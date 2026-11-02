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دوري أبطال أوروبا: سلافيا براغ لتجنب رقم غير مرغوب به أمام آرسنال

يبحث سلافيا براغ التشيكي عن تجنب رقم غير مرغوب به حين يستضيف آرسنال الإنجليزي (رويترز)
يبحث سلافيا براغ التشيكي عن تجنب رقم غير مرغوب به حين يستضيف آرسنال الإنجليزي (رويترز)
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دوري أبطال أوروبا: سلافيا براغ لتجنب رقم غير مرغوب به أمام آرسنال

يبحث سلافيا براغ التشيكي عن تجنب رقم غير مرغوب به حين يستضيف آرسنال الإنجليزي (رويترز)
يبحث سلافيا براغ التشيكي عن تجنب رقم غير مرغوب به حين يستضيف آرسنال الإنجليزي (رويترز)

يبحث سلافيا براغ التشيكي عن تجنب رقم غير مرغوب به حين يستضيف آرسنال الإنجليزي، الأربعاء، في منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق بطل التشيك فوزاً واحداً فقط في 23 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك في ظهوره الأول أمام ستيوا بوخارست الروماني في سبتمبر (أيلول) 2007.

ومنذ ذلك الحين، لم يحقق سوى ثمانية تعادلات مقابل 14 هزيمة خلال أربع مشاركات في المسابقة القارية الأم، بما فيها النسخة الحالية.

وقال مدربه منذ 2017 ييندريخ ترابيشوفسكي: «من المؤكد أن الأمر يصبح أكثر إزعاجا كلما طالت المدة»، مضيفاً: «السلسلة طويلة، ومع استمرار الحديث عنها، أصبحت أفكر فيها أكثر مما كنت أفعل في السابق».

ويبقى أيك أثينا اليوناني صاحب أطول سلسلة من المباريات من دون فوز في المسابقة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال 24 مباراة متتالية بين عامي 1992 و2006، بينما خاض ستيوا، المعروف حالياً باسم إف سي إس بي، 23 مباراة من دون فوز بين عامي 2006 و2013.

حقق بطل التشيك فوزاً واحداً فقط في 23 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا (رويترز)

ويتواجه سلافيا مع آرسنال والأخير في أفضل وضع معنوي ممكن بعد فوزه على ليفربول في معقل الأخير أنفيلد 1 - 0 في الدوري الممتاز، في نتيجة من شأنها أن تثير القلق لدى معظم الفرق، قبل أن يلتقي بطل التشيك مع فياريال الإسباني على أرضه والعملاق بايرن ميونيخ الألماني خارج قواعده في الجولتين المقبلتين.

وقال ترابيشوفسكي: «نعلم بالتأكيد مدى صعوبة المباريات الأوروبية، ومدى الجهد المطلوب لتحقيق الفوز. كنا في بعض المباريات الطرف الأفضل وخسرنا. هذا جمال كرة القدم».

وتواجه سلافيا مع آرسنال ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا، فحقق تعادلاً مقابل هزيمتين، من بينهما خسارة مذلة بسباعية نظيفة في لندن عام 2007.

وقال فلاديمير شميتسر، المهاجم السابق لسلافيا الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2005، إن «سلافيا يواجه ببساطة أفضل الفرق، وجودته (آرسنال) واضحة للجميع»، مضيفاً في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أنهم (سلافيا) كانوا غير محظوظين في بعض الأحيان».

وكان سلافيا قريباً من وضع حد لهذه العقدة في مباراته الافتتاحية هذا الموسم أمام لنس الفرنسي، إذ تقدم 2 - 1 في الدقيقة 89 رغم لعبه بعشرة لاعبين، لكنه أهدر الفرصة وخسر في النهاية 2 - 3.

وقال شميتسر الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي عام 2005: «هذا سوء حظ فعلاً. لكن السلسلة مزعجة على أي حال، وهم يواجهون الآن فرقاً مثل آرسنال وبايرن، في مباريات لا يُتوقع من سلافيا الفوز بها».

وعدّ شميتسر أنه كان ينبغي على سلافيا الفوز على فرق أقل تصنيفاً، مثل صباح الأذربيجاني الذي خسر أمامه 0 - 2 في باكو الشهر الماضي.

