه كان ينبغي على سلافيا الفوز على فرق أقل تصنيفاً، مثل صباح الأذربيجاني الذي خسر أمامه 0 - 2 في باكو الشهر الماضي.

وقال: «يملك سلافيا تشكيلة عميقة تتيح للمدرب التكيف مع أسلوب لعب المنافسين، لكن الأمر في النهاية يتعلق بالجودة»، مضيفاً: «في باكو، كانوا دون المستوى ببساطة، كما حدث في مباريات أخرى، وهذا ما أطال سلسلة المباريات من دون فوز. كان ينبغي عليهم الفوز في بعض المباريات، لكن ذلك لم يحدث للأسف».

ويتواجه سلافيا مع آرسنال الأربعاء بعد عام بالضبط من خسارته بثلاثية نظيفة أمام «المدفعجية» على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

ووصف المدافع دافيد زيما البطولة بأنها «جامعة لكرة القدم»، قائلاً: «إنه أعلى مستوى ممكن، ولا ينبغي أن تشعر بالضغط لأن عليك الفوز الآن. هذه هي كرة القدم ببساطة، ولا يمكنك الفوز دائماً. أنت فقط بحاجة إلى قليل من الحظ».

وأشار ترابيشوفسكي إلى أن كل شيء يجب أن يسير على نحو مثالي إذا أراد فريقه امتلاك فرصة أمام العملاق الإنجليزي، مضيفاً: «يجب أن تسير كل الأمور في صالحنا، وأن نقدم 100 في المائة من مستوانا، وعندها يمكننا النجاح في أي مباراة».