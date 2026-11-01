«لا ليغا»: فالنسيا يهزم إلتشي بصعوبة

انتزع فريق فالنسيا ثلاث نقاط ثمينة بفوز صعب خارج أرضه على إلتشي بنتيجة 1/ صفر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وأحرز النيجيري عمر صادق الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 69، لينتزع «الخفافيش» ثلاث نقاط ثمينة.

وحقق فالنسيا الفوز الثاني في مشواره ببطولة الدوري، والأول له خلال آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويرفع هذا الفوز من معنويات لاعبي فالنسيا قبل اللقاء المرتقب على ملعبهم «ميستايا» السبت المقبل أمام ريال مدريد المنتشي بتحقيق 8 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، آخرها الفوز على راسينغ سانتاندير بنتيجة 3/ صفر في وقت سابق، الأحد.

أما إلتشي فقد كسرت هذه الخسارة سلسلة من أربع مباريات بلا هزيمة بعد فوزين وتعادلين في الجولات الأربع الماضية.

وبخسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، يتجمّد رصيد إلتشي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.