وقال: «يملك سلافيا تشكيلة عميقة تتيح للمدرب التكيف مع أسلوب لعب المنافسين، لكن الأمر في النهاية يتعلق بالجودة»، مضيفاً: «في باكو، كانوا دون المستوى ببساطة، كما حدث في مباريات أخرى، وهذا ما أطال سلسلة المباريات من دون فوز. كان ينبغي عليهم الفوز في بعض المباريات، لكن ذلك لم يحدث للأسف».

ويتواجه سلافيا مع آرسنال الأربعاء بعد عام بالضبط من خسارته بثلاثية نظيفة أمام «المدفعجية» على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

ووصف المدافع دافيد زيما البطولة بأنها «جامعة لكرة القدم»، قائلاً: «إنه أعلى مستوى ممكن، ولا ينبغي أن تشعر بالضغط لأن عليك الفوز الآن. هذه هي كرة القدم ببساطة، ولا يمكنك الفوز دائماً. أنت فقط بحاجة إلى قليل من الحظ».

وأشار ترابيشوفسكي إلى أن كل شيء يجب أن يسير على نحو مثالي إذا أراد فريقه امتلاك فرصة أمام العملاق الإنجليزي، مضيفاً: «يجب أن تسير كل الأمور في صالحنا، وأن نقدم 100 في المائة من مستوانا، وعندها يمكننا النجاح في أي مباراة».

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دوري النخبة الآسيوي: شباب الأهلي الإماراتي يبدد الغموض... «ذاهبون للرياض»

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)
أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض، استعداداً لمواجهة الهلال، غداً (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد ساعات من الغموض الذي أحاط بموعد وصول الفريق إلى السعودية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» صوراً لوصول البعثة، مرفقاً بها عبارات ترحيبية قال فيها: «نحن في الرياض... كما وعدناكم، يا رياض العز جيناكم، شوقاً لكم ولأهلها، من دار المحبة إلى دار العز... يا هلا بالرياض وأهلها».

كانت الساعات الماضية قد شهدت حالة من الغموض بشأن موعد وصول بعثة شباب الأهلي، في ظل عدم رد النادي الإماراتي على اتصالات الاتحادين الآسيوي والسعودي لكرة القدم، ونادي الهلال، لتحديد موعد وصول البعثة، إذ لم تكن الجهات الثلاث تملك معلومات مؤكدة بشأن موعد وصول الفريق حتى الساعة 1:39 من ظهر اليوم (الاثنين).

كانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق إلى عدم وجود معلومات لدى الأطراف المعنية بشأن موعد وصول الفريق، في وقت اتجهت فيه المؤشرات إلى احتمالية تأجيل المباراة، قبل أن يعلن النادي الإماراتي أن بعثته في طريقها إلى الرياض عبر حسابه الرسمي.

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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة المكسيك الكبرى»: سائقا ألبين خارج النقاط بعد معاقبتهما لمخالفة شروط الأعلام الصفراء

تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)
تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)
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«جائزة المكسيك الكبرى»: سائقا ألبين خارج النقاط بعد معاقبتهما لمخالفة شروط الأعلام الصفراء

تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)
تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)

تعرّض سائقا فريق ألبين، الأرجنتيني فرنكو كولابينتو والفرنسي بيار غاسلي، اللذان أنهيا سباق جائزة المكسيك الكبرى لـ«فورمولا 1»، الأحد، في المركزين الثامن والعاشر على التوالي، لعقوبتين أدّتا، في النهاية، إلى تجريدهما من النقاط.

واتهمت لجنة الحكام سائقَي الحظيرة الفرنسية البريطانية بعدم إبطاء السرعة، وفق القوانين المنصوص عليها خلال إشهار الأعلام الصفراء، عقب الحادث العنيف الذي تعرَّض له السائق الفنلندي فالتيري بوتاس (كاديلاك).

وفرضت اللجنة على كولابينتو عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته، بينما نال غاسلي عقوبة «التوقف والانطلاق»، التي تفرض على السائق دخول منطقة الصيانة والبقاء متوقفاً لمدة 10 ثوان قبل العودة مجدداً إلى الحلبة.

