مورينيو سعيد بتطور ريال مدريد... وبيلينغهام فخور بهدفه الـ50

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، رضاه عن فوز فريقه على راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدًا أن الفريق يواصل التطور على المستويين الفني والبدني.

وقال مورينيو، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة إن المواجهة لم تكن سهلة أمام منافس يتمتع بالقوة ويستفيد من دعم جماهيره، مشيرًا إلى أن ريال مدريد كان قادرًا على تسجيل أربعة أو خمسة أهداف، لكنه حذر من أن المباراة كان من الممكن أن تصبح أكثر صعوبة.

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد على شبكة الإنترنت: «قدمنا شوطًا أول قويًا، وتعاملنا جيدًا مع الضغط العالي الذي فرضه المنافس. إنه فوز مهم للغاية في أسبوع صعب بالنسبة لنا».

وأشاد المدرب البرتغالي بالالتزام الدفاعي للاعبيه، مؤكدًا أن الفريق أصبح أكثر تماسكًا، وأن المجهود الدفاعي لم يعد مقتصرًا على أصحاب الأدوار الدفاعية، بل امتد إلى لاعبي خط الهجوم، ومن بينهم كيليان مبابي وجود بيلينجهام.

وتابع أن ريال مدريد شهد تطورًا تدريجيًا منذ بداية تجربته مع الفريق قبل أقل من أربعة أشهر، موضحًا أن اللاعبين أصبحوا أكثر فهمًا لأفكاره ومتطلباته الفنية، مع وجود حالة جيدة من التفاهم داخل المجموعة.

وفيما يتعلق بالجدل التحكيمي، نفى مورينيو أحقية راسينغ سانتاندير في الحصول على ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد أوريلين تشواميني، مؤكدًا أن الكرة ارتدت إليه ولم تكن تستوجب احتساب مخالفة.

كما أشاد مدرب ريال مدريد بمشاركة الظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، مشيرًا إلى أن قدراته الفنية في المساحات الضيقة ساعدت الفريق، واصفًا أداءه بأنه كان مميزًا ومتوازنًا.

واختتم مورينيو تصريحاته بالحديث عن مواجهة أيك أثينا المقبلة في دوري أبطال أوروبا، قائلا: «ضغط المباريات يلزمني بالتعامل بحذر في إجراء تدوير على التشكيل الأساسي مع إمكانية إجراء ثلاثة أو أربعة تغييرات من أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين ومواصلة حصد النقاط».

الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد وصل لهدفه الـ50 مع النادي الملكي (رويترز)

من جهته احتفل الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بتسجيل هدفه رقم 50 بقميص الفريق الإسباني، بعدما سجل الهدف الثاني لريال مدريد خلال المباراة، ليصل إلى 50 هدفًا مع النادي الملكي، في الوقت الذي حقق فيه الفريق انتصاره السادس على التوالي.

وقال اللاعب عقب المباراة: «لقد لعبنا بشكل جيد جدًا، وكان من المهم للغاية تحقيق الفوز بعد الانتصار في كامب نو، ولذلك نحن سعداء للغاية».

وعن وصوله إلى 50 هدفًا مع ريال مدريد، أعرب بيلينغهام عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تسجيل الأهداف يمثل أهمية للفريق بأكمله.

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد على شبكة الإنترنت: «الوصول إلى 50 هدفًا مع ريال مدريد أمر مميز للغاية، ليس فقط بالنسبة لي ولأحلامي، ولكن أيضًا للفريق. من المهم جدًا أن يسجل جميع اللاعبين الأهداف ويصنعوا الفارق في المباريات».

وتابع: «أحيانًا سيكون ذلك من خلال مبابي أو فينيسيوس جونيور أو أردا جولر أو أنا، لكن الأهم هو أن يساعد الجميع الفريق، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية».

وتحدث بيلينغهام عن تحقيق ريال مدريد ستة انتصارات متتالية، قائلًا: «هذا شيء جيد، ولكن الأهم هو المباراة القادمة. كان الانتصار ضد برشلونة رائعًا، وكذلك انتصار اليوم».

واختتم لاعب ريال مدريد تصريحاته بالإشارة إلى أن تركيز الفريق ينصب حاليًا على المواجهة المقبلة أمام أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة فالنسيا في الدوري.