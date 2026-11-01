غاتوزو: سنصبح فريقاً عادياً لو فقدنا عزيمتنا

قال جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق لاتسيو، إن فريقه قد يتحول إلى فريق عادي في حال تراجعت عزيمة اللاعبين، وذلك بعد الفوز على كالياري والانفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأضاف غاتوزو مازحاً بعد فوز فريقه 1-2 الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي: «قد نشعر بالدوار»؛ في إشارة إلى ارتفاع ترتيب فريقه.

ويتصدر لاتسيو ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وصنع لاتسيو التاريخ بعدما انفرد بصدارة الترتيب للمرة الأولى منذ 5836 يوماً، مستغلاً خسارة إنتر ميلان أمام ميلان في ديربي مادونينا السبت بنتيجة 1-3.

وقال غاتوزو في تصريحات لمنصة «دازن» الإيطالية: «كانت مباراة صعبة للغاية ويعود الفضل في ذلك لكالياري حيث عانينا أمامهم كثيراً، لكن البدلاء لدينا غيروا مجري اللقاء بفضل أدائهم الرائع».

وأضاف: «كانت مواجهة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، وبذلنا قصارى جهدنا لتحقيق النتيجة المرجوة، كالياري فريق يصعب التعامل معه، فهم يجيدون الدفاع والهجوم».

وتابع غاتوزو: «أظهر اللاعبون الذين دخلوا بدلاء عزيمة كبيرة وشغفاً وحماساً لافتاً، وكان لهم دور حاسم في تغيير مسار المباراة».