ونظراً لانتهاء السباق، قررت لجنة الحكام الاستعاضة عن هذه العقوبة بإضافة 30 ثانية إلى التوقيت الإجمالي للسائق الفرنسي.

وبناءً على ذلك، تراجع الأرجنتيني كولابينتو إلى المركز الخامس عشر، وغاسلي للمركز السابع عشر والأخير.

من ناحية أخرى، تلقّى أوسكار بياستري (ماكلارين) أيضاً عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ بسبب اصطدامه بالسائق الإنجليزي أرفيد ليندبلاد (رايسينغ بولز)، ما أجبر الأخير على الانسحاب قبل نهاية السباق.

وبذلك، تراجع السائق الأسترالي، الذي كان قد أنهى السباق في المركز السابع، إلى المركز الثالث عشر.

وقد صبّت هذه العقوبات الثلاث في مصلحة السائق الفرنسي إسحاق حجار (ريد بول)، الذي تقدَّم من المركز الثاني عشر إلى التاسع، ليحصد نقطتين في الترتيب.

وانزلقت سيارة حجار، الذي انطلق من المركز السابع، في بداية السباق، بعد اصطدامه بالسائق البريطاني جورج راسل (مرسيدس)، وهو ما بدد آماله في تحقيق نتيجة جيدة.

ومع نهاية السباق، تُوّج الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، أصغر بطل للعالم في تاريخ الفئة الأولى باحتلاله المركز الثالث، خلف الفائز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وسائق فيراري البريطاني لويس هاميلتون.

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الرياضة رياضة عالمية

فونسيكا يقترب من خلافة بورجيس في تدريب سبورتينغ لشبونة

باولو فونسيكا (رويترز)
باولو فونسيكا (رويترز)
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فونسيكا يقترب من خلافة بورجيس في تدريب سبورتينغ لشبونة

باولو فونسيكا (رويترز)
باولو فونسيكا (رويترز)

توصل باولو فونسيكا مدرب ليون الفرنسي إلى اتفاق بشأن تولي منصب المدير الفني لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، حسب تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وأشار موقع «فوت ميركاتو» إلى أن فونسيكا يمثل الخيار الأول لسبورتينغ لشبونة لخلافة المدرب روبن بورجيس، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن سبورتينغ، مساء الأحد، بدء إجراءات إنهاء التعاقد مع بورجيس، الذي قاد الفريق للتتويج بثنائية الدوري والكأس المحليين في موسم 2024 - 2025، مؤكداً في بيان قدمه إلى هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية أنه بدأ مناقشة إنهاء عقد المدرب البالغ من العمر 45 عاماً.

وجاء القرار بعد بداية غير مستقرة للفريق هذا الموسم، حيث يحتل سبورتينغ المركز الثالث في الدوري البرتغالي، بفارق تسع نقاط خلف بورتو المتصدر، وهو ما قلص حظوظه في المنافسة على اللقب.

وقرر النادي إسناد المهمة مؤقتاً إلى تياغو فيرنانديز مدرب الفريق الرديف، على أن يقود الفريق في مباراته أمام شاختار دونيتسك الأوكراني غداً الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال سبورتينغ بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع ليون بشأن شروط رحيل فونسيكا، لكن «فوت ميركاتو» ذكر أن النادي البرتغالي يثق في إمكانية إتمام الصفقة، خصوصاً أن عقد المدرب مع الفريق الفرنسي يمتد حتى عام 2027.

وكان بورجيس تولى تدريب سبورتينغ في عام 2024 خلفاً لجواو بيريرا، الذي استمر في منصبه ثماني مباريات فقط، بعدما خلف روبن أموريم الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد.

ونجح بورجيس خلال موسمه الأول في قيادة سبورتينغ للتتويج بلقبي الدوري والكأس البرتغاليين، محققاً أول ثنائية محلية للنادي منذ 23 عاماً.

كما قاد الفريق إلى إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا ببلوغه دور الثمانية، في أفضل مشاركة له بالمسابقة، لكنه أخفق في موسمه الثاني في الدفاع عن لقب الدوري، وخسر نهائي كأس البرتغال أمام تورينسي، أحد أندية الدرجة الثانية.

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