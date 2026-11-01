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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: فالنسيا يهزم إلتشي بصعوبة

النيجيري عمر صادق يحتفل بهدف فوز فالنسيا على إلتشي (إ.ب.أ)
النيجيري عمر صادق يحتفل بهدف فوز فالنسيا على إلتشي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: فالنسيا يهزم إلتشي بصعوبة

النيجيري عمر صادق يحتفل بهدف فوز فالنسيا على إلتشي (إ.ب.أ)
النيجيري عمر صادق يحتفل بهدف فوز فالنسيا على إلتشي (إ.ب.أ)

انتزع فريق فالنسيا ثلاث نقاط ثمينة بفوز صعب خارج أرضه على إلتشي بنتيجة 1/ صفر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وأحرز النيجيري عمر صادق الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 69، لينتزع «الخفافيش» ثلاث نقاط ثمينة.

وحقق فالنسيا الفوز الثاني في مشواره ببطولة الدوري، والأول له خلال آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويرفع هذا الفوز من معنويات لاعبي فالنسيا قبل اللقاء المرتقب على ملعبهم «ميستايا» السبت المقبل أمام ريال مدريد المنتشي بتحقيق 8 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، آخرها الفوز على راسينغ سانتاندير بنتيجة 3/ صفر في وقت سابق، الأحد.

أما إلتشي فقد كسرت هذه الخسارة سلسلة من أربع مباريات بلا هزيمة بعد فوزين وتعادلين في الجولات الأربع الماضية.

وبخسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، يتجمّد رصيد إلتشي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

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الرياضة رياضة عالمية

كوفنتري سيتي يفتح تحقيقا في إساءة أحد جماهيره لمشجع سندرلاند الراحل

مقطع فيديو يظهر فيه أحد مشجعي كوفنتري وهو يستفز جماهير نادي سندرلاند (سندرلاند إيكو)
مقطع فيديو يظهر فيه أحد مشجعي كوفنتري وهو يستفز جماهير نادي سندرلاند (سندرلاند إيكو)
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كوفنتري سيتي يفتح تحقيقا في إساءة أحد جماهيره لمشجع سندرلاند الراحل

مقطع فيديو يظهر فيه أحد مشجعي كوفنتري وهو يستفز جماهير نادي سندرلاند (سندرلاند إيكو)
مقطع فيديو يظهر فيه أحد مشجعي كوفنتري وهو يستفز جماهير نادي سندرلاند (سندرلاند إيكو)

أعلن نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي، أنه يجري تحقيقا حول مقطع فيديو يظهر فيه أحد مشجعيه وهو يستفز جماهير نادي سندرلاند، بصورة للطفل الراحل برادلي لاوري، الذي كان من مشجعي سندرلاند، وذلك خلال مباراة أقيمت السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لاوري كان قد خطف قلوب عشاق كرة القدم حول العالم عندما ظهر كـمرافق للاعبي سندرلاند ، وذلك بعد تشخيص إصابته بـ «الورم الأرومي العصبي»، وهو نوع نادر من سرطانات الأطفال، وقد وافته المنية في عام 2017 عن عمر ست سنوات.

وقال كوفنتري في بيان له الأحد: «نادي كوفنتري سيتي على علم بمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بواقعة حدثت خلال مباراتنا ضد سندرلاند».

وأضاف البيان: «النادي لا يتسامح مع السلوك المسيء، وسيتواصل مع السلطات المعنية لتحديد الإجراء المناسب الذي سيتم اتخاذه».

ومن جانبها، أصدرت جيما، والدة برادلي لاوري، بياناً عبر «مؤسسة برادلي لاوري»، وهي مؤسسة مهتمة بجمع التبرعات ونشر الوعي لدعم الأطفال المرضى، قالت فيه: «يستحق ابني الجميل أن نتذكره بالحب، لا بالكراهية».

وتابعت: «لقد قضى برادلي جزءا كبيرا من حياته القصيرة في صراع مع السرطان وتحمل علاجات لا ينبغي لأي طفل أن يواجهها، إن رؤية ذكرى جميلة كهذه تستخدم بطريقة قاسية ومؤلمة كهذه، تجعل قلبي يعتصر ألما».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: فالنسيا يهزم إلتشي بصعوبة

النيجيري عمر صادق يحتفل بهدف فوز فالنسيا على إلتشي (إ.ب.أ)
النيجيري عمر صادق يحتفل بهدف فوز فالنسيا على إلتشي (إ.ب.أ)
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TT

«لا ليغا»: فالنسيا يهزم إلتشي بصعوبة

النيجيري عمر صادق يحتفل بهدف فوز فالنسيا على إلتشي (إ.ب.أ)
النيجيري عمر صادق يحتفل بهدف فوز فالنسيا على إلتشي (إ.ب.أ)

انتزع فريق فالنسيا ثلاث نقاط ثمينة بفوز صعب خارج أرضه على إلتشي بنتيجة 1/ صفر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وأحرز النيجيري عمر صادق الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 69، لينتزع «الخفافيش» ثلاث نقاط ثمينة.

وحقق فالنسيا الفوز الثاني في مشواره ببطولة الدوري، والأول له خلال آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويرفع هذا الفوز من معنويات لاعبي فالنسيا قبل اللقاء المرتقب على ملعبهم «ميستايا» السبت المقبل أمام ريال مدريد المنتشي بتحقيق 8 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، آخرها الفوز على راسينغ سانتاندير بنتيجة 3/ صفر في وقت سابق، الأحد.

أما إلتشي فقد كسرت هذه الخسارة سلسلة من أربع مباريات بلا هزيمة بعد فوزين وتعادلين في الجولات الأربع الماضية.

وبخسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، يتجمّد رصيد إلتشي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

غاتوزو: سنصبح فريقاً عادياً لو فقدنا عزيمتنا

جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق لاتسيو (د.ب.أ)
جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق لاتسيو (د.ب.أ)
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غاتوزو: سنصبح فريقاً عادياً لو فقدنا عزيمتنا

جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق لاتسيو (د.ب.أ)
جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق لاتسيو (د.ب.أ)

قال جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق لاتسيو، إن فريقه قد يتحول إلى فريق عادي في حال تراجعت عزيمة اللاعبين، وذلك بعد الفوز على كالياري والانفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأضاف غاتوزو مازحاً بعد فوز فريقه 1-2 الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي: «قد نشعر بالدوار»؛ في إشارة إلى ارتفاع ترتيب فريقه.

ويتصدر لاتسيو ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وصنع لاتسيو التاريخ بعدما انفرد بصدارة الترتيب للمرة الأولى منذ 5836 يوماً، مستغلاً خسارة إنتر ميلان أمام ميلان في ديربي مادونينا السبت بنتيجة 1-3.

وقال غاتوزو في تصريحات لمنصة «دازن» الإيطالية: «كانت مباراة صعبة للغاية ويعود الفضل في ذلك لكالياري حيث عانينا أمامهم كثيراً، لكن البدلاء لدينا غيروا مجري اللقاء بفضل أدائهم الرائع».

وأضاف: «كانت مواجهة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، وبذلنا قصارى جهدنا لتحقيق النتيجة المرجوة، كالياري فريق يصعب التعامل معه، فهم يجيدون الدفاع والهجوم».

وتابع غاتوزو: «أظهر اللاعبون الذين دخلوا بدلاء عزيمة كبيرة وشغفاً وحماساً لافتاً، وكان لهم دور حاسم في تغيير مسار المباراة».